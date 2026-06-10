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Regresa como un héroe a Somalia el árbitro del Mundial al que EEUU le negó la entrada

Al árbitro somalí Omar Artan se le negó la entrada en el Aeropuerto Internacional de Miami por “preocupaciones relacionadas con la verificación”, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en un comunicado, sin dar más detalles

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Por:N+ Univision
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Video Omar Artan: árbitro somalí deportado en Estados Unidos rompe el silencio

Un árbitro somalí de la Copa Mundial al que se le negó la entrada a E stados Unidos llegó el miércoles a Mogadiscio, la capital somalí, donde fue recibido por una multitud de simpatizantes y funcionarios.

Omar Abdulkadir Artan saluda a la gente a su llegada.
Omar Abdulkadir Artan saluda a la gente a su llegada.
Imagen Feisal Omar/REUTERS


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Omar Artan iba a convertirse en el primer árbitro de Somalia en dirigir un partido de la Copa Mundial, después de entrar en la lista final de la FIFA para el torneo. Es uno de los mejores árbitros de África y fue nombrado mejor árbitro masculino del continente en 2025.

Se le negó la entrada en el A eropuerto Internacional de Miami el sábado por “preocupaciones relacionadas con la verificación”, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en un comunicado, sin dar detalles sobre esas preocupaciones. Posteriormente, la FIFA lo retiró de la lista de árbitros del torneo.

Video En Canadá le abren las puertas al árbitro somalí que fue deportado


Según la embajada de Somalia en Kenia, que tramitó el documento, la semana pasada se le expidió una visa para viajar a Estados Unidos.

Regresó con una bienvenida de héroe en el aeropuerto de Mogadiscio, donde dio las gracias al gobierno y al pueblo somalíes, así como a la FIFA, por el apoyo que le brindaron.

“Les prometo, si Dios quiere, que asistiré al próximo”, afirmó mientras cientos de simpatizantes en el aeropuerto ondeaban la bandera somalí. “Quiero que la población somalí se sienta tranquila con esto y mantenga la confianza”.

La medida, sumamente inusual, de Estados Unidos de negar a un árbitro designado por la FIFA el permiso para entrar en un país anfitrión de la Copa del Mundo provocó indignación en todo el mundo y planteó preguntas entre algunos aficionados sobre la capacidad de Estados Unidos para albergar la competición.

Somalia es uno de casi 40 países sujetos a nuevas restricciones de viaje bajo la ofensiva del gobierno de Trump contra la inmigración.

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