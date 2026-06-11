Noticias Muere policía de Toronto durante un operativo relacionado con ataque al consulado de Estados Unidos El agente Marc Pinizotto murió durante un operativo relacionado con el ataque armado que dañó el consulado de Estados Unidos en Toronto en marzo

Video Matan a un policía de un tiro en la cabeza y le roban la moto: su esposa también resultó herida

Un agente de policía de Toronto fue asesinado a tiros este jueves por un sospechoso en la investigación del ataque a tiros que dañó la fachada del consulado estadounidense en la ciudad canadiense en marzo, informó la policía.

Un sospechoso de 19 años se encuentra hospitalizado en estado crítico mientras los agentes buscan a un segundo sospechoso, identificado como Zara Jabbi, también de 19 años, considerado armado y peligroso, según declaró el jefe de policía de Toronto, Myron Demkiw, en una rueda de prensa. "Les pido que se entreguen", añadió Demkiw.

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El agente de policía Marc Pinizotto, de 43 años y con 18 años de servicio, falleció a causa de sus heridas en el hospital, según informó Demkiw.

La policía canadiense informó en marzo que dos individuos salieron de una camioneta Honda RV blanca alrededor de las 4:30 de la madrugada y dispararon varias veces contra el edificio del consulado antes de huir. El tiroteo dañó la fachada del edificio, pero no causó heridos.

El ataque al consulado en marzo se produjo tras el aumento de las tensiones por la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, y después de los ataques armados contra dos sinagogas en el área de Toronto el fin de semana anterior.

La investigación que condujo a la muerte de Pinizotto "abarcó varios tiroteos, incluido el ocurrido en el consulado de Estados Unidos en University Avenue. Esta mañana se ejecutaron varias órdenes de registro", dijo Demkiw.

La alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, dijo que conocía a la madre del oficial fallecido desde hacía 20 años.

“Su dolor es compartido por toda la ciudad”, dijo Chow.

El agente fue baleado en la madrugada en un apartamento, informó Monica Hudon, de la Unidad de Investigaciones Especiales de Ontario, que investiga incidentes con participación policial en los que se produce una muerte. El sospechoso disparó primero, añadió Hudon.