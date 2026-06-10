Noticias Hong Kong acusa a siete personas y dos empresas por el incendio masivo que causó 168 muertos El superintendente de policía, Basil Tang, declaró que los responsables del proyecto de renovación y las empresas implicadas habían actuado con grave negligencia en la supervisión de los materiales utilizados y los procedimientos correspondientes

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Las autoridades de Hong Kong acusaron el miércoles a siete personas y dos empresas constructoras de delitos que incluyen homicidio involuntario y conspiración para defraudar, en relación con el incendio más mortífero de la ciudad en décadas.

El devastador incendio arrasó siete edificios de apartamentos y causó la muerte de 168 personas el 26 de noviembre de 2025. Antiguos residentes y familiares de las víctimas llevan meses esperando respuestas tras el incendio que destrozó la unida comunidad de Wang Fuk Court, que albergaba a miles de personas en el distrito suburbano de Tai Po.

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En un comunicado emitido el miércoles, las autoridades informaron que la policía y la Comisión Independiente contra la Corrupción imputaron a los sospechosos 25 cargos, entre ellos lavado de dinero, intento de obstrucción a la justicia y evasión fiscal.

Las dos empresas acusadas son la consultora Will Power Architects Company y Prestige Construction & Engineering Co., la contratista principal involucrada en un importante proyecto de renovación en Wang Fuk Court que se estaba llevando a cabo cuando ocurrió el incendio.

Según las autoridades, los siete acusados desempeñaron diferentes funciones en las obras de renovación. Entre ellos se encontraban los directores de las dos empresas y un inspector registrado de Will Power.

Los acusados declararon ante el tribunal que comprendían los cargos y la mayoría se mostró tranquila. En la sala se leyeron las listas de nombres de las víctimas, tal como figuraban en las actas de acusación; esta fue la primera vez que se hizo pública dicha información. La audiencia se reanudará en septiembre.

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Múltiples presuntas irregularidades

El superintendente de policía Basil Tang declaró a la prensa que habían constatado que los responsables del proyecto de renovación y las empresas implicadas habían actuado con grave negligencia en la supervisión de los materiales utilizados y los procedimientos correspondientes. Tang señaló problemas como el uso de redes de andamiaje y paneles de espuma no ignífugos.

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“Se sospecha que las condiciones de trabajo descritas anteriormente afectaron gravemente la seguridad contra incendios del edificio, provocando que el fuego se propagara rápidamente y obstruyendo las vías de escape, lo que resultó en numerosas víctimas”, afirmó.

Hazel Law, investigadora principal de la Comisión Independiente contra la Corrupción, afirmó que no descartaban nuevas operaciones policiales.

“Sospechamos que algunas personas, para su propio beneficio personal, no solo incumplieron sus responsabilidades profesionales, sino que incluso recurrieron a presuntas prácticas corruptas, fraude y otros actos ilegales para lograr sus objetivos”, dijo Law.

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Tang declaró que los directores de Will Power, Ng Yeuk y Wong Hap-yin, el director de Prestige, Ho Kin-yip, junto con las dos empresas, fueron acusados de homicidio involuntario.

Las empresas y algunos de los acusados también fueron imputados por conspiración para defraudar.

Las autoridades alegan que la conspiración va más allá del lugar del incendio

En una de las acusaciones de fraude, las autoridades alegaron que las dos empresas y algunos acusados conspiraron para defraudar a los propietarios de apartamentos de Wang Fuk Court ocultando los antecedentes procesales de Prestige e inflando la puntuación otorgada a la empresa en un informe de análisis de licitaciones.

Según indicaron, esto finalmente llevó a que Prestige se adjudicara el proyecto de renovación mediante un contrato valorado en más de 300 millones de dólares de Hong Kong (más de 38 millones de dólares estadounidenses).

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Sus presuntas irregularidades trascendieron el Tribunal Wang Fuk. Las autoridades también alegaron que algunos de los acusados conspiraron para defraudar al gobierno, afirmando falsamente que el inspector registrado de Will Power había cumplido con sus funciones de inspección y supervisión de 86 proyectos de mantenimiento de edificios.

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