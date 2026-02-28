Sol León 'Influencer' Sol León se encuentra atrapada en Dubái tras ataque de Irán: "Están cayendo misiles" Sol León se encuentra de vacaciones en Emiratos Árabes y la noche de este 28 de febrero reportó la caída de misiles. La 'influencer' mexicana mostró un video de las luces en el cielo.



Sol León se encuentra en Dubái en medio de los ataques que Irán ha hecho en contra de los Emiratos Árabes. La 'influencer' y empresaria mexicana de fajas narró la angustia que viven ella y su familia al escuchar que "misiles están cayendo".

La noche de este 28 de febrero, la creadora de contenido publicó un video en Instagram en el que se aprecian luces en el cielo y agregó un texto en el que explica que la ciudad está siendo atacada.

"Están cayendo misiles, cayó un misil a minutos de aquí en otra área de la ciudad. Se siente muy horrible, se escucha muy horrible. El espacio aéreo está cerrado no podemos salir de los Emiratos Árabes. Dios qué feo se escucha y se siente", escribió.

Más tarde, publicó un audio en sus 'stories' donde narra que el ataque continúa: "Se escuchan cómo están cayendo los misiles aquí en la ciudad. Dios mío".

Sol León estaba pasando unas lujosas vacaciones en Dubái cuando resurgió el conflicto entre Irán, Israel y países aliados a Estados Unidos.