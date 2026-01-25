Israel

Israel inicia operación masiva en Gaza para localizar los restos del último rehén

El ejército de Israel desplegó un operativo en Gaza para recuperar los restos de Ran Gvili, el último rehén.

El ejército de Israel está llevando a cabo una "operación a gran escala" para localizar al último rehén en Gaza, indicaron autoridades israelíes, mientras que Estados Unidos y otros mediadores presionan a Israel y a Hamás para avanzar a la siguiente fase de su cese del fuego.

La declaración se produjo en un momento en que el gabinete de Israel se reunía para discutir la posibilidad de abrir el cruce fronterizo clave de Rafah con Egipto, y un día después que altos enviados de Estados Unidos se reunieran con el primer ministro Benjamin Netanyahu para hablar sobre los próximos pasos.

El regreso de los restos del rehén restante, Ran Gvili, ha sido ampliamente visto como la eliminación del último obstáculo para avanzar con la apertura del cruce de Rafah, lo que marcará la segunda fase del alto el fuego.

El regreso de todos los rehenes restantes, vivos o muertos, ha sido una parte central de la primera fase del alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre.

¿Dónde buscan los restos del rehén?

El ejército de Israel dijo que están buscando en un cementerio en el norte de Gaza cerca de la Línea Amarilla, que delimita las partes del territorio controladas por Israel.

Por separado, un oficial militar israelí dijo que Gvili podría haber sido enterrado en el área de Shujaiyya–Daraj Tuffah, y que rabinos y expertos dentales estaban en el terreno con equipos de búsqueda especializados.

El oficial habló bajo condición de anonimato porque estaban discutiendo una operación aún en curso.

La familia de Gvili ha instado al gobierno de Netanyahu a no entrar en la segunda fase del alto al fuego hasta que sus restos sean devueltos.

Pero la presión ha ido en aumento, y el gobierno de Trump ya ha declarado en los últimos días que la segunda fase está en marcha.

Israel ha acusado repetidamente a Hamás de retrasar la recuperación del último rehén.

Hamás, en un comunicado el domingo, dijo que había proporcionado toda la información que tenía sobre los restos de Gvili y acusó a Israel de obstruir los esfuerzos para buscarlos en áreas de Gaza bajo control militar israelí.

