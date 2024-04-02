Quiénes eran los siete voluntarios de la organización humanitaria del chef José Andrés que murieron en Gaza tras un ataque israelí

Video Así quedaron los autos de la ONG del chef José Andrés atacados por Israel

Recorrían el mundo con sus ollas y cucharones repartiendo comida. Visitaron países azotados por desastres naturales, hambrunas y por guerras... hasta que un ataque aéreo israelí en Gaza terminó con la misión de siete voluntarios que se encontraban en la zona para repartir alimentos.

Las víctimas colaboraban como voluntarios en la organización World Central Kitchen (WCK), una ONG fundada por el renombrado chef José Andrés, que en parte se encarga de repartir alimentos en las zonas con crisis humanitarias y hambrunas y que esta vez se encontraba operando en la Franja de Gaza, territorio donde desde hace casi seis meses se vive una cruda guerra entre Israel y el grupo Hamas.

Este martes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reconoció que sus fuerzas habían llevado a cabo el "ataque involuntario contra personas inocentes". Dijo que las autoridades estaban investigando el ataque y que trabajarían para garantizar que no volviera a repetirse.

Esto es lo que se sabe de los siete voluntarios que murieron este lunes tras el ataque aéreo israelí a los autos en que viajaban.

¿Quiénes eran los voluntarios de World Central Kitchen?

WCK informó que entre los siete miembros de su equipo muertos en el ataque hay un ciudadano de Polonia, tres de Reino Unido, una de Australia, un canadiense-estadounidense y un palestino.

La organización confirmó el martes la identidad de las siete víctimas. Mientras que las autoridades de sus países han criticado fuertemente el ataque a esta organización de ayuda humanitaria.

Damian Soból

El ciudadano polaco fue identificado como Damian Soból, de la ciudad de Przemysl.

Soból, de 36 años, era conocido como una persona alegre, amable e ingenioso que ascendió rápidamente en las filas de World Central Kitchen.

El voluntario estudió hostelería y participó en misiones de ayuda en Ucrania, Marruecos, Turquía y, desde hacía casi seis meses, estaba en Gaza.

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, dijo en redes sociales que lamentaba la muerte “de un ciudadano polaco en la Franja de Gaza”.

“Estas valientes personas cambiaron el mundo para mejor con su servicio y dedicación a los demás. Esta tragedia nunca debió ocurrir y debe ser explicada”, agregó en la publicación en X (antes Twitter).

El ministro de Asuntos Exteriores, Radoslaw Sikorski, pidió “explicaciones urgentes" al embajador de Israel en Varsovia y dijo que Polonia había abierto su propia investigación sobre el incidente.

(Soból) “murió en un ataque del que el ejército israelí se atribuyó la responsabilidad", dijo el máximo diplomático polaco”. “Polonia no acepta la falta de cumplimiento del derecho internacional humanitario y de la protección de los civiles, incluidos los trabajadores humanitarios”, agregó.

En Facebook, personas que conocían a Soból han publicado mensajes resaltando su labor altruista.

"Era un tipo realmente extraordinario", dijo Marta Wilczynska, de Free Place Foundation, que colabora con WCK. "Estábamos muy orgullosos de él".

Wilczynska conoció a Soból en el lado polaco de la frontera con Ucrania, pocos días después de la invasión rusa de febrero de 2022. Dijo que el joven hablaba bien inglés y era traductor, y era capaz de organizar el trabajo en cualquier condición, dijo.

“No hay palabras para describir los sentimientos de las personas que conocían a este increíble joven”, dice una de las publicaciones en Facebook.

Lalzawmi 'Zomi' Frankcom

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ya identificó a una de las víctimas como la ciudadana australiana Lalzawmi 'Zomi' Frankcom, una administradora senior de la organización.

Albanese calificó lo ocurrido de "inaceptable" y ofreció "sinceras condolencias" a la familia de Frankcom. "Ella solo quería ayudar a través de esta organización benéfica. Eso dice todo sobre el carácter de esta joven", dijo el mandatario.

Amigos y familiares recuerdan a Frankcom, de 43 años, como una mujer valiente y desinteresada, cuya preocupación por los demás la llevó por todo el mundo. Durante los últimos cinco años había trabajado para World Central Kitchen, con sede en Washington, lo que la llevó a EEUU, Tailandia y su natal Australia.

La voluntaria nació en Melbourne y se licenció en la Universidad Tecnológica de Swinburne. Durante ocho años trabajó para el Commonwealth Bank of Australia, el mayor banco del país.

En las redes sociales de Frankcom destacan sus visitas para ayudar a los necesitados en Pakistán, Bangladesh, Rumanía y Haití.

Una colega de World Central Kitchen, Dora Weekley, que conoció a Frankcom como voluntaria tras el paso del huracán Dorian en las Bahamas en 2019, dijo que Frankcom "trabajaba a todas horas, lo daba todo y creía en ayudar a la gente menos afortunada".

El mes pasado, WCK publicó un video en X de Frankcom en la cocina recién inaugurada de Deir al-Balah, en el centro de Gaza.

Saif Issam Abu Taha

Saif Issam Abu Taha, un hombre de 27 años, fue identificado por familiares y trabajadores del hospital como el voluntario palestino muerto en el ataque aéreo.

Su hermano, Ahmed Abu Taha, confirmó que trabajaba para WCK como conductor desde principios de año.

"Era un joven dedicado", dijo su hermano.

De acuerdo con la BBC, cientos de personas lloraron a Taha, cuyo cuerpo fue trasladado a Rafah, su ciudad natal, donde familiares, compañeros y amigos lo llevaron a hombros.

"Eras feliz trabajando con una organización que proporciona ayuda humanitaria a los desplazados, nuestros corazones están rotos por tu muerte", declaró un amigo íntimo a la BBC.

Los ciudadanos de Reino Unido

James Henderson, un exmarine real, James Kirby, veterano del ejército, y John Chapman, miembro de las fuerzas especiales fueron identificados por medios locales como las tres víctimas mortales del ataque aéreo israelí de este lunes.

El secretario de Asuntos Exteriores británico, David Cameron, que ha sido cada vez más crítico con la guerra de Israel en Gaza, dijo que el país había "pedido a Israel que investigue inmediatamente y proporcione una explicación completa y transparente de lo sucedido".

El primer ministro británico, Rishi Sunak, dijo que estaba "conmocionado y entristecido" tras enterarse de que tres británicos se encontraban entre los muertos.

John Chapman, de 57 años, era casado y padre de dos hijos. Anteriormente Chapman trabajaba para la empresa de seguridad Solace Global de Poole, Dorset, informó el diario The Sun.

Un antiguo colega dijo a The Sun que Chapman "era un tipo muy querido, muy popular, y es una gran pérdida para su familia, sus amigos y la comunidad de veteranos. Las personas que intentan llevar ayuda a Gaza están haciendo lo correcto y necesitan el apoyo y la protección de personas como John y sus colegas para hacer su trabajo".

James Henderson, de 33 años, fue Marine Real antes de trabajar como voluntario.

James Kirby, veterano del ejército también trabajaba para la empresa de seguridad Solace Global de Poole.

El voluntario canadiense-estadounidense

La World Central Kitchen identificó al voluntario canadiense-estadounidense como Jacob Flickinger, de 33 años.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que el ataque a los trabajadores humanitarios era "absolutamente inaceptable".

"Esto es algo que nunca debería haber sucedido, y estamos desconsolados por las familias y por la organización, que ha estado poniendo a su gente en peligro para contrarrestar la extraordinariamente devastadora crisis humanitaria que está ocurriendo en Gaza en este momento", afirmó.

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, instó a una "investigación rápida e imparcial" del ataque aéreo y afirmó que Israel debía hacer más para proteger a los civiles inocentes.

Más de 200 trabajadores humanitarios han muerto en el conflicto entre Israel y Hamas desde el 7 de octubre, lo que lo convierte en uno de los peores lugares para prestar ayuda humanitaria, según Kirby.

¿Qué misión estaban llevando a cabo los voluntarios de WCK?

De acuerdo con un comunicado de la organización, “el equipo de la WCK viajaba en una zona libre de conflicto en dos vehículos blindados con el logotipo de la WCK y otro vehículo regular”.

" A pesar de haber coordinado sus movimientos con las IDF (Fuerzas de Defensa Israelíes), el convoy fue alcanzado cuando salía del almacén de Deir al-Balah, donde el equipo había descargado más de 100 toneladas de ayuda alimentaria humanitaria llevada a Gaza por la ruta marítima", dice el documento.

Las imágenes tras el incidente muestran un vehículo con el logotipo de la organización benéfica impreso en el techo para hacerlo identificable desde el aire. El proyectil abrió un gran agujero en el techo del auto. Otros dos vehículos del convoy estaban incinerados y destrozados, lo que indica que los impactos fueron múltiples.

Otras imágenes mostraban los cadáveres, varios de ellos con equipos de protección con el logotipo de la organización benéfica, en un hospital de la ciudad de Deir al-Balah, en el centro de Gaza.

Los cuerpos de los voluntarios fueron trasladados a un hospital en la ciudad sureña de Rafah, en la frontera con Egipto, según un reportero de Associated Press en el hospital.

¿Qué hicieron los voluntarios horas antes del ataque?

Los voluntarios habían reunido poco antes con un alto cargo de la Organización de las Naciones Unidoas (ONU), la coordinadora para la reconstrucción de Gaza, Sigrid Kaag.

El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, señaló este martes en una rueda de prensa que esa reunión entre Kaag y los trabajadores de WCK se realizó porque la ONG es un socio del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y están actualmente involucrada en el llamado 'corredor marítimo' que encamina ayuda a Gaza partiendo desde Chipre.

Lamentablemente, tras el incidente, varios barcos que llegaron hace poco a Gaza emprendieron el regreso a Chipre con 240 toneladas de ayuda no distribuida , según anunció el martes un funcionario en la nación insular mediterránea, que ha tenido un papel importante para establecer la ruta marítima.

También la organización anunció en un comunicado que “World Central Kitchen interrumpe de inmediato sus operaciones en la región. Pronto tomaremos decisiones sobre el futuro de nuestro trabajo”.

El grupo ha creado dos cocinas principales, en la ciudad de Rafah y en la ciudad central de Deir al-Balah. Presta apoyo a 68 comedores comunitarios en todo el territorio, que sirven más de 170,000 comidas calientes al día.

