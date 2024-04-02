Iban en vehículos identificados y coordinaron con Israel: el ataque israelí que mató a 7 trabajadores de la ONG del chef José Andrés

Video Así quedaron los autos de la ONG del chef José Andrés atacados por Israel

Al menos siete trabajadores de la ONG World Central Kitchen (WCK), fundada por el reconocido chef español José Andrés, murieron en un ataque aéreo israelí en Gaza.

La propia organización reportó lo ocurrido y anunció este martes la suspensión por el momento de sus operaciones en Gaza, en donde estaban siendo una pieza central tras la reciente apertura de una ruta marítima para llevar la tan necesitada ayuda humanitaria al enclave.

PUBLICIDAD

El chef José Andrés dijo estar conmocionado por la muerte de sus compañeros. “El gobierno israelí debe detener esta muerte indiscriminada. Debe dejar de restringir la ayuda humanitaria, dejar de matar a civiles y cooperantes y dejar de utilizar la comida como arma”, escribió en la red social X.

Este martes el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, admitió que los trabajadores de World Central Kitchen en Gaza murieron por un ataque de su ejército que calificó como "no intencional" y desde las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI) anunciaron que investigarían los hechos en profundidad.

Así quedó uno de los vehículos en los que viajaban los trabajadores de World Central Kitchen en Gaza, impactado por un ataque israelí. Imagen -/AFP via Getty Images

Imágenes grabadas por un periodista palestino muestran cómo quedaron los vehículos tras el ataque (ver arriba el video). Se observan dos vehículos blancos destruidos en el lugar. En uno de ellos, en el que se aprecia claramente el logo de World Central Kitchen, se ve un gran agujero en el techo. El otro vehículo se ve completamente carbonizado en el interior, aunque se pueden apreciar documentos que identifican a la organización humanitaria.

Por el momento no está claro qué tipo de munición impactó a estos automóviles, desde dónde se lanzó el ataque ni quién dio la orden. Esto es lo que se sabe por el momento:

Iban en vehículos identificados y habían coordinado sus movimientos con Israel

La organización World Central Kitchen denunció este martes que siete de sus empleados se desplazaban por una zona considerada segura en dos vehículos blindados con el logo de WKC y otro vehículo regular.

PUBLICIDAD

Aunque esos movimientos habían sido coordinados de antemano con el ejército israelí, "el convoy fue alcanzado cuando salía del almacén de Deir al-Balah, donde el equipo había descargado más de 100 toneladas de ayuda alimentaria humanitaria llevada a Gaza por la ruta marítima", explicó la organización en un comunicado.

“Esto no es solo un ataque contra WCK, es un ataque contra organizaciones humanitarias que aparecen en las situaciones más espantosas donde los alimentos se utilizan como arma de guerra. Esto es imperdonable”, agregó en el comunicado la directora ejecutiva de World Central Kitchen, Erin Gore.

Israel dice que investiga los hechos y que "no fue intencional"

Este martes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, admitió que los empleados de World Central Kitchen fueron blanco de un bombardeo de su ejército en Gaza, aunque dijo que no había sido intencional.

"Lastimosamente ayer se produjo un trágico incidente, nuestras fuerzas golpearon de forma no intencional a inocentes en la Franja de Gaza", dijo Netanayahu desde el hospital en el que fue operado el domingo por una hernia. "Esto sucede en una guerra (...), estamos en contacto con los gobiernos y haremos todo lo posible para que no se vuelva a producir", agregó.

Por su parte, un portavoz militar israelí, el contralmirante Daniel Hagari, dijo que el ejército de Israel “ha estado trabajando estrechamente con World Central Kitchen para ayudarlos a cumplir su noble misión de ayudar a llevar alimentos y ayuda humanitaria al pueblo de Gaza”.

PUBLICIDAD

Hagari dijo que tras lo ocurrido había hablado con el chef José Andrés para expresarle su "más sentido pésame" y aseguró que investigarán en profundidad el incidente. La investigación, puntualizó el portavoz, se llevará a cabo por el Mecanismo de Evaluación e Investigación de Hechos del ejército israelí y "compartiremos nuestros hallazgos de forma transparente".

El jefe del Estado Mayor de Israel, Herzi Halevi, "revisará personalmente los resultados de la investigación inicial esta noche", dijo el portavoz.

Sin embargo, no es la primera vez que las fuerzas israelíes atacan a trabajadores humanitarios en Gaza. La Agencia de la ONU para la población refugiada de Palestina en Medio Oriente (UNRWA) denunció este martes que 176 miembros de su personal han muerto desde que empezó la guerra en Gaza el pasado 7 de octubre, y muchos de ellos han sido asesinados mientras hacían su trabajo.

"En esta guerra de 'superlativos', estamos registrando el mayor número de trabajadores humanitarios muertos en cualquier conflicto", declaró la UNRWA. "Los trabajadores humanitarios no son un objetivo y deben ser protegidos en todo momento", agregó.

La víspera de los ataques en los que murieron los empleados de World Central Kitchen, Israel bombardeó el hospital de Al Aqsa en el centro de Gaza, provocando al menos cuatro muertos y 17 heridos, según informó el domingo el director de la Organización Mundial de la Salud.

El Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamas, informó que al menos 32,845 personas han muerto en el enclave palestino desde que empezó la guerra, en su mayoría mujeres y niños,

PUBLICIDAD

Qué se sabe de las víctimas

World Central Kitchen informó que entre los siete miembros de su equipo muertos en el ataque hay un ciudadadano de Polonia, tres de Reino Unido, una de Australia, una persona canadiense-estadounidense y un palestino.

El ciudadano polaco fue identificado como Damian Sobol, de la ciudad de Przemysl. Desde ese país europeo, el ministro de Asuntos Exteriores, Radoslaw Sikorski, dijo que había exigido "explicaciones urgentes" al embajador de Israel en Varsovia y que Polonia había abierto su propia investigación sobre el incidente.

[Sobol] "murió en un ataque del que el ejército israelí se atribuyó la responsabilidad", añadió el máximo diplomático polaco, diciendo que mantendría una llamada telefónica con su homólogo israelí, Israel Katz. "Polonia no acepta la falta de cumplimiento del derecho internacional humanitario y de la protección de los civiles, incluidos los trabajadores humanitarios", agregó.

Los pasaportes manchados de sangre de tres de los trabajadores de World Central Kitchen asesinados en Gaza, hallados en el lugar de los hechos. Imagen Abdel Kareem Hana/AP



El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, identificó a una de las víctimas como la ciudadana australiana Zomi Frankcom, una administradora senior de la organización. Albanese dijo que se puso en contacto con Israel y que solicitaron "una llamada del embajador de Israel en Australia" para "pedir responsabilidad". Albanese calificó lo ocurrido de "inaceptable" y ofreció "sinceras condolencias" a la familia de Frankcom. "Ella solo quería ayudar a través de esta organización benéfica. Eso dice todo sobre el carácter de esta joven", dijo el mandatario.

PUBLICIDAD

Por su parte, el secretario de Asuntos Exteriores británico, David Cameron, que ha sido cada vez más crítico con la guerra de Israel en Gaza, dijo que el país había "pedido a Israel que investigue inmediatamente y proporcione una explicación completa y transparente de lo sucedido". El primer ministro británico, Rishi Sunak, dijo que estaba "conmocionado y entristecido" tras enterarse de que tres británicos se encontraban entre los muertos.

Además, desde el hospital Mártires de Al-Aqsa, identificaron a otra de las víctimas como el conductor y traductor palestino Saif Issam Abu-Taha.

Reacciones frente al ataque contra los empleados de WCK en Gaza

Estados Unidos, Francia y Reino Unido encabezaron las críticas internacionales este martes ante el ataque mortal contra los trabajadores de World Central Kitchen en Gaza.

El secretario de Estado, Antony Blinken, instó a una "investigación rápida e imparcial" sobre el ataque aéreo y dijo que Israel necesita hacer más para proteger a civiles inocentes.

El Ministro de Asuntos Exteriores francés, Stéphane Sejourne, hablando junto a Blinken en una conferencia de prensa en París, dijo que "proteger a los trabajadores humanitarios es un imperativo moral y legal que todos deben cumplir. Nada justifica tal tragedia".

Anteriormente, la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Adrienne Watson, escribió en X que Washington, principal aliado de Israel, está "desconsolado y profundamente preocupado por el ataque".

PUBLICIDAD

También desde España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que este martes visita un campo de refugiados palestinos en Jordania, fue muy crítico: "Espero y exijo que el gobierno israelí aclare lo antes posible las circunstancias de este brutal ataque que se ha cobrado la vida de siete trabajadores humanitarios que estaban haciendo nada más que ayudar".

Desde la Unión Europea, el jefe de política exterior, Josep Borrell, también español, afirmó que "a pesar de todas las exigencias para proteger a los civiles y a los trabajadores humanitarios, vemos nuevas víctimas inocentes". "Condeno el ataque e insto a una investigación", escribió en X.

Anera, un grupo de ayuda con sede en Washington que ha estado operando en los territorios palestinos durante décadas, dijo que tras el ataque está tomando la medida "sin precedentes" de suspender sus propias operaciones en Gaza, en donde han estado ayudando a proporcionar alrededor de 150,000 comidas diarias.

"Los crecientes riesgos asociados con la entrega de ayuda no nos dejan más remedio que detener las operaciones hasta que nuestro personal recupere la confianza de que pueden hacer su trabajo sin riesgos indebidos", dijo en un comunicado.

Jamie McGoldrick, coordinador humanitario de las Naciones Unidas para los territorios palestinos, dijo que el ataque “no fue un incidente aislado” y señaló que alrededor de 200 trabajadores humanitarios han muerto desde que estalló la guerra en octubre. "Esto es casi tres veces el número de muertos registrado en cualquier conflicto en un año", afirmó.

PUBLICIDAD

Con información de AP y AFP.

Mira también: