Lo que Sheinbaum le dijo a Trump en su llamada telefónica e "interesó muchísimo" al republicano

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que en su conversación con el presidente electo estadounidense Donald Trump, al republicano le “interesó muchísimo” la estrategia de comunicación mexicana para combatir el consumo de fentanilo.

En su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum compartió más detalles de la charla que sostuvo el miércoles con Trump en la que hablaron principalmente sobre seguridad fronteriza.

La presidenta respondió preguntas de los reporteros sobre la aparente contradicción entre los mensajes que ambos emitieron en sus redes sociales luego de la conversación.



Mientras Trump dijo que México acordó “detener la migración a través de México y hacia EEUU, cerrando de hecho nuestra frontera sur”, Sheinbaum dijo en sus redes que no habló de detener migrantes ni cerrar fronteras.

" Cada quien tiene su manera de comunicar, pero yo les puedo asegurar, les doy la certeza de que nunca planteamos que íbamos a cerrar la frontera en el norte o en el sur de Estados Unidos. Nunca ha sido nuestro planteamiento y por supuesto que no estamos de acuerdo con eso", reiteró este jueves en su conferencia ante la insistencia de los periodistas.

La llamada entre ambos ocurrió luego de que Trump amenazó con imponer aranceles de 25% a las importaciones de México y Canadá si no detienen el flujo de migrantes hacia Estados Unidos.

En el caso mexicano, Trump sugirió que los aranceles también serán aplicados en respuesta a que México tampoco ha frenado el flujo de fentanilo hacia suelo estadounidense.

Estrategia de comunicación contra el consumo de fentanilo “interesó muchísimo”, dice Sheinbaum

Sheinbaum agregó en la conferencia que durante la charla detalló la forma en la que México ha buscado combatir el consumo a través de la estrategia de comunicación llamada “El fentanilo mata”.

"Le platiqué que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una campaña masiva de comunicación en las escuelas y en medios de comunicación y le dije: la campaña se llama 'El fentanilo mata', se interesó muchísimo", mencionó.

Dijo que habló con el republicano sobre los bajos niveles de consumo de fentanilo con Trump luego de que el virtual presidente electo le preguntara sobre esos datos y le expresara su preocupación sobre el alto nivel de consumo en Estados Unidos.

"Él me planteó la crisis humanitaria de fentanilo que están viviendo en Estados Unidos, me preguntó si en México teníamos problemas de consumo, le dije que realmente era muy poco, me preguntó por qué y le dije dos temas”, declaró.

Sheinbaum dijo que, ante su interés, Trump le pidió enviarle la información sobre las campañas de difusión contra el consumo de drogas.

“ Cosa que el mismo día de ayer le envió el canciller a su equipo y se interesó mucho en eso”, dijo la presidenta.

Durante las campañas, Trump repetidamente utilizó el tema del consumo de fentanilo en Estados Unidos para culpar a México de no hacer lo suficiente para frenar el tráfico del poderoso opioide hacia el territorio estadounidense.

De acuerdo con cifras divulgadas en mayo por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, las muertes por sobredosis por consumo de opioides disminuyeron de un estimado de 84,181 decesos en 2022 a 81,083 en 2023.

Sin embargo, aunque las muertes por sobredosis por consumo de opioides sintéticos, principalmente fentanilo, disminuyeron en 2023 en comparación con 2022, los decesos por sobredosis de consumo de cocaína y los psicoestimulantes, como la metanfetamina, aumentaron, según los CDC.

Las agencias de seguridad estadounidenses de forma reiterada han culpado a los carteles de la droga mexicanos de "inundar" las calles de Estados Unidos de fentanilo.

Trump a menudo mezcló el tema de la migración y el tráfico de drogas para atacar las políticas migratorias del gobierno del presidente demócrata Joe Biden.

Sheinbaum aclara que no habló con Trump sobre su amenaza arancelaria

La presidenta agregó que en la charla no trató el tema del plan arancelario con el que Trump amagó a México.

“No hablamos particularmente del tema de los aranceles, sino del tema que él planteó como los asuntos de interés”, sostuvo Sheinbaum.

Reiteró que la conversación entre ambos fue “muy amable” y que esperará hasta otro “momento” para sostener una reunión con el virtual mandatario electo.

"No va a haber potencial guerra arancelaria”, reiteró Sheinbaum.

Tras las amenazas arancelarias de Trump, México ha reiterado que la imposición de esas medidas traerían efectos negativos a las empresas estadounidenses con inversiones en territorio mexicano.

El miércoles, Marcelo Ebrard, secretario de Economía mexicano, dijo que el plan arancelario de Trump podría ocasionar la pérdida de unos 400,000 empleos en Estados Unidos y afectaría a las principales empresas automotrices estadounidenses.

Además, la presidenta sostuvo este jueves que reiteró a Trump que México está trabajando en materia migratoria y brindar atención a las caravanas de migrantes que entran por la frontera sur mexicana.

“Lo que le planteé al presidente Trump es la estrategia de migración que viene desde hace meses, que se fortaleció particularmente desde enero de 2024 frente a un incremento de la migración que hubo particularmente en los últimos meses del 2023”, declaró.

