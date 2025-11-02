Trump afirma que su par chino le aseguró que no tomará medidas sobre Taiwán mientras él esté en la Casa Blanca

Video Aranceles, tierras raras y soya: las claves de la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping

El presidente Donald Trump afirmó que su homólogo chino, Xi Jinping, le ha asegurado que Pekín no tomará medida alguna sobre su objetivo de unificar a Taiwán con la China continental mientras el mandatario republicano esté en el cargo.

"Él ha dicho abiertamente, y su gente ha dicho abiertamente en reuniones: 'Nunca haremos nada mientras el presidente Trump sea presidente', porque conocen las consecuencias", afirmó Trump en un extracto de una entrevista con el programa 60 Minutes de la cadena CBS que se emitió el domingo.

A Estados Unidos le preocupa desde hace tiempo que China use la fuerza militar contra Taiwán, la isla democrática autogobernada que Pekín reclama como parte de su territorio.

La Ley de Relaciones con Taiwán de 1979, que ha regido las relaciones de Estados Unidos con la isla, no requiere que Estados Unidos intervenga militarmente si China invade, pero establece como política estadounidense asegurar que Taiwán tenga los recursos para defenderse y prevenir cualquier cambio unilateral de estatus por parte de Pekín.

La política de EEUU respecto a Taiwán

Cuando se le preguntó si ordenará a las fuerzas estadounidenses defender Taiwán si China atacara, Trump eludió la pregunta. Estados Unidos, tanto en gobiernos republicanos como demócratas, ha mantenido una política de "ambigüedad estratégica" sobre Taiwán, tratando de no revelar si acudiría en ayuda de la isla en tal escenario.

"Lo descubrirás si sucede, y él entiende la respuesta a eso", dijo Trump refiriéndose a Xi.

Liu Pengyu, portavoz de la embajada china en Washington, no respondió directamente a una consulta sobre si Trump ha recibido alguna garantía de Xi o de funcionarios chinos sobre Taiwán. Insistió en un comunicado que China "nunca permitirá que ninguna persona o fuerza separe Taiwán de China de ninguna manera".

"La cuestión de Taiwán es un asunto interno de China y es el núcleo de los intereses fundamentales de China. Cómo resolver la cuestión de Taiwán es un asunto para el pueblo chino y solo el pueblo chino puede decidirlo", agregó el comunicado.

La Casa Blanca tampoco proporcionó más detalles sobre cuándo Xi o funcionarios chinos le han comunicado a Trump que la medida militar sobre Taiwán estaba fuera de la mesa durante la Presidencia del republicano.

La entrevista de 60 Minutes fue grabada el viernes en el resort Mar-a-Lago de Trump en Florida. Marcó la primera aparición de Trump en el programa desde que resolvió una demanda este verano con CBS News sobre la entrevista del programa con la excandidata presidencial demócrata Kamala Harris.

