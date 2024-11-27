Trump dice que México accedió a "detener la migración", pero Sheinbaum aclara que su postura "no es cerrar fronteras"

Video Detalles de la llamada entre Sheinbaum y Trump tras amenazas de aranceles a México: hablaron de migración

Dos días después de anunciar que impondrá aranceles del 25% a todas las importaciones de México si no detiene la migración ilegal y el tráfico de fentanilo, Donald Trump aseguró que el país vecino accedió a frenar la llegada de migrantes a Estados Unidos "con efecto inmediato", aunque no ofreció más detalles.

"Acabo de tener una maravillosa conversación con la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Ha accedido a detener la migración a través de México y hacia EEUU, cerrando de hecho nuestra frontera sur", escribió este miércoles en su plataforma Truth Social.

"México detendrá a las personas que se dirigen a nuestra frontera sur, con efecto inmediato. Esto ayudará en gran medida a detener la invasión ilegal de EEUU. ¡Gracias!", agregó en tono de celebración.



Sin embargo, y aunque también calificó de "excelente" la llamada entre ambos, Sheinbaum no dijo que hubiera accedido a tomar medidas para frenar a los migrantes y matizó a Trump cuando se refirió a la frontera en su mensaje.

"Reiteramos que la postura de México no es cerrar fronteras, sino tender puentes entre gobiernos y entre pueblos", aclaró en un tuit posterior al del republicano, en el que también explicó que en la conversación con Trump le expuso "la estrategia integral que ha seguido México para atender el fenómeno migratorio, respetando los derechos humanos".

"Gracias a ello se atiende a las personas migrantes y a las caravanas previo a que lleguen a la frontera", añadió.

¿Cambiará algo la llamada de Trump y Sheinbaum respecto a la amenaza de aranceles a México?

Aunque ambos calificaron positivamente la conversación, y a falta de conocerse más detalles, n o queda claro cuáles serán las implicaciones de este acercamiento respecto la intención de Trump de imponer aranceles a los productos mexicanos si su gobierno no detiene la llegada de inmigrantes y el tráfico de drogas.

Además, cualquier posible compromiso enfrenta limitaciones, ya que el actual presidente sigue siendo Joe Biden, y Trump no asumirá el cargo hasta el 20 de enero de 2025.

De hecho, y aunque Trump pareció destacar el haber logrado su compromiso para frenar la migración ilegal, Sheinbaum aclaró en otro tuit que este miércoles le compartió al republicano durante la llamada que ya "no están llegando caravanas a la frontera norte porque son atendidas en México".

Lo cierto es que la labor de México para detener la migración hacia el norte no es nueva, por lo que muchos analistas han coincidido en denominarlo en los últimos años como "el segundo muro".

Durante el año fiscal 2024, el número de migrantes que cruzaron la frontera estadounidense de manera irregular se redujo más de un 55% en comparación con el período anterior. México tuvo un papel fundamental al frenar estos cruces, lo que hizo que también se dispararan los registros de migrantes irregulares en territorio mexicano hasta un 193% más durante la primera mitad de este año.

Así, las declaraciones de Trump sobre un supuesto acuerdo con México podrían ser más bien una estrategia de negociación, lo que sería un enfoque que ya utilizó durante su primer mandato.

De hecho, las amenazas de aranceles por parte de Trump si no frena la migración ya son viejas conocidas para México. En 2019, el entonces presidente hizo la misma advertencia al gobierno que entonces dirigía Andrés Manuel López Obrador, quien accedió a desplegar miles de soldados en su frontera sur con Guatemala para detener el viaje de migrantes, especialmente centroamericanos, que pasaron a quedarse en muchos casos "atascados" en territorio mexicano y a casi colapsar algunas ciudades fronterizas.

La reacción de México al anuncio de aranceles de Trump

La llamada entre Sheinbaum y Trump tuvo lugar poco después de que Trump anunciara su intención de imponer desde su primer día de presidencia un arancel del 25% a todos los bienes importados desde México y Canadá, además de un 10% adicional a productos chinos.

Este anuncio ha provocado fuertes reacciones en los tres países afectados, que son los principales socios comerciales de EEUU.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que el plan de Trump afectaría principalmente a los consumidores y a las tres principales empresas automotrices de EEUU.

Además, aseguró que estos aranceles resultarían en la pérdida de 400,000 empleos en suelo estadounidense.

“El impacto de esta medida comercial es en contra del consumidor en Estados Unidos y de las empresas de Estados Unidos”, advirtió Ebrard. “Por eso decimos: es un tiro en el pie”.

También las empresas estadounidenses mostraron su preocupación por los efectos que estos aranceles podrían tener en su actividad.

