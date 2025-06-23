Video EEUU habría recibido aviso del ataque con misiles de Irán contra una base militar en Catar

La primera represalia de Irán contra Estados Unidos por el bombardeo de varias instalaciones nucleares pasó sin penas ni glorias: el ataque, según Trump, fue avisado, los misiles fueron derribados y no causaron víctimas o daños materiales.

"Irán respondió oficialmente a nuestra destrucción de sus instalaciones nucleares con una respuesta muy débil, que esperábamos, y la hemos contrarrestado muy eficazmente", aseguró Trump en un mensaje en redes sociales.

PUBLICIDAD

El ataque iraní ocurrió la noche de este lunes, con el lanzamiento de misiles contra bases militares estadounidenses en Catar.

Según Trump, Irán disparó 14 misiles (la misma cantidad de bombas que lanzó EEUU), de los cuales "13 fueron derribados" y uno más fue "dejado libre porque se dirigía en una dirección no peligrosa"-

Qué se sabe de los daños que dejó el ataque iraní contra una base de Estados Unidos

El mandatario estadounidense dijo que "ningún estadounidense resultó herido", y que "apenas se produjeron daños".

Israel también había sido avisada del ataque iraní de este lunes, según fuentes diplomáticas citadas por el diario israelí Jerusalem Post.

Trump dijo que esperaba que con esta represalia, Irán se sintiera "desahogado" y haya "sacado de su sistema" la necesidad de responder al bombardeo de EEUU.

También hizo un llamado a Irán e Israel para "proceder ahora a la paz y la armonía en la región".

A qué se debe el ataque de Irán a la base de EEUU en Catar

Dos días después de que Estados Unidos usara sus bombarderos "invisibles" B-2 para lanzar 14 bombas antibúnkeres que, según el presidente Trump, "devastaron" tres instalaciones nucleares del gobierno de Teherán, la República Islámica lanzó una respuesta con una oleada de misiles contra la base militar Al-Udeid en Catar.

Images from the moment Iranian missiles were launched in Operation Harbinger of Conquest at the U.S.'s Al Udeid airbase in Qatar. pic.twitter.com/ZCBtwbM7ut — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) June 23, 2025

Irán presentó en sus medios el ataque como una operación "poderosa" y dijeron que la base aérea de Al-Udeid en Doha había sido fuertemente golpeada por varios misiles.

PUBLICIDAD

"Seis misiles alcanzaron la base estadounidense de Al Udeid, en Catar", afirmó la agencia oficial de noticias IRNA, citando un comunicado de la Guardia Revolucionaria.

Doha dijo que sus defensas aéreas "exitosamente frustraron el ataque e interceptaron los misiles iraníes", de tipo balísticos de corto y medio alcance.

Qué significa esta limitada respuesta de Irán al bombardeo de Estados Unidos contra sus instalaciones nucleares

Irán afirmó que el ataque igualaba el número de bombas lanzadas por Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes durante el fin de semana, y que su objetivo era la base porque se encontraba fuera de zonas pobladas.

Esos comentarios, hechos inmediatamente después del ataque, sugirieron que Irán quería desescalar con Estados Unidos, algo que el propio presidente Donald Trump dijo después de los ataques a primera hora del domingo contra Irán.

Además, la represalia iraní fue notificada con antelación por Irán a Catar, y era esperada por la administración de Trump, según dijo el propio presidente.

La base Al-Assad fue atacada en enero de 2020 por 12 misiles balísticos iraníes, que fueron la respuesta de Teherán a la muerte del general Qassem Soleimani, jefe de las Fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria, en un ataque de EEUU con drones.

Aquel ataque no causó bajas, aunque sí dejó daños en al menos cinco estructuras de la base, que había servido de apoyo en la lucha contra el grupo Estado Islámico.

La instalación de Al-Udeid alberga recursos de las fuerzas aéreas de EEUU, Catar, Reino Unido y otros países.

PUBLICIDAD

El ataque se produjo poco después de que Catar suspendió temporalmente el tráfico aéreo y de que varias embajadas de Occidente pidieron a sus ciudadanos en ese país resguardarse. Catar, rico en petróleo, está ubicado 120 millas al sur de Irán.

En este fotograma tomado de un vídeo, misiles e interceptores de defensa aérea iluminan el cielo nocturno sobre Doha después de que Irán lanzara un ataque contra las fuerzas estadounidenses en la base aérea de Al Udeid el 23 de junio de 2025 en Doha, Qatar. El gobierno qatarí afirmó haber interceptado todos los misiles iraníes, lanzados en represalia por el reciente ataque de Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes. Imagen Getty Images/Getty Images

"Afirmamos que Catar se reserva el derecho de responder directamente de manera equivalente a la naturaleza y escala de esta descarada agresión, en línea con el derecho internacional", escribió en X el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar, Majed Al Ansari.

Durante la noche del lunes, Catar dijo que la situación de seguridad era "estable", después de la agresión contra la base Al-Usaid.

Vea también: