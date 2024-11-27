La preocupación en el sector empresarial de EEUU por los efectos de los aranceles prometidos por Trump

Video Preocupación entre comerciantes en Texas por el plan de aranceles de Trump: "Va a ser un desastre"

Durante la campaña electoral, Donald Trump prometió aplicar aranceles a todos los productos importados a Estados Unidos. El ahora presidente electo presentó su plan de tarifas a las importaciones como una panacea que arreglaría todos los males, reales e imaginarios, de que adolece la nación.

Pero, a medida en que se acerca el momento de la transmisión de mando, la posibilidad de la aplicación de tales aranceles está creando grandes preocupaciones en Estados Unidos, especialmente en el sector empresarial.

Trump anunció el lunes la aplicación de aranceles del 25% a todo lo importado desde México y Canadá, a lo que los economistas han respondido con la advertencia de que las empresas no tendrían otra opción que trasladar los costos adicionales, aumentando drásticamente los precios de alimentos, ropa, automóviles, alcohol y otros bienes de consumo masivo, cuyos costos prometió bajar durante la campaña.



Esto es lo que advierten los representantes de los sectores que se verán más afectados.

Preocupación por los aranceles de Trump en el sector de alimentos

Los aranceles anunciados por Trump podrían tener un efecto devastador en Estados Unidos, que es el mayor importador de bienes del mundo, y del que México y Canadá, junto con China, son sus tres principales proveedores.

De hecho, los tres países exportaron más de un billón de dólares (trillion en inglés) en productos a Estados Unidos en los primeros nueve meses de 2024, encabezados por México y seguidos por China y Canadá, según datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

México y Canadá son los principales proveedores de productos agrícolas a Estados Unidos, con importaciones en el orden de los $86,000 millones en 2023, según datos del Departamento de Agricultura.

La Asociación de Distribuidores de Productos Agrícolas, un grupo comercial de Washington, dijo el martes que los aranceles aumentarán los precios de las frutas y verduras frescas y perjudicarán a los agricultores estadounidenses cuando otros países tomen represalias.

“Los aranceles distorsionan el mercado y aumentarán los precios a lo largo de la cadena de suministro, lo que hará que el consumidor pague más en la caja registradora”, dijo Alan Siger, presidente de la asociación.

México y Canadá son dos de los mayores exportadores de frutas y verduras frescas a Estados Unidos. En 2022, México suministró el 51% de la fruta fresca y el 69% de las verduras frescas importadas por Estados Unidos, mientras que Canadá suministró el 2% de la fruta fresca y el 20% de las verduras frescas.

Si Trump cumple con la promesa de imponer los aranceles, los consumidores estadounidenses podrían enfrentar precios más altos por frutas y vegetales frescos, así como por la carne, según economistas agrícolas y ejecutivos de la industria de los alimentos citados por Reuters.

Preocupación por los aranceles de Trump en el sector automotriz

Quienes busquen comprar un vehículo nuevo probablemente también verán grandes aumentos de precios, en un momento en que los costos ya han aumentado tanto que están fuera del alcance de muchos. El precio promedio de un vehículo nuevo ahora ronda los $48,000.

Alrededor del 15% de los 15.6 millones de vehículos nuevos vendidos en Estados Unidos el año pasado provinieron de México, mientras que el 8% cruzaron la frontera desde Canadá, según Global Data.

Gran parte de los aranceles se trasladarían a los consumidores, a menos que los fabricantes de automóviles puedan encontrar de alguna manera rápidamente mejoras de productividad para compensarlos, dijo C.J. Finn, líder del sector automotriz estadounidense para PwC. Eso significa que incluso más consumidores "podrían quedar potencialmente fuera de los precios", dijo Finn.

Los fabricantes más afectados serían Volkswagen, Stellantis (fabricante de las marcas Jeep, Dodge, Chrysler, Ram, Fiat y Maserati) General Motors y Ford, escribió el martes el analista de Bernstein Daniel Roeska en una nota a los inversores. “Un arancel del 25% a México y Canadá paralizaría gravemente la industria automotriz estadounidense”, dijo.

Los aranceles dañarían tanto la producción industrial estadounidense que “esperamos que sea poco probable que esto suceda en la práctica”, dijo Roeska, expresando una opinión popular entre el sector empresarial de que el anuncio de Trump es solo una táctica para obtener concesiones de los socios comerciales de EEUU que pueda presentar a su base como una victoria política.

“ ¿Cuán poco aceptará de México, Canadá y China para poder decir que la amenaza de los aranceles funcionó?”, dijo el martes el empresario multimillonario Mark Cuban en la red social Bluesky, en relación a las tarifas anunciadas por Trump.

Aún así, la amenaza arancelaria afectó a las acciones de las empresas automotrices el martes, en particular las acciones de GM, que importa alrededor del 30% de los vehículos que vende en los EE. UU. de Canadá y México, y Stellantis, que importa alrededor del 40% de los dos países. Para ambos, alrededor del 55% de sus lucrativas camionetas provienen de México y Canadá. Las acciones de GM perdieron casi el 9% de su valor, mientras que Stellantis cayó casi el 6%.

Si la intención de Trump es que la industria automotriz traslade la producción de los modelos que fabrica en Canadá y México a EEUU, creando empleos locales, el analista de Morningstar David Whiston advierte que tal medida ocurriría a muy largo plazo ya que los fabricantes no pueden cambiar rápidamente el lugar donde construyen los vehículos.

Millones de dólares en piezas de automóviles fluyen a través de las fronteras con México y Canadá, y eso podría aumentar los precios de las reparaciones de automóviles, que ya son costosas, dijo Finn.

Preocupación por los aranceles de Trump en otros sectores

El Consejo de Bebidas Alcohólicas Destiladas de Estados Unidos dijo que los aranceles al tequila o al whisky canadiense no impulsarán los empleos estadounidenses porque son productos distintivos que solo se pueden fabricar en su país de origen.

En 2023, Estados Unidos importó $4,600 millones en tequila y $108 millones en mezcal de México y $537 millones en bebidas alcohólicas de Canadá, dijo.

"Los aranceles a las bebidas alcohólicas de nuestros vecinos del norte y del sur van a perjudicar a los consumidores estadounidenses y provocar la pérdida de puestos de trabajo en toda la industria hotelera de Estados Unidos", añadió.

Por su parte, el minorista de productos electrónicos Best Buy dijo en su conferencia telefónica sobre los resultados del tercer trimestre que funciona con márgenes de beneficio reducidos, por lo que, si bien los proveedores y la empresa asumirán algunos aumentos, Best Buy tendrá que trasladar los aranceles a los clientes. “Son productos que la gente necesita y los precios más altos no ayudan”, dijo su directora ejecutiva Corie Barry.

Walmart también advirtió la semana pasada que los aranceles podrían obligarlo a subir los precios.

Los aranceles podrían provocar interrupciones en la cadena de suministro, ya que las personas compran bienes antes de que se impongan y las empresas buscan fuentes alternativas de piezas, dijo Rob Handfield, profesor de gestión de la cadena de suministro en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Algunas empresas podrían no ser capaces de trasladar los costos.

"De hecho, podría cerrar muchas industrias en los Estados Unidos. De hecho, podría hacer que muchas empresas estadounidenses vayan a la bancarrota", advirtió Handfield.

Según Errico Auricchio, presidente de la compañía fabricante de quesos de Wisconsin BelGioioso, los aranceles en general “dañan” la economía y no tendrán “ningún beneficio”,

Auricchio dijo a The Guardian que ya está cansado de las especulaciones en torno los planes arancelarios de Trump. “Prefiero ver qué pasa y luego reaccionar”, dijo. “Creo que se habla demasiado. Deberíamos estar haciendo buen queso”.

Con información de The Associated Press.

