A pesar de las sanciones, Rusia mantiene el esfuerzo bélico con tecnología antigua

El informe sugiere que Rusia no es capaz de fabricar todos los componentes que necesita para construir sus propios misiles guiados, lo que la hace vulnerable a las sanciones occidentales. Al mismo tiempo, no parece que las sanciones hayan afectado a la artillería rusa hasta ahora, al menos no en el campo de batalla. Las armas examinadas incluían los componentes de un helicóptero Ka-52, múltiples misiles de largo alcance, drones no tripulados y equipos de comunicación y navegación, todos ellos fabricados en Rusia.