Noticias Detienen a dos estadounidenses en Japón por invadir el hábitat del mono Punch en el zoológico de Ichikawa El incidente, que ocurrió ante cientos de visitantes, provocó un operativo inmediato y cambios en la seguridad del Jardín Zoológico y Botánico de Ichikawa

Video La historia se repite: al igual que el mono Punch, Yuji fue rechazado por su madre, esta vez en un zoológico de México

Dos ciudadanos estadounidenses fueron arrestados en Japón tras ingresar sin autorización al santuario de monos del Jardín Zoológico y Botánico de Ichikawa, donde habita “ Punch” , un pequeño macaco que se volvió viral meses atrás por su historia de abandono, el rechazo dentro de su grupo y su refugio en un orangután de peluche.

El incidente ocurrió el sábado 16 de mayo de 2026, alrededor de las 10:50 horas, en medio de una jornada con aproximadamente 2,700 visitantes, la mayoría atraída por la popularidad de Punch. De acuerdo con el zoológico, uno de los individuos, disfrazado de amarillo, logró introducirse al área restringida del Parque de los Monos, mientras su acompañante registraba el momento en video.

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Las autoridades del recinto intervinieron de inmediato, lograron someter al intruso y posteriormente entregaron a ambos hombres a la policía en la comisaría de Ichikawa, donde también se presentó una denuncia formal. Según reportes del medio local News On Japan, los detenidos fueron identificados como Reid Junai Dyson, de 24 años, y Neil Jabari Duane, de 27.

Parque de los monos endonde habita Punch y otros macacos dentro del Jardín Zoológico y Botánico de Ichikawa en Japón. Imagen Jardín Zoológico y Botánico de Ichikawa

Refuerzan seguridad tras el incidente

Tras lo ocurrido, el zoológico realizó una revisión exhaustiva del estado de salud de los animales y del equipo de seguridad, confirmando que no se detectaron anomalías entre los más de 60 monos que se encontraban en el recinto, incluido Punch.

Sin embargo, como medida preventiva, el lugar cerró parcialmente algunas áreas de observación y adelantó el cierre total del parque a las 16:30 horas. Además, se canceló una sesión programada con “Ichikawa Riman” en la plaza de acceso.

A partir del domingo 17 de mayo, el zoológico implementó nuevas medidas de seguridad, como la ampliación de zonas restringidas, instalación de redes antiintrusión y patrullajes permanentes en áreas sensibles. La administración aseguró que aplicará sanciones estrictas ante cualquier violación a las normas, priorizando la seguridad y bienestar de los animales, incluyendo al pequeño Punch.

En cuanto a la reacción internacional, hasta el momento no se ha emitido una postura oficial por parte de las autoridades de Estados Unidos; tampoco se ha confirmado si los detenidos han solicitado apoyo consular o si ya han tenido contacto con representantes diplomáticos.