Noticias

Detienen a dos estadounidenses en Japón por invadir el hábitat del mono Punch en el zoológico de Ichikawa

El incidente, que ocurrió ante cientos de visitantes, provocó un operativo inmediato y cambios en la seguridad del Jardín Zoológico y Botánico de Ichikawa

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video La historia se repite: al igual que el mono Punch, Yuji fue rechazado por su madre, esta vez en un zoológico de México

Dos ciudadanos estadounidenses fueron arrestados en Japón tras ingresar sin autorización al santuario de monos del Jardín Zoológico y Botánico de Ichikawa, donde habita “ Punch” , un pequeño macaco que se volvió viral meses atrás por su historia de abandono, el rechazo dentro de su grupo y su refugio en un orangután de peluche.

El incidente ocurrió el sábado 16 de mayo de 2026, alrededor de las 10:50 horas, en medio de una jornada con aproximadamente 2,700 visitantes, la mayoría atraída por la popularidad de Punch. De acuerdo con el zoológico, uno de los individuos, disfrazado de amarillo, logró introducirse al área restringida del Parque de los Monos, mientras su acompañante registraba el momento en video.

PUBLICIDAD

Más sobre Noticias

Al menos seis estadounidenses estuvieron expuestos al ébola en África; uno habría presentado síntomas
2 mins

Al menos seis estadounidenses estuvieron expuestos al ébola en África; uno habría presentado síntomas

Mundo
OMS emite alerta mundial por expansión del ébola en Congo y Uganda
2 mins

OMS emite alerta mundial por expansión del ébola en Congo y Uganda

Mundo
¿En qué idioma se comunicarán los jugadores con los árbitros en el Mundial?
13 mins

¿En qué idioma se comunicarán los jugadores con los árbitros en el Mundial?

Mundo
El papa León XIV crea grupo sobre inteligencia artificial y prepara encíclica sobre ética
6 mins

El papa León XIV crea grupo sobre inteligencia artificial y prepara encíclica sobre ética

Mundo
Brote de ébola en República del Congo deja al menos 88 muertos y se extiende hasta Uganda
2 mins

Brote de ébola en República del Congo deja al menos 88 muertos y se extiende hasta Uganda

Mundo
El portaaviones más grande del mundo regresa a EE.UU. tras guerra contra Irán y captura de Maduro
3 mins

El portaaviones más grande del mundo regresa a EE.UU. tras guerra contra Irán y captura de Maduro

Mundo
Colombiana es enviada al Congo pese a monitoreo con GPS en Texas
3 mins

Colombiana es enviada al Congo pese a monitoreo con GPS en Texas

Mundo
Tren choca contra autobús público en Bangkok, Tailandia; al menos 8 personas muertas y más de 20 heridos
1 mins

Tren choca contra autobús público en Bangkok, Tailandia; al menos 8 personas muertas y más de 20 heridos

Mundo
Confinan a 1,700 personas en un crucero en Francia tras muerte de un pasajero
1 mins

Confinan a 1,700 personas en un crucero en Francia tras muerte de un pasajero

Mundo
En video, aficionados caen por las escaleras tras pelea en partido West Ham vs Arsenal; hay detenidos
1 mins

En video, aficionados caen por las escaleras tras pelea en partido West Ham vs Arsenal; hay detenidos

Mundo

Las autoridades del recinto intervinieron de inmediato, lograron someter al intruso y posteriormente entregaron a ambos hombres a la policía en la comisaría de Ichikawa, donde también se presentó una denuncia formal. Según reportes del medio local News On Japan, los detenidos fueron identificados como Reid Junai Dyson, de 24 años, y Neil Jabari Duane, de 27.

Parque de los monos endonde habita Punch y otros macacos dentro del Jardín Zoológico y Botánico de Ichikawa en Japón.
Parque de los monos endonde habita Punch y otros macacos dentro del Jardín Zoológico y Botánico de Ichikawa en Japón.
Imagen Jardín Zoológico y Botánico de Ichikawa

Refuerzan seguridad tras el incidente

Tras lo ocurrido, el zoológico realizó una revisión exhaustiva del estado de salud de los animales y del equipo de seguridad, confirmando que no se detectaron anomalías entre los más de 60 monos que se encontraban en el recinto, incluido Punch.

Sin embargo, como medida preventiva, el lugar cerró parcialmente algunas áreas de observación y adelantó el cierre total del parque a las 16:30 horas. Además, se canceló una sesión programada con “Ichikawa Riman” en la plaza de acceso.

A partir del domingo 17 de mayo, el zoológico implementó nuevas medidas de seguridad, como la ampliación de zonas restringidas, instalación de redes antiintrusión y patrullajes permanentes en áreas sensibles. La administración aseguró que aplicará sanciones estrictas ante cualquier violación a las normas, priorizando la seguridad y bienestar de los animales, incluyendo al pequeño Punch.

En cuanto a la reacción internacional, hasta el momento no se ha emitido una postura oficial por parte de las autoridades de Estados Unidos; tampoco se ha confirmado si los detenidos han solicitado apoyo consular o si ya han tenido contacto con representantes diplomáticos.

Video ¡Punch ya tiene ‘novia’!: el mono más viral y famoso es captado en ‘romántica’ compañía
Relacionados:
NoticiaszoológicoAnimalesEstadounidenseDetenido

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Riquísimos por cierto
Gratis
Socias por accidente
Mamá reinventada
El Dentista
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX