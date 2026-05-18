terremoto Un terremoto de magnitud 5,2 en China provoca dos muertos y la evacuación de 7.000 personas Un terremoto de magnitud 5,2 sacudió la región de Guangxi, en el sur de China. Causó la muerte de, al menos, dos personas y deja varios heridos e importantes daños materiales. Además, obligó a más de 7.000 residentes a evacuar la ciudad de Liuzhou



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Un fuerte temblor causó fuertes daños la madrugada de este lunes en el sur de China, en la provincia de Guangxi. Fuentes estatales confirman la muerte de dos ciudadanos y reportan que hay al menos cuatro heridos de diversa consideración.

El epicentro de la catástrofe está en la ciudad de Liuzhou, donde más de 7.000 residentes tuvieron que ser evacuados. Al menos 13 edificios se derrumbaron y los deslizamientos de tierra imposibilitaron el tránsito en carretera y en la red ferroviaria.

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Búsqueda de desaparecidos



Tras la alarma preocupaba el estado de varias personas que se reportaron como desaparecidas. Entre ellas, un hombre de 91 años que había quedado atrapado y que finalmente fue hallado con vida y en buen estado. Las autoridades informaron que la búsqueda de los desaparecidos concluyó alrededor del mediodía.

Las labores de desescombro continúan y en la zona decenas de excavadoras trabajan sin descanso.

Una zona sísmicamente activa



Ocasionalmente se producen terremotos en el sur de China, siendo los más intensos generalmente en la zona montañosa del oeste o en el este, hacia Taiwán.

El terremoto más devastador de los últimos tiempos, con una magnitud de 7,9, ocurrió en la provincia suroccidental de Sichuan en 2008. Fuentes oficiales contabilizaron más de 69.000 muertes y unos 375.000 heridos.