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Tras su triunfo electoral en Hungría, Magyar dice que pediría a Putin terminar guerra en Ucrania

El primer ministro, Viktor Orbán, tenía una buena relación con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, por lo que no quería independizar a la nación de la energía rusa

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Por:N+ Univision y AP
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Video Péter Magyar gana elección en Hungría y pone fin a 16 años de Viktor Orbán

Este lunes 13 de abril del 2026, Péter Magyar, ganador de las elecciones de Hungría, dijo que si le llamara el presidente de Rusia, Vladímir Putin, le pediría poner fin a la guerra de Ucrania.

En su primera conferencia de prensa, después de que venciera al primer ministro Viktor Orbán, comentó que si hablaran los dos mandatarios, podría decirle que sería bueno terminar con la matanza después de 4 años y poner fin a la guerra.

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“Probablemente sería una conversación telefónica corta y no creo que él ponga fin a la guerra por mi consejo”, agregó.

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¿Por qué comentó eso Péter Magyar?

La declaración es un cambio rotundo a la política en Hungría, porque Orbán llegó a frustrar los esfuerzos de la Unión Europea para apoyar a Kiev en su guerra contra la invasión rusa.

También el primer ministro tiene una buena relación con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, por lo que no quería independizar a la nación de la energía rusa.

De acuerdo con la Agencia de Noticias AP, mostraron que un miembro del gobierno de Orbán compartía información de las discusiones que se llevaban a cabo con la Unión Europea a Moscú.

Asimismo, integrantes del gobierno del presidente Donald Trump veían el gobierno de Orbán como ejemplos brillantes de la política conservadora y, por parte de la oposición, realmente no aprueban su forma de gobernar.

Video Lo mejor de N+ Univision de la mañana | lunes 13 de abril de 2026

Se esperan cambios con Magyar

Los gobernantes de los países de la UE estaban sumamente frustrados, ya que Orbán tomó el control de las instituciones democráticas y vetó las medidas estratégicas, como un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania.

Magyar comentó a The Associated Press que planea trabajar con la Unión Europea y con la OTAN, las cuales frenan a Moscú.

“Todos los húngaros saben que esta es una victoria compartida. Nuestra patria tomó una decisión. Quiere vivir de nuevo. Quiere ser un país europeo”, expresó.

ALM

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