Estadounidense Al menos seis estadounidenses estuvieron expuestos al ébola en África; uno habría presentado síntomas Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) iniciaron operaciones para retirar de forma segura a un número limitado de estadounidenses "directamente afectados" por el brote

Video OMS declara emergencia internacional por brote de ébola

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos activaron protocolos de emergencia luego de que al menos seis ciudadanos estadounidenses presuntamente estuvieran expuestos al virus del ébola durante el actual brote registrado en la República Democrática del Congo, según reportes publicados este fin de semana.

De acuerdo con CBS News, fuentes vinculadas a organizaciones internacionales de ayuda confirmaron que varios estadounidenses habrían tenido contacto con casos sospechosos del virus mientras se encontraban en territorio congoleño. Hasta ahora, no existe confirmación pública de contagios positivos.

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STAT News reportó, además, que algunas de esas exposiciones fueron consideradas de "alto riesgo" y que al menos una persona podría haber desarrollado síntomas compatibles con la enfermedad, aunque los resultados médicos seguían pendientes este domingo 17 de mayo de 2026.

Ante la situación, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) iniciaron operaciones para retirar de forma segura a un número limitado de estadounidenses "directamente afectados" por el brote, informó Reuters. La agencia también activó su centro de respuesta de emergencia y desplegó personal adicional en Congo y Uganda.

Las autoridades estadounidenses insistieron en que el riesgo para la población general en Estados Unidos continúa siendo bajo. Sin embargo, la situación ha generado atención internacional porque el brote involucra la cepa Bundibugyo del virus del ébola, una variante rara para la que actualmente no existen vacunas ni tratamientos aprobados específicamente.

Los reportes no precisan si los estadounidenses afectados forman parte de organizaciones humanitarias, personal médico o contratistas desplegados en la región.

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La OMS declaró emergencia internacional por el brote de ébola

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este fin de semana el brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda como una "emergencia de salud pública de importancia internacional", debido al riesgo de expansión transfronteriza del virus.

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Según datos citados por CBS News, Reuters y autoridades sanitarias africanas, el brote ya dejó al menos 80 muertos y cientos de casos sospechosos en ambos países.

La cepa detectada pertenece al virus Bundibugyo, identificado por primera vez en Uganda en 2007 y mucho menos estudiado que otras variantes del ébola. Expertos internacionales advirtieron que la falta de vacunas específicas complica la capacidad de respuesta rápida ante nuevos contagios.

Aunque la OMS aclaró que el brote todavía no cumple criterios de pandemia, sí alertó sobre el elevado riesgo regional debido al movimiento constante entre Congo y Uganda y las dificultades sanitarias en algunas zonas afectadas.