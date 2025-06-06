Rusia lanza nuevo "masivo" bombardeo contra Ucrania tras el ataque con drones que destruyó numerosos de sus aviones militares

Video Tomas satelitales muestran la destrucción a aeronaves rusas tras los ataques con drones de Ucrania

Ucrania sufrió en la madrugada de este viernes un nuevo ataque ruso a gran escala, con misiles balísticos y aviones no tripulados en varias regiones del país. En Kiev, el balance inicia era de al menos cuatro muertos y 20 heridos.

Los bombardeos también impactaron en la ciudad de Lutsk, en la región de Ternópil (oeste de Ucrania), cuyo gobernador habló del "ataque más masivo hasta la fecha".

En la región norte de Cherníhiv, un dron Shahed impactó cerca de un edificio de apartamentos, rompiendo ventanas y puertas, según el jefe de la administración militar regional, Dmytro Bryzhynskyi. También se registraron explosiones de misiles balísticos en las afueras de la ciudad, agregó.

La ofensiva se producen días después del ataque con drones que destruyó numerosos aviones en suelo ruso y por el que el presidente Vladimir Putin había prometido vengarse en una reciente conversación telefónica con Donald Trump.



Según Trump, Putin dijo "muy firmemente" que Moscú tomaría represalias por los sorprendentes ataques con drones de Ucrania el fin de semana contra los aviones militares rusos.

Los esfuerzos diplomáticos encabezados por Estados Unidos para poner fin a los más de tres años de conflicto bélico no han logrado avances significativos, y la guerra de desgaste continúa sin tregua.

El jueves, Trump además pareció desistir de los esfuerzos diplomáticos hechos para tratar de poner fin a tres años de guerra al decir que tal vez lo mejor era dejar que ucranianos y rusos continuaran la guerra "por un tiempo" antes de tratar de separarlos buscando la paz.

En campaña, el presidente sin embargo había dicho que acabaría con la guerra en tan solo un día, incluso antes de llegar al Despacho Oval.

Explosiones en Kiev por los bombardeos rusos

Durante horas, se escucharon múltiples explosiones en la capital, Kiev, donde los escombros que caían provocaron incendios en varios distritos mientras las baterías antiaéreas intentaban interceptar los proyectiles entrantes, indicó Tymur Tkachenko, director de la Administración de la ciudad.

“Nuestros equipos de defensa antiaérea están haciendo todo lo posible. Pero debemos protegernos unos a otros... manténganse a salvo”, escribió Tkachenko en la aplicación Telegram, instando a las personas a buscar refugio.

Vitalina Vasylchenko, una residente en Kiev de 14 años, se refugió en un garaje con su hermana de 6 y su madre después de que una explosión arrancó una de sus ventanas de su casa.

“Escuché un zumbido, luego mi padre corrió hacia mí y me cubrió con su mano y luego hubo una explosión muy fuerte", contó. "Toda mi vida pasó ante mis ojos, ya pensé que se había acabado. Comencé a tener un ataque de pánico... Estoy sorprendida de estar viva”.

El responsable de derechos humanos de Ucrania, Dmytro Lubinets, pidió una fuerte respuesta internacional al último ataque nocturno de Rusia, afirmando que violó los derechos humanos básicos. “Rusia está actuando como un terrorista, atacando sistemáticamente la infraestructura civil”, escribió Lubinets en Telegram. “El mundo debe responder de forma clara y tomar medidas concretas, incluyendo condenar las acciones del agresor”.

El sorpresivo ataque 'Tela de araña' que causó la furia de Rusia

El pasado domingo los servicios de seguridad ucranianos llevaron a cabo un masivo y audaz ataque con drones contra bases aéreas militares rusas, alcanzando objetivos a miles de millas de la línea del frente, en lo que el presidente Volodymyr Zelensky calificó como una operación "única" y la "de mayor alcance" hasta la fecha.

La operación, con nombre en clave 'Tela de araña', requirió meses de preparación y el contrabando de drones dentro de territorio ruso.

Según cifras del Servicio Secreto de Ucrania, el ataque destruyó más de 40 aviones rusos. En declaraciones el domingo, Zelensky dijo que se habían empleado 117 drones.

Trump compara la guerra de Ucrania con una pelea de niños

En una reunión en la Oficina Oval con el canciller alemán Friedrich Merz, Trump comparó la guerra en Ucrania —que Rusia invadió a principios de 2022— con una pelea entre dos niños pequeños que se odian.

"A veces es mejor dejarlos pelear por un rato y luego separarlos", afirmó Trump. Añadió que había transmitido esa analogía a Putin en su conversación telefónica del miércoles.

Cuando se le preguntó sobre los comentarios de Trump mientras los dos líderes estaban sentados uno al lado del otro, Merz enfatizó que tanto él como Trump coincidían "en esta guerra y lo terrible que es", señalando al presidente como la "persona clave en el mundo" que podría detener el derramamiento de sangre.

Pero Merz también subrayó que Alemania "estaba del lado de Ucrania" y que Kiev solo atacaba objetivos militares, no civiles rusos.

"Estamos tratando de hacerlos más fuertes", indicó Merz sobre Ucrania.

Con información de AP y AFP.

