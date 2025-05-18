Trump dice que llamará a Putin, luego a Zelensky, para presionar por un cese al fuego en Ucrania

Video Los primeros 100 días de Trump: ¿cuál ha sido el impacto de sus políticas migratorias?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que hablará por teléfono con el presidente ruso, Vladimir Putin, para poner fin al "baño de sangre" en Ucrania, un día después de las primeras conversaciones directas en Estambul en más de tres años de guerra.

El Kremlin declaró este sábado que una reunión entre el presidente Putin y el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, será posible sólo si ambas partes alcanzan antes un acuerdo.

Trump, quien ha estado presionando a Rusia para que acepte un cese al fuego incondicional de 30 días, dijo que hablará el lunes con Putin. Y el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró a la agencia estatal de noticias TASS que "se estaba preparando" la llamada. El objetivo de esta será "poner fin al 'baño de sangre'", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Tras la llamada con Putin, Trump planea telefonear a Zelensky y líderes de la OTAN para intentar un acuerdo que derive en el fin de la guerra.

"Estados Unidos quiere lograr un final duradero de la guerra entre Rusia y Ucrania", declaró posteriormente Tammy Bruce, portavoz del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien se encontraba en Roma para asistir este domingo a la misa inaugural del papa León XIV.

"El plan de paz propuesto por Estados Unidos define la mejor manera de avanzar", añadió, confirmando que Rubio y su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, mantuvieron una conversación telefónica el sábado.

El encuentro del viernes en Estambul evidenció profundas diferencias en las posturas de ambos bandos, y el único anuncio concreto fue este pacto, pese a que Ucrania declaró que la "prioridad" era lograr un cese al fuego.

Rusia ve “posible” un encuentro entre Putin y Zelensky si hay acuerdos previos

Durante su conversación con Rubio el sábado, Lavrov "confirmó la voluntad de Moscú de continuar con la cooperación con sus homólogos estadounidenses", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso en un comunicado.

Previamente, el Kremlin había indicado que un encuentro entre Putin y Zelensky es "posible", pero depende de que ambas partes alcancen acuerdos previos. Ucrania planteó este tema durante las negociaciones el viernes, y el jefe negociador ruso declaró que tomó nota.

Moscú también señaló que la continuación de las conversaciones con Ucrania solo será posible una vez que se haya llevado a cabo el "intercambio (de prisioneros en el formato) 1,000 por 1,000". El jefe de inteligencia ucraniano, Kyrylo Budanov, declaró este sábado en la televisión ucraniana que el intercambio podría tener lugar la próxima semana.

Zelensky lamentó este sábado que Rusia desperdicie la oportunidad de llegar a un cese al fuego, afirmando que "solo conserva la oportunidad de seguir matando". Además, el mandatario reiteró su llamado a los aliados de Ucrania para que intensifiquen las sanciones contra Moscú. "Sin una mayor presión sobre Rusia no habrá una diplomacia real", afirmó.

Zelensky anunció posteriormente que se había reunido por primera vez con el primer ministro canadiense, Mark Carney, con quien dijo haber conversado "en detalle" sobre las "sanciones que podrían ser eficaces" contra Rusia. "Las próximas sanciones contra Rusia deben ser fuertes" y referirse especialmente "a la energía", subrayó en redes sociales.

Mientras tanto, sobre el terreno, un bombardeo ruso contra un minibús que transportaba a civiles en Sumi, en el norte de Ucrania, provocó nueve muertos y cuatro heridos, indicaron el sábado las autoridades regionales.

En el sur de Ucrania, las autoridades de Jersón reportaron dos muertos y 13 heridos en bombardeos que golpearon un barrio residencial y un camión con ayuda humanitaria, y en Járkov, en el este, dos personas murieron y una decena resultaron heridas en las últimas 24 horas, a causa de ataques rusos.

Las conversaciones que mantuvieron el viernes Ucrania y Rusia fueron las primeras directas entre ambos bandos en más de tres años. Las últimas de este tipo remontan a semanas después de que Rusia lanzara su invasión, a finales de febrero de 2022.

El encuentro duró poco más de hora y media y terminó con pocos avances importantes, aunque Rusia se dijo satisfecha y declaró su disposición "a continuar con los contactos" con Ucrania.

Una fuente diplomática ucraniana, entrevistada por la agencia de noticias AFP, consideró que los negociadores rusos presentaron "peticiones inaceptables que van más allá de lo que se había discutido antes de la reunión". Entre los reclamos de Moscú, se incluyó la retirada de las fuerzas de Kiev de "amplias partes del territorio ucraniano", como condición previa a la instauración de un alto al fuego, dijo la fuente.

Trump, que se ha erigido como un mediador clave en el conflicto, declaró esta semana que está dispuesto a reunirse con Putin, y estimó que solamente una cumbre entre ambos puede permitir un avance, un encuentro que el Kremlin consideró que es "necesario". Pero el Kremlin ha rechazado una propuesta de Ucrania y sus aliados occidentales de un cese del fuego temporal como primer paso hacia una solución pacífica, y las partes siguen muy distanciadas sobre las condiciones clave para poner fin a los combates.

La estrategia de Ucrania en las negociaciones con Putin y Trump

Desde que comenzaron las conversaciones mediadas por Estados Unidos en marzo, la estrategia de Ucrania ha sido convencer a la administración de Trump de que Putin no es confiable y de que Kiev se toma en serio la paz. Trump ha expresado su frustración por el estancamiento de las conversaciones y ha amenazado con abandonar sus esfuerzos si no se obtienen resultados.

También ha declarado que no se alcanzará la paz hasta que se reúna personalmente con Putin. El viernes, tras abordar el Air Force One para regresar a Washington desde Abu Dabi, Trump declaró a la prensa que podría llamar a Putin pronto. "Él y yo nos reuniremos y creo que lo resolveremos, o quizás no", dijo Trump. "Al menos lo sabremos".

El teatro político se ve subrayado por la cruda realidad sobre el terreno en Ucrania. En una guerra de desgaste contra la invasión a gran escala de Rusia, la posición de Ucrania se debilitará con el tiempo, a menos que se impongan fuertes sanciones contra Moscú y Estados Unidos continúe con el envío de armas.

Zelensky afirmó haber discutido el resultado de las conversaciones con Trump y los líderes de Francia, Alemania, el Reino Unido y Polonia. En una publicación de X desde una reunión de líderes europeos en Albania el viernes, Zelensky instó a imponer "sanciones severas" contra Moscú si rechaza "un alto el fuego total e incondicional y el fin de las matanzas".

Con información de AFP y The Associated Press.

