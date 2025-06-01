Ucrania destruye más de 40 aviones militares rusos en una operación con drones preparada durante más de un año y medio

Video 900 drones rusos sobre Ucrania en tres días: Trump pasa de felicitar a Putin a decir que se volvió loco

Un ataque con drones ucranianos destruyó más de 40 aviones rusos en lo profundo del territorio ruso, dijo un funcionario de seguridad ucraniano a la agencia AP este domingo, mientras Rusia bombardeaba Ucrania con misiles y drones un día antes de que ambas partes se reúnan para una nueva ronda de conversaciones de paz directas en Estambul.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para revelar detalles operativos, dijo que el ataque tomó más de un año y medio en ejecutarse y fue supervisado personalmente por el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

PUBLICIDAD

Para la operación se transportaron drones en camiones cargados con contenedores hasta lo profundo del territorio ruso, explicó. Los drones supuestamente alcanzaron 41 aviones estacionados en varios aeródromos este domingo por la tarde, incluidos aviones A-50, Tu-95 y Tu-22M, indicó el funcionario.



Moscú ha utilizado previamente los bombarderos de largo alcance Tupolev Tu-95 y Tu-22 para lanzar misiles a Ucrania, mientras que los A-50 se utilizan para coordinar objetivos y detectar defensas aéreas y misiles guiados.

El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó los ataques, que abarcaron cinco aeropuertos. Los drones FPV dañaron aeronaves y provocaron incendios en bases aéreas en la región de Irkutsk, a más de 2,500 millas de Ucrania, así como en Murmansk, en el norte de Rusia, indicó. Rusia repelió otros ataques en Amur en el Lejano Oriente ruso y en las regiones occidentales de Ivanovo y Ryazan, dijo el ministerio.

En esta imagen tomada de un video difundido el 1 de junio de 2025 por una fuente del Servicio de Seguridad de Ucrania, se muestra un dron ucraniano atacando aviones rusos en lo profundo del territorio ruso. Imagen AP



El Kremlin confirmó que varios de sus aviones militares "se incendiaron" tras un ataque de drones ucranianos y declaró que varios sospechosos habían sido detenidos.

Los servicios de seguridad ucranianos (SBU) afirmaron este domingo que el ataque provocó daños estimados en 7,000 millones de dólares, aunque esta información, difundida en Telegram, no ha podido ser verificada de forma independiente.

Ataque ruso golpea una unidad del Ejército ucraniano

Por su parte, Rusia lanzó el mayor número de drones (472) en un día contra Ucrania desde que inició su invasión a gran escala en febrero de 2022, dijo la Fuerza Aérea ucraniana este domingo.

PUBLICIDAD

Las fuerzas rusas también lanzaron siete misiles junto con la andanada de drones, dijo Yuriy Ignat, jefe de comunicaciones de la Fuerza Aérea ucraniana. Más temprano este domingo, el Ejército ucraniano dijo que al menos 12 soldados ucranianos murieron y más de 60 resultaron heridos en un ataque con misiles rusos contra una unidad de instrucción de su Ejército.

El ataque ocurrió a las 12:50 pm, según el comunicado, que recalcó que no se estaban llevando a cabo formaciones ni reuniones masivas de personal en ese momento.

El comandante del Ejército ucraniano Mykhailo Drapaty luego presentó su renuncia tras el ataque. Era un comandante respetado bajo cuyo liderazgo Ucrania recuperó territorios en el frente oriental por primera vez desde la contraofensiva del 2022.

"Decidí presentar mi renuncia al cargo de comandante de las fuerzas terrestres de las Fuerzas Armadas de Ucrania", escribió Drapaty, añadiendo que esta decisión fue dictada por su "sentido personal de responsabilidad" tras el ataque.

La unidad de entrenamiento está ubicada en la retaguardia de la línea de frente activa 620 millas, donde los drones de reconocimiento y ataque rusos pueden golpear. Las fuerzas ucranianas sufren escasez de personal y toman precauciones adicionales para evitar aglomeraciones, ya que los cielos a lo largo de la línea de frente están saturados de drones rusos buscando objetivos.



El Ministerio de Defensa de Rusia dijo este domingo que tomó el control del pueblo de Oleksiivka, en la región norteña de Sumy en Ucrania. Las autoridades ucranianas en Sumy ordenaron evacuaciones obligatorias en 11 poblaciones más el sábado, ante el avance constante de las fuerzas rusas en la zona.

PUBLICIDAD

El jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Syrskyi, dijo el sábado que las fuerzas rusas estaban concentrando sus principales esfuerzos ofensivos en Pokrovsk, Toretsk y Lyman, en la región de Donetsk, así como en el área fronteriza de Sumy.

Ataques de Ucrania y Rusia, previos a las conversaciones de paz

Los ataques de ambas partes ocurrieron el mismo día en que Zelensky anunció que Ucrania enviará una delegación a Estambul para una nueva ronda de conversaciones de paz directas con Rusia el lunes.

En un comunicado en Telegram, Zelensky dijo que el ministro de Defensa, Rustem Umerov, liderará la delegación ucraniana. “Estamos haciendo todo lo posible para proteger nuestra independencia, nuestro Estado y nuestra gente”, indicó.

Las autoridades ucranianas habían pedido previamente al Kremlin que proporcionara un memorándum que prometió donde establezca su posición sobre el fin de la guerra antes de que se lleve a cabo la reunión. Moscú había dicho que lo compartiría durante las conversaciones.

Turquía acoge la reunión, propiciada por la presión del presidente estadounidense, Donald Trump, para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra iniciada hace más de tres años.

Zelensky, que había expresado anteriormente su escepticismo sobre la seriedad de la parte rusa en cuanto a la reunión del lunes, afirmó haber definido la posición de la delegación ucraniana de cara a esta. Las prioridades son obtener "un alto el fuego completo e incondicional", así como el "regreso de los prisioneros" y de los niños ucranianos que Kiev acusa a Moscú de haber secuestrado, escribió en redes sociales.

PUBLICIDAD

Moscú ha dicho que tiene sus propias condiciones de paz, pero se negó a divulgarlas de antemano. El presidente ruso, Vladimir Putin, descartó la propuesta turca de celebrar la reunión entre dirigentes.

Con información de las agencias AP y AFP.

Mira también: