'Operación Tela de araña': 5 claves del audaz ataque con drones de Ucrania contra la aviación de Rusia

Video Imágenes del sorpresivo bombardeo con drones de Ucrania a bases rusas: destruyeron más de 40 aviones

Los servicios de seguridad ucranianos llevaron a cabo el domingo un masivo y audaz ataque con drones contra bases aéreas militares rusas, alcanzando objetivos a miles de millas de la línea del frente, en lo que el presidente Volodymyr Zelensky calificó como una operación "única" y la "de mayor alcance" hasta la fecha.

La operación, con nombre en clave 'Tela de araña', requirió meses de preparación y el contrabando de drones dentro de territorio ruso.

Según cifras del Servicio Secreto de Ucrania, el ataque destruyó más de 40 aviones rusos. En declaraciones el domingo, Zelensky dijo que se habían empleado 117 drones.

Esto es lo que se sabe sobre los ataques, que ocurrieron en la víspera de las conversaciones en Estambul entre Rusia y Ucrania para explorar posibilidades de un alto el fuego.

1. El ataque dejó "pérdidas significativas" para Rusia

Ucrania ha afirmado haber causado daños significativos, aunque por ahora es imposible verificarlos de forma independiente.

Una fuente del servicio de seguridad ucraniano SBU señaló que los ataques coordinados alcanzaron 41 aeronaves utilizadas para "bombardear ciudades ucranianas", mencionando los bombarderos estratégicos Tu-95 y Tu-22, así como el avión de detección y mando A-50.

El Ministerio de Defensa ruso confirmó que “varias aeronaves se incendiaron” tras un ataque con drones en bases situadas en las regiones de Múrmansk e Irkutsk, ubicadas en el Ártico ruso y en Siberia oriental.

Los incendios fueron contenidos, según el ministerio, y no se registraron víctimas. También informó que algunos sospechosos habían sido “detenidos”.

Los servicios de seguridad ucranianos aseguraron haber destruido el 34% de los bombarderos estratégicos rusos que transportan misiles de crucero, afirmando haber causado daños por un valor de 7,000 millones de dólares.

"Hoy se llevó a cabo una brillante operación en territorio enemigo, dirigida únicamente contra objetivos militares, concretamente contra equipamiento utilizado para atacar a Ucrania. Rusia sufrió pérdidas significativas, totalmente justificadas y merecidas", escribió Zelensky el domingo en la red social X.

2. Cómo se preparó la operación 'Tela de araña'

La operación “Tela de araña” se preparó durante más de un año y medio, según la fuente del SBU y el propio Zelensky y requirió una logística particularmente compleja.

Ucrania lanza con frecuencia drones contra objetivos en Rusia en respuesta a la invasión rusa de 2022, pero el modus operandi empleado esta vez fue diferente, ya que los drones fueron introducidos de contrabando en Rusia y ocultos en estructuras de madera montadas sobre camiones.

Los techos de estas estructuras se abrían de forma remota para permitir que los drones despegaran hacia sus objetivos.

Fotos compartidas por el SBU muestran numerosos drones negros de pequeño tamaño escondidos en lo que parecen ser contenedores de transporte.



El Ministerio de Defensa ruso confirmó que los drones no fueron lanzados desde territorio ucraniano, sino "desde las inmediaciones de las bases aéreas".

Imágenes compartidas en redes sociales por medios rusos parecían mostrar a los drones elevándose desde el interior de contenedores, mientras otros paneles yacían descartados en la carretera. En un video, se veía a varios hombres subiendo a un camión en un intento por detener a los drones.

Tras el éxito de la operación, Zelensky reveló lo que consideró "más interesante": "La 'oficina' de nuestra operación en territorio ruso estaba ubicada justo al lado de la sede del FSB en una de sus regiones".

El FSB es el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, principal agencia de inteligencia y seguridad interna del país y sucesora directa de la KGB soviética.

3. La operación "de mayor alcance" de la guerra

Zelensky elogió el domingo los “brillantes” resultados de la operación, que calificó como su “operación de mayor alcance” en más de tres años de guerra.

Utilizando 117 drones, Ucrania logró alcanzar regiones muy alejadas del frente, en lo profundo de Rusia, cuando normalmente sus ataques se concentran en zonas próximas a sus fronteras.

"Nuestro personal operó en varias regiones rusas, en tres zonas horarias diferentes. Quienes nos ayudaron fueron retirados del territorio ruso antes de la operación y ahora están a salvo", escribió Zelensky en X.

Dos de las bases aéreas que Ucrania dijo haber alcanzado, Olenya y Belaya, están a unas 1,180 y 2,671 millas de Ucrania, respectivamente. La primera está ubicada en el Ártico ruso, la segunda en Siberia oriental.

El ministerio ruso afirmó haber repelido otros ataques en las regiones de Ivánovo y Riazán, así como en Amur, cerca de la frontera con China, en el Lejano Oriente ruso.

Un alto funcionario de defensa de EEUU dijo a la agencia AP que el ataque de Ucrania mostró un nivel de sofisticación que no habían visto antes y que EEUU no había sido informado con antelación.

4. Operación 'Tela de araña': consecuencias y simbolismo

Las consecuencias de los ataques sobre las capacidades militares rusas son difíciles de estimar en esta etapa.

Ucrania sufre ataques aéreos casi diarios que han sobrecargado sus sistemas de defensa aérea en las últimas semanas.



Blogueros militares rusos calificaron el ataque ucraniano como un “día negro para la aviación” de su país.

Rybar, una cuenta en la plataforma Telegram cercana al ejército ruso, lo calificó como un “golpe muy duro” y señaló lo que describió como “graves errores” de los servicios de inteligencia rusos.

Pero el significado simbólico es importante para Ucrania, cuyo ejército ha enfrentado retrocesos en el frente.

El expresidente ucraniano Petro Poroshenko, ahora figura opositora, afirmó que no hay “mejores argumentos” para Ucrania en la víspera de las conversaciones con Moscú en Estambul.

5. El ataque, una carta de peso para las conversaciones en Turquía

Ucrania dijo este lunes que estaba lista para tomar “las medidas necesarias por la paz” en las conversaciones con Rusia en Estambul, donde ambas partes intercambiarán propuestas sobre cómo quieren poner fin a la guerra de tres años, el mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Impulsadas por el presidente de EEUU, Donald Trump, Moscú y Kiev han abierto negociaciones directas por primera vez desde las primeras semanas de la invasión rusa, aunque aún no han logrado avances significativos hacia un acuerdo, que sigue siendo esquivo.

Una primera ronda de conversaciones en Estambul el mes pasado resultó en un canje de prisioneros a gran escala, pero no en una pausa en los combates, que continúan desde la invasión rusa en febrero de 2022.

“Estamos listos para tomar las medidas necesarias por la paz”, dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en una cumbre de miembros de la OTAN en Vilna antes de las negociaciones. Zelensky afirmó que los reveses del Kremlin lo obligarían a sentarse a la mesa de negociaciones.

"Rusia debe sentir lo que significan sus pérdidas. Eso es lo que la impulsará hacia la diplomacia", declaró.

Una fuente del equipo negociador instó a Rusia a evitar repetir sus exigencias inflexibles anteriores y a mostrar “flexibilidad”, reportó la AFP.

Con información de las agencias AFP y AP.

