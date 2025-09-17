Las nuevas revelaciones sobre la misteriosa muerte de Alexey Navalny, el gran enemigo de Putin

Video Rusia ataca por primera vez un edificio del gobierno de Ucrania: su mayor bombardeo aéreo

El líder opositor ruso Alexey Navalny, quien murió el 16 de febrero de 2024 súbitamente mientras cumplía una condena en una prisión en su país, cerca de círculo polar ártico, falleció por envenenamiento, aseguró este miércoles su viuda, Yulia Navalnaya.

La mujer dijo que su afirmación se basaba en los resultados de un par de exámenes de laboratorio hechos en institutos occidentales con muestras biológicas del cuerpo de su esposo.

"Dos laboratorios de dos países diferentes llegaron de forma independiente el uno del otro a la conclusión de que Alexei fue envenenado", declaró Yulia Navalnaya en un video en redes sociales.

Según precisó, los resultados están basados en "muestras biológicas" que unos allegados de Navalni pudieron "extraer y transferir al extranjero de forma segura" antes de su entierro.

Sin brindar mayores detalles, Navalnaya instó a los laboratorios a publicar sus resultados de forma independiente y a especificar qué veneno creen que fue empleado.

Navalny, un carismático activista anticorrupción, logró movilizar a cientos de miles de personas en toda Rusia en protestas contra el Kremlin, mientras exponía el enriquecimiento ilícito del círculo íntimo de Putin.

El opositor había sido envenenado ya en 2020 mientras hacía campaña en Siberia, y fue entonces trasladado en un vuelo de evacuación de emergencia a Alemania, donde pasó meses recuperándose.

A su regreso a Rusia en enero de 2021, fue arrestado y condenado a prisión por una serie de cargos, entre los que figuraba "extremismo". No obstante, el también abogado continuó su campaña contra Putin desde la cárcel y se manifestó incluso contra la invasión de Ucrania.

Al anunciar su muerte en febrero de 2024, las autoridades rusas informaron que Navalny falleció mientras caminaba por el patio de la prisión y lo atribuyeron a causas naturales.

