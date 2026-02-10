Noticias ¿Cuándo comienza el Año Nuevo Lunar 2026? Esto indica el calendario tradicional chino Ya se aproxima el Año Nuevo Lunar chino; aquí te contamos lo que debes saber de esta fecha en el calendario tradicional

Video Año Nuevo Chino: cómo decorar tu casa para potenciar la abundancia

Se acerca el Año Nuevo Lunar chino 2026, que abarca tradición y cultura, en N+ Univision te compartimos cuándo comienza según el calendario y lo que debes saber de esta fecha.

Esta fecha ocurre en la segunda Luna Nueva luego del solsticio de invierno, por lo que será el próximo 17 de febrero de 2026 y coincide con el eclipse solar anular, conocido como "anillo de fuego". Cabe señalar que cada año cambia el día en que comienza.

PUBLICIDAD

En ese sentido, esta coincidencia marca el inicio del Año del Caballo de Fuego, uno de los signos del zodiaco chino, el cual es asociado con la energía, la determinación y la buena fortuna.

De acuerdo con el sitio especializado en fenómenos astronómicos, Star Walk, ese día, la Luna Nueva ocurrirá alrededor de las 12:01 GMT, momento en el que oficialmente comienza un nuevo ciclo lunar.

Habrá un eclipse solar en el comienzo del año nuevo chino

El inicio del Año Nuevo Lunar 2026 estará acompañado por un eclipse solar anular, visible de forma total en la Antártida y de manera parcial en regiones del sur de Sudamérica y África. Este tipo de eclipse ocurre cuando la Luna no cubre completamente al Sol, por lo que dejará visible un aro luminoso en el cielo.

Las celebraciones no concluyen el mismo día del inicio. El ciclo festivo finaliza con el Festival de los Faroles, que en 2026 se celebrará el 3 de marzo, coincidirá con la primera Luna Llena del año lunar.

¿Qué animal representa el 2026 en el horóscopo chino?

El calendario tradicional chino asigna un animal a cada año dentro de un ciclo de 12. El 2026 corresponde al Caballo, específicamente al Caballo de Fuego.

De acuerdo con la Universidad Humanitas, este animal se relaciona con personas fuertes, trabajadoras, independientes y con gran capacidad para enfrentar retos. Además, suele asociarse con el éxito, la vitalidad y las oportunidades favorables.

Video Recomendaciones para el Año Nuevo Chino 2026: atrae la abundancia a tu vida