Noticias Hallan solución para medallas rotas en Juegos Olímpicos de Invierno 2026: ¿Qué pasará con las dañadas? Aquí te contamos qué pasará con las medallas dañadas en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Video ¡Lo mejor que verás hoy! El salto que vale un oro en Milano Cortina 2026

Este martes 10 de febrero 2026 los organizadores locales encontraron la solución al problema de las medallas dañadas de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

Al ser una de las problemáticas que se ha dado en los juegos olímpios tan solo en los primeros días, aquí te contamos cuál es la solución para enmendar la entrega de las medallas con grietas y desprendimientos y qué harán con las mismas.

PUBLICIDAD

Reconocen simbolismo de las medallas

Los organizadores de la competencia reconocieron el simbolismo de la medalla y el valor que le dan los atletas al ser la representación de un gran logro y que por eso deben cumplir los más altos estándares de calidad.

Una de las afectadas más destacadas fue la estadounidense Breezy Johnson, quien al ganar la prueba femenina de descenso mostró una medalla dañada, la cual estaba separada de la cinta.

Video Arden los dos pebeteros de Milano Cortina 2026

Identifican posible problema con las medallas

El lunes 9 de febrero 2026 organizadores mencionaron que el posible problema estaba en el broche y la cinta, ya que tienen un mecanismo exigido por la ley para evitar que los competidores se estrangulen.

Cabe destacar que las medallas de bronce pesan 420 gramos y las de oro y plata 500 gramos, lo que pudo ser un factor, que con lo débil que era la cinta, se cayeran y se dañaran.

¿Cuál es la solución para arreglar las medallas?

Tanto los organizadores locales como la casa de la moneda investigaron el problema de los galardones e hicieron la intervención necesaria.

Luca Casassa, director de comunicación de Milano Cortina 2026, expresó que, al ser un número limitado de medallas dañadas, los atletas que han tenido la desdicha podrán devolverlas para su reparación inmediata y con ello solucionar el problema de las medallas rotas, aunque no se reveló el motivo específico por el cual se han agrietado.