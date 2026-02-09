Noticias ¿Se rompen las medallas de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026? Esto pasa con las preseas de oro, plata y bronce Te compartimos qué ocurrió, a quiénes afectó y qué medidas analizan los organizadores para garantizar la calidad de las medallas olímpica



Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 presentan casos con daños en medallas de oro, plata y bronce entregadas durante los primeros días de competencia. En N+ Univision te compartimos qué pasó con las preseas.

Varias preseas presentaron grietas y desprendimientos poco después de las ceremonias, por lo que ya se analizan las causas técnicas del problema.

¿Qué harán con las medallas?

De acuerdo con información oficial, el comité organizador abrió una revisión para identificar por qué algunas medallas se fracturaron tras caídas accidentales durante celebraciones o tras el uso inmediato posterior al podio. La prioridad, señalaron, es garantizar la calidad y durabilidad de un símbolo central para los atletas.

Situaciones similares se registraron con el biatleta alemán Justus Strelow, cuya medalla de bronce terminó agrietada durante los festejos del equipo, y con la fondista sueca Ebba Andersson, cuya medalla de plata se partió tras caer sobre la nieve.

Los organizadores explicaron que se revisan materiales, procesos de fabricación y ensamblaje, incluida la unión con la cinta, para determinar si hubo fallas estructurales o si los daños se deben a impactos específicos. También se evalúan alternativas para responder a las preseas afectadas, a fin de que los deportistas cuenten con medallas en condiciones óptimas.

Mientras avanza la investigación, el comité reiteró su compromiso de reforzar los controles de calidad para evitar nuevos incidentes y asegurar que las medallas de Milán-Cortina 2026 cumplan con los estándares esperados en un evento de esta magnitud.

