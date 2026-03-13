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Recompensa por nuevo líder de Irán: ¿Cuánto ofrecen por información sobre Mojtaba Jamenei?

El Departamento de Estado de EEUU ofreció el viernes una recompensa de 10 millones de dólares a cambio de información sobre el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, y otros altos funcionarios.

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Por:N+ Univision y AFP
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Video Guerra Irán | Líder supremo de Irán, Mojtabá Jameneí, está herido, desesperado, escondido: Pete Hegseth

El Departamento de Estado de EEUU (DOS, por sus siglas en inglés) ofreció el viernes 13 de marzo de 2026 una recompensa de 10 millones de dólares a cambio de información sobre el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, y otros altos funcionarios.

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El ministro del Interior de Irán y el ministro de Inteligencia y Seguridad también figuraban en la lista publicada por el programa "Recompensas por la Justicia" del Departamento de Estado. Este programa ofrece recompensas en efectivo a cambio de información de inteligencia, incluida la relativa a la localización o la ayuda para enjuiciar a cualquier persona que cometa actos de terrorismo contra Estados Unidos.

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