Recompensa por nuevo líder de Irán: ¿Cuánto ofrecen por información sobre Mojtaba Jamenei?

El Departamento de Estado de EEUU (DOS, por sus siglas en inglés) ofreció el viernes 13 de marzo de 2026 una recompensa de 10 millones de dólares a cambio de información sobre el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, y otros altos funcionarios.

El ministro del Interior de Irán y el ministro de Inteligencia y Seguridad también figuraban en la lista publicada por el programa "Recompensas por la Justicia" del Departamento de Estado. Este programa ofrece recompensas en efectivo a cambio de información de inteligencia, incluida la relativa a la localización o la ayuda para enjuiciar a cualquier persona que cometa actos de terrorismo contra Estados Unidos.