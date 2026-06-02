Medio Oriente Ejército de EEUU afirma que repelió ataques de misiles iraníes en el Golfo EEUU afirma que interceptó misiles dirigidos contra Baréin y drones que apuntaban a embarcaciones civiles en la zona del golfo.

Video Guerra en Medio Oriente: EEUU insiste que hay diálogo; Irán habría abandonado conversaciones

Las fuerzas estadounidenses repelieron varios ataques iraníes en la zona del Golfo, donde interceptaron misiles dirigidos contra Baréin y drones que apuntaban a embarcaciones civiles, indicó este martes el mando militar de Estados Unidos para Medio Oriente.

"Irán lanzó varios misiles balísticos contra países de la región, pero todos fallaron en sus objetivos", según un comunicado en redes sociales del mando militar estadounidense.

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Ningún militar estadounidense resultó herido, añadió.

El reporte del ataque indica que "dos misiles iraníes lanzados contra Kuwait no alcanzaron su objetivo o se desintegraron en el aire, y tres misiles lanzados contra Baréin fueron interceptados de inmediato por las fuerzas de defensa aérea de Estados Unidos y Baréin.

También se informó que los militares de EEUU derribaron tres drones de ataque kamikaze lanzados por Irán "contra marineros civiles que transitaban legítimamente por aguas regionales".

Según el Comando Central, se lanzaron "ataques defensivos" contra una estación de control militar terrestre iraní en la isla de Qeshm, un territorio en el estratégico estrecho de Ormuz, la principal vía de navegación para el petróleo y el gas del Golfo, que Teherán ha cerrado de facto desde el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel a finales de febrero.

El Comando Central de también desmintió las afirmaciones de la Guardia Revolucionaria de Irán de que habían atacado el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada en Baréin y otra base aérea de la región.

"FALSO", dijo el Centcom en una publicación en redes sociales. "Todos los ataques iraníes contra las fuerzas estadounidenses fracasaron".

En un comunicado difundido por la agencia oficial de noticias IRNA, la Guardia Revolucionaria afirmó que había atacado las instalaciones militares estadounidenses en respuesta al ataque contra la isla de Qeshm.

Desde el 8 de abril rige un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, pero las conversaciones posteriores para intentar poner fin al conflicto de manera más permanente no han tenido éxito hasta ahora.

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Teherán dijo el lunes que la campaña en expansión de Israel en el Líbano corría el riesgo de poner fin al alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

Anteriormente, las fuerzas estadounidenses lanzaron un misil contra un barco que intentaba navegar hacia un puerto iraní violando el bloqueo estadounidense, inutilizando la embarcación.