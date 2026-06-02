Medio Oriente

Ejército de EEUU afirma que repelió ataques de misiles iraníes en el Golfo

EEUU afirma que interceptó misiles dirigidos contra Baréin y drones que apuntaban a embarcaciones civiles en la zona del golfo.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Guerra en Medio Oriente: EEUU insiste que hay diálogo; Irán habría abandonado conversaciones

Las fuerzas estadounidenses repelieron varios ataques iraníes en la zona del Golfo, donde interceptaron misiles dirigidos contra Baréin y drones que apuntaban a embarcaciones civiles, indicó este martes el mando militar de Estados Unidos para Medio Oriente.

"Irán lanzó varios misiles balísticos contra países de la región, pero todos fallaron en sus objetivos", según un comunicado en redes sociales del mando militar estadounidense.

PUBLICIDAD

Ningún militar estadounidense resultó herido, añadió.

El reporte del ataque indica que "dos misiles iraníes lanzados contra Kuwait no alcanzaron su objetivo o se desintegraron en el aire, y tres misiles lanzados contra Baréin fueron interceptados de inmediato por las fuerzas de defensa aérea de Estados Unidos y Baréin.

Más sobre Medio Oriente

Israel continúa con su ofensiva en el sur del Líbano “según lo planeado”
2 mins

Israel continúa con su ofensiva en el sur del Líbano “según lo planeado”

Mundo
Irán suspende las negociaciones con EEUU, según reportes. El petróleo se dispara por la incertidumbre
4 mins

Irán suspende las negociaciones con EEUU, según reportes. El petróleo se dispara por la incertidumbre

Mundo
EEUU atacó un buque mercante que intentaba romper el bloqueo y llegar a Irán
2 mins

EEUU atacó un buque mercante que intentaba romper el bloqueo y llegar a Irán

Mundo
Crece el cruce de barcos no vinculados a Irán en el estrecho de Ormuz mientras un posible acuerdo con Irán está sujeto a la aprobación de Trump
4 mins

Crece el cruce de barcos no vinculados a Irán en el estrecho de Ormuz mientras un posible acuerdo con Irán está sujeto a la aprobación de Trump

Mundo
Irán lanza ultimátum a Estados Unidos para aceptar su plan de paz de 14 puntos en Oriente Medio
2 mins

Irán lanza ultimátum a Estados Unidos para aceptar su plan de paz de 14 puntos en Oriente Medio

Mundo
Irán amenaza con "fuerte represalia" luego de ataques de EEUU a sus buques petroleros
2 mins

Irán amenaza con "fuerte represalia" luego de ataques de EEUU a sus buques petroleros

Mundo
1,500 barcos y 20,000 tripulantes atrapados en aguas del Medio Oriente por la guerra en Irán
3 mins

1,500 barcos y 20,000 tripulantes atrapados en aguas del Medio Oriente por la guerra en Irán

Mundo
Trump amenaza a Irán con más ataques si el acuerdo de paz no se firma "¡rápido!"
2 mins

Trump amenaza a Irán con más ataques si el acuerdo de paz no se firma "¡rápido!"

Mundo
EEUU interceptó ataques de Irán contra buques de la Armada en el estrecho de Ormuz y respondió bombardeando posiciones militares iraníes
2 mins

EEUU interceptó ataques de Irán contra buques de la Armada en el estrecho de Ormuz y respondió bombardeando posiciones militares iraníes

Mundo
Guerra en Irán hoy: Donald Trump advierte que si Teherán no acepta el acuerdo comenzaran los bombardeos nuevamente
10 Historias
Liveblog

Guerra en Irán hoy: Donald Trump advierte que si Teherán no acepta el acuerdo comenzaran los bombardeos nuevamente

Mundo

También se informó que los militares de EEUU derribaron tres drones de ataque kamikaze lanzados por Irán "contra marineros civiles que transitaban legítimamente por aguas regionales".

Según el Comando Central, se lanzaron "ataques defensivos" contra una estación de control militar terrestre iraní en la isla de Qeshm, un territorio en el estratégico estrecho de Ormuz, la principal vía de navegación para el petróleo y el gas del Golfo, que Teherán ha cerrado de facto desde el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel a finales de febrero.

El Comando Central de también desmintió las afirmaciones de la Guardia Revolucionaria de Irán de que habían atacado el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada en Baréin y otra base aérea de la región.

"FALSO", dijo el Centcom en una publicación en redes sociales. "Todos los ataques iraníes contra las fuerzas estadounidenses fracasaron".

En un comunicado difundido por la agencia oficial de noticias IRNA, la Guardia Revolucionaria afirmó que había atacado las instalaciones militares estadounidenses en respuesta al ataque contra la isla de Qeshm.

Desde el 8 de abril rige un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, pero las conversaciones posteriores para intentar poner fin al conflicto de manera más permanente no han tenido éxito hasta ahora.

PUBLICIDAD

Teherán dijo el lunes que la campaña en expansión de Israel en el Líbano corría el riesgo de poner fin al alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

Anteriormente, las fuerzas estadounidenses lanzaron un misil contra un barco que intentaba navegar hacia un puerto iraní violando el bloqueo estadounidense, inutilizando la embarcación.

Washington ha detenido por la fuerza a seis barcos que, según dijo, intentaban violar el bloqueo, vigente desde el 13 de abril.

Relacionados:
Medio OrienteGuerraEE.UU.Bahrein

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
El precio de la fama
Gratis
Tráiler: Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Intercambiadas
LeBaron, Muerte en la Tierra Prometida
Gratis
Bendita suegra
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX