EE.UU. Crece el cruce de barcos no vinculados a Irán en el estrecho de Ormuz mientras un posible acuerdo con Irán está sujeto a la aprobación de Trump Datos de analistas del mercado marítimo indican que parece haber un repunte de los cruces de petroleros de gran tamaño no vinculados a Irán por el estrecho de Ormuz. Esto mientras Teherán y Washington llegaron a un acuerdo marco para extender su tregua y normalizar el uso del estrecho, pero que debe ser aprobado aún por el presidente Donald Trump.

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La proporción de buques no vinculados a propietarios iraníes que transitan por el estratégico estrecho de Ormuz ha aumentado, mientras un acuerdo marco entre EEUU e Irán está sujeto a que el presidente Donald Trump le dé su aprobación para prorrogar el alto al fuego por 60 días y avanzar hacia una normalización del tránsito por el referido estrecho.

Los datos de la empresa marítima Lloyd's List Intelligence compartidos este jueves indican que hay un mayor número de barcos utilizando la ruta, uno de los aspectos clave en la guerra de EEUU e Israel contra Irán, por ser ruta de paso del 20% del petróleo del mundo, y que Teherán bloqueó desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, impidiendo una gran parte de las exportaciones de hidrocarburos de los países del Golfo.

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"La semana pasada vimos buques con bandera de Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur y también un buque con bandera de Noruega atravesando el Golfo, concretamente saliendo de él", dijo Bridget Diakun, analista de Lloyd’s List Intelligence.

En particular, parece que están repuntando los cruces de petroleros de gran tamaño no vinculados a Irán.

De los 27 registrados por la empresa de análisis Kpler desde el inicio del conflicto, más de la mitad tuvieron lugar en mayo.

Mientras tanto, cinco de estos enormes petroleros abandonaron el Golfo a través del estrecho entre el 20 y el 26 de mayo.

Tres de ellos —el Eagle Veracruz, que navega bajo bandera de Singapur, así como el Eagle Verona y el Yuan Gui Yang, ambos con bandera china— han declarado a China como su destino.

Otro buque, el Universal Winner, se dirige a Corea del Sur, cuya bandera enarbola, mientras que el Nissos Keros, que enarbola la bandera de las Islas Marshall, se dirige a la India.

China, Corea del Sur, la India y Japón se han coordinado con el gobierno iraní para garantizar un paso seguro, según Lloyd’s List Intelligence.

El 18 de mayo, Irán formalizó la creación de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA) para gestionar la navegación en el Estrecho de Ormuz y recaudar las tasas de tránsito.

Estados Unidos se opone firmemente a este nuevo organismo, y el Tesoro de EEUU anunció el miércoles sanciones contra la PGSA, al tiempo que amenazó con medidas similares contra cualquiera que pagara las tasas. Este jueves Omán fue blanco de estas amenazas, por parte del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien dijo en redes sociales que "Omán debe saber que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos apuntará de manera agresiva a cualquier actor involucrado —directa o indirectamente— en facilitar peajes en el estrecho, y cualquier posible socio será sancionado"

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Estas represalias corren el riesgo de reducir el número de buques que salen del estrecho en coordinación con Irán.

Posible prórroga

de la tregua

Para aumentar la incertidumbre, las fuerzas iraníes han disparado contra cuatro buques que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz sin autorización, informó el jueves la cadena estatal IRIB.

Esto ocurrió mientras Estados Unidos e Irán se acusaban mutuamente de violar una tregua vigente tras un intercambio de disparos, tres meses después de que comenzara la guerra en Oriente Medio con una oleada de ataques estadounidenses e israelíes contra la República Islámica.

En simultáneo, negociadores de Washington y Teherán acordaron un marco para un acuerdo de prórroga del alto el fuego de 60 días, pero aún necesita la aprobación del presidente Donald Trump, según informaron fuentes estadounidenses a la AFP el jueves.

Las fuentes confirmaron una noticia publicada por el medio Axios según la cual ambas partes habían llegado a un acuerdo sobre un memorando de entendimiento para prolongar la tregua, abrir el estrecho de Ormuz e iniciar negociaciones sobre el programa nuclear de Irán.

No hubo confirmación inmediata por parte del propio Trump ni de Irán.

El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, se negó a confirmar ningún acuerdo, pero afirmó que "quizás tengamos aquí los ingredientes para un acuerdo".

"Los equipos han estado negociando, y el presidente Trump ha dejado muy claro... que tiene varias líneas rojas", dijo Bessent durante una rueda de prensa en la Casa Blanca cuando se le preguntó si había un acuerdo sobre la mesa.

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Estas líneas rojas incluyen que Irán debe entregar sus reservas de uranio enriquecido, comprometerse a no desarrollar armas nucleares y aceptar permitir el libre tránsito por el estrecho de Ormuz, dijo.

"Así que no va a aceptar un mal acuerdo. Va a conseguir un gran acuerdo para el pueblo estadounidense", añadió Bessent, quien sustituía a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante su licencia por maternidad.

Trump dijo durante una reunión del gabinete el miércoles que aún "no estaba satisfecho" con las ofertas de Irán y advirtió que podría "terminar el trabajo" por la vía militar.