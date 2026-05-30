Medio Oriente

EEUU atacó un buque mercante que intentaba romper el bloqueo y llegar a Irán

El Comando Central del Ejército de EEUU afirmó haber detenido otro buque comercial que intentaba romper el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes, al atcarlo con un misil.

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Por:N+ Univision
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El ejército estadounidense detuvo a un buque mercante que intentaba romper el bloqueo de los puertos iraníes disparando un misil contra su sala de máquinas, informó el sábado el Comando Central de EEUU.

El buque de carga Lian Star, con bandera de Gambia, ignoró más de 20 advertencias de las fuerzas estadounidenses durante la noche mientras intentaba entrar en un puerto iraní, según informó el ejército. El barco permaneció a la deriva en el Golfo de Omán y las fuerzas estadounidenses no han abordado el buque, dijo un funcionario estadounidense con conocimiento de la situación, quien habló bajo condición de anonimato para discutir operaciones militares.

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Con esta última acción, el ejército estadounidense ha detenido a seis barcos que intentaban romper el bloqueo. A uno se le permitió continuar. Otros 116 barcos han sido redirigidos, informó el ejército.

El bloqueo de EEUU busca limitar los envíos de Irán y debilitar aún más su acceso a efectivo, lo que agrava aún más su economía, ya debilitada desde hace tiempo.

El presidente Donald Trump, se reunió con sus asesores el viernes, pero aún no ha decidido si seguirá adelante con un acuerdo para extender el alto el fuego y reabrir el estrecho. Irán ha dicho que el acuerdo no se ha concretado.

El tráfico comercial ha seguido circulando discretamente por el estrecho, a pesar de las afirmaciones de Irán de que debe aprobar cualquier tránsito, aunque con un volumen mucho menor que antes de la guerra.

"Cualquier violación de estas normas pondrá en grave peligro la seguridad de su paso", declaró el sábado el mando militar conjunto de Irán en un comunicado difundido por la televisión estatal, advirtiendo de que cualquier buque militar que intentara interferir en ello sería blanco de ataques.

Irán ha llegado incluso a cobrar peajes por el tránsito de hasta 2 millones de dólares, lo que los expertos han calificado de violación de un principio del comercio marítimo internacional: la libertad de navegación pacífica.

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