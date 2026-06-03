Israel y Líbano acuerdan "implementar un cese el fuego"
Israel y Líbano acuerdan "implementar un cese el fuego", en una declaración conjunta anunciada la madrugada de este jueves (local).
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Israel y Líbano acuerdan "implementar un cese el fuego", en una declaración conjunta anunciada la madrugada de este jueves (local), que incluirá la creación de "zonas piloto" controladas por el ejército libanés.
Ambos países mantendrán conversaciones dentro de tres semanas.
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