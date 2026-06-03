Medio Oriente

Israel y Líbano acuerdan "implementar un cese el fuego"

Israel y Líbano acuerdan "implementar un cese el fuego", en una declaración conjunta anunciada la madrugada de este jueves (local).

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Por:N+ Univision
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Video Pese a que siguen ataques, Trump cree que un acuerdo con Irán podría lograrse posiblemente el fin de semana

Israel y Líbano acuerdan "implementar un cese el fuego", en una declaración conjunta anunciada la madrugada de este jueves (local), que incluirá la creación de "zonas piloto" controladas por el ejército libanés.

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Ambos países mantendrán conversaciones dentro de tres semanas.

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