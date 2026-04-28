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¿Quién es el multimillonario de la India que ofrece rescatar 80 hipopótamos que pertenecían a Pablo Escobar y que pretenden sacrificar en Colombia?

El magnate expresó que la compasión y la seguridad no son temas totalmente opuestos, sino que sí es posible preservar los ecosistemas y los animales con “ciencia solidad” y “planificación cuidadosa”

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Por:N+ Univision
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Video Colombia debate plan para controlar hipopótamos invasores en Hacienda Nápoles

Este martes 28 de abril del 2026, un multimillonario indio propuso salvar a 80 hipopótamos que pertenecían al narcotraficante Pablo Escobar y que pretenden sacrificar como estrategia para controlar la reproducción del animal en Colombia.

“Son seres vivos y sensibles y, si tenemos la posibilidad de salvarlos mediante una solución segura y humana, tenemos la responsabilidad de intentarlo”, dijo el joven.

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¿Quién es Anant Ambani?

Anant Ambani, 31 años, es hijo de Mukesh Ambani, máximo accionista del emporio empresarial Reliance Industries, el cual se encarga de textiles, energía y telecomunicaciones.

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Se estima que el patrimonio neto de su padre es de aproximadamente 123.7 mil millones de dólares, según Forbes. Es conocido por su residencia en Mumbai, Antilia, un rascacielos de 27 pisos que está valorado en más de 2000 millones de dólares.

El magnate expresó que la compasión y la seguridad no son temas totalmente opuestos, sino que sí es posible preservar los ecosistemas y los animales con “ciencia sólida” y “planificación cuidadosa”.

Billionaire tycoon and Chairman of Reliance Industries Mukesh Ambani poses for photos before the wedding ceremony of his son Anant Ambani (L) and Radhika Merchant in Mumbai on July 12, 2024. Socialite sisters Kim and Khloe Kardashian were among the global celebrities spotted in India on July 12 to attend a lavish three-day wedding ceremony staged by Asia's richest man Mukesh Ambani. (Photo by Punit PARANJPE / AFP) (Photo by PUNIT PARANJPEPUNIT PARANJPE/AFP via Getty Images)
Billionaire tycoon and Chairman of Reliance Industries Mukesh Ambani poses for photos before the wedding ceremony of his son Anant Ambani (L) and Radhika Merchant in Mumbai on July 12, 2024. Socialite sisters Kim and Khloe Kardashian were among the global celebrities spotted in India on July 12 to attend a lavish three-day wedding ceremony staged by Asia's richest man Mukesh Ambani. (Photo by Punit PARANJPE / AFP) (Photo by PUNIT PARANJPEPUNIT PARANJPE/AFP via Getty Images)
Imagen PUNIT PARANJPEPUNIT PARANJPE/AFP via Getty Images
Video Esta hipopótama bebé es la nueva estrella de TikTok: se llama Moo Deng y es muy traviesa

¿En dónde estarán los animales?

El multimillonario compartió que planea llevarlos a su centro de conservación Vantara, en el occidente de la India. En este lugar ya se encuentran elefantes, felinos y todos los animales que ha rescatado.

La decisión de Ambani llega en el momento preciso, porque el gobierno de Colombia, hace unas semanas, anunció su decisión de sacrificar a los animales de manera controlada, debido a que ningún país quiso acogerlos. También se prevé que para el año 2030 la población de los hipopótamos crecerá en Colombia a al menos 500 ejemplares, lo que generaría consecuencias para los ecosistemas y para otras especies.

Actualmente, en Colombia hay 200 ejemplares de hipopótamos y Ambani ofreció acoger a 80 de ellos.

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Hasta el momento, el gobierno colombiano no se ha pronunciado ante la propuesta del multimillonario.

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