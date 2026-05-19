mundo Putin llega a China en una vistia que promete reafirmar los lazos con Rusia El avión del presidente de Rusia aterrizó en Pekín, donde fue recibido por una guardia de honor



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El presidente ruso, Vladimir Putin, llegó el martes por la noche a China para reunirse con el líder chino, Xi Jinping, menos de una semana después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, concluyera su propio viaje a Pekín.

El avión de Putin aterrizó en Pekín, donde fue recibido por una guardia de honor y jóvenes con camisas azul claro.

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Es probable que la visita de dos días de Putin sea seguida de cerca, ya que Pekín busca mantener relaciones estables con Estados Unidos al tiempo que preserva fuertes lazos con Rusia.

El Kremlin ha declarado que Putin y Xi tienen previsto abordar la cooperación económica entre ambos países, así como "cuestiones internacionales y regionales clave". La visita coincide con el 25.º aniversario del Tratado de Amistad Sino-Ruso, firmado en 2001.

China es un socio comercial clave para Rusia, especialmente tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú en 2022. Pekín ha declarado su neutralidad en el conflicto, al tiempo que mantiene relaciones comerciales con el Kremlin a pesar de las sanciones económicas y financieras impuestas por Estados Unidos y Europa.

Putin afirmó en un mensaje de vídeo difundido antes de su visita que las relaciones bilaterales se encuentran en "un nivel verdaderamente sin precedentes" y que dicha relación desempeña un papel importante a nivel mundial, según informó el martes la agencia oficial de noticias china Xinhua.

No existe "ninguna conexión" entre las visitas de Trump y Putin, declaró el lunes el asesor presidencial Yuri Ushakov, señalando que el viaje del líder ruso se acordó con antelación, varios días después de que Putin y Xi hablaran por videoconferencia el 4 de febrero.

“La visita de Trump tenía como objetivo estabilizar la relación bilateral más importante del mundo; la visita de Putin busca reafirmar la confianza en un socio estratégico de larga data”, afirmó Wang Zichen, subsecretario general del Centro para China y la Globalización, un centro de estudios con sede en Pekín. “Para China, estas dos vías no son mutuamente excluyentes”.

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Putin y Xi se llaman mutuamente "amigos". La última visita de Putin a China tuvo lugar en septiembre de 2025 para asistir a la cumbre anual de la Organización de Cooperación de Shanghái en Tianjin, presenciar un desfile militar en conmemoración del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y mantener conversaciones con Xi.

En aquel momento, Xi se refirió a su homólogo como un "viejo amigo ", mientras que Putin se dirigió a Xi como "querido amigo". En China, "viejo amigo" es un término diplomático muy poco común que el gobierno y el partido utilizan para describir a extranjeros favorecidos.

En abril, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, visitó Pekín y se reunió con Xi Jinping, quien calificó la relación bilateral de "valiosa" en el contexto internacional actual. Xi afirmó que China y Rusia necesitaban fortalecer y defender sus intereses comunes.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo durante el fin de semana que el viaje de Putin también permitiría a Rusia recibir información actualizada directamente e intercambiar puntos de vista con China sobre sus conversaciones con Estados Unidos.

Durante la visita de Trump, Xi describió la relación bilateral entre Estados Unidos y China como la más importante del mundo y afirmó que debían considerarse socios en lugar de rivales. Al término de la cumbre de dos días, ambos países anunciaron que trabajarían en un nuevo marco para gestionar una relación constructiva entre China y Estados Unidos basada en la estabilidad estratégica.

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Wang, del Centro para China y la Globalización, observó: "Pekín desea relaciones estables con Occidente, una confianza estratégica continua con Moscú y suficiente margen diplomático para presentarse como una gran potencia imparcial capaz de dialogar con todas las partes".

China es el principal socio comercial de Rusia.Para algunos, la visita de Putin tiene como objetivo reforzar la asociación entre Rusia y China que se ha fortalecido en los últimos años.

Tras el inicio de la guerra en Ucrania, China se ha convertido en el principal socio comercial de Rusia y en el mayor comprador de petróleo y gas rusos. Moscú prevé que la guerra en Irán incremente la demanda. China también ha ignorado las peticiones de Occidente para que deje de suministrar componentes de alta tecnología a la industria armamentística rusa.

Ushakov, asesor presidencial ruso, afirmó que las exportaciones de petróleo de Rusia a China crecieron un 35% en el primer trimestre de 2026 y que Rusia es uno de los mayores exportadores de gas natural a China.

Durante “la crisis en Oriente Medio”, Rusia sigue siendo un proveedor de energía fiable y China es un “consumidor responsable”, dijo Ushakov.

Putin señaló a principios de este mes que Moscú y Pekín han dado "un paso adelante muy importante en nuestra cooperación en el sector del petróleo y el gas".

“Prácticamente todos los puntos clave han sido acordados”, dijo. “Si logramos ultimar estos detalles y concluirlos durante esta visita, estaré sumamente satisfecho”.

Putin también elogió su relación bilateral como una fuerza crucial y equilibradora en las relaciones internacionales.

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“La interacción entre naciones como China y Rusia sirve indudablemente como factor de disuasión y estabilidad”, afirmó.

Moscú acoge con satisfacción el diálogo de China con Estados Unidos como otro elemento estabilizador para la economía mundial, añadió Putin.