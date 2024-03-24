Rusia vive un día de duelo tras el mortal atentado en Moscú, pero muchas familias todavía no saben de sus seres queridos

Video 5 actualizaciones que debes saber del ataque terrorista en Rusia que dejó más de 130 muertos

Familiares y amigos de personas que siguen desaparecidas tras un atentado que mató a más de 130 en una sala de conciertos en los suburbios de Moscú esperaban noticias de sus seres queridos mientras Rusia celebra un día de duelo nacional este domingo.

Se cancelaron eventos en instituciones culturales, se arriaron banderas y se suspendieron los espectáculos televisivos y los anuncios publicitarios, según la agencia estatal de noticias RIA Novosti. Un flujo constante de personas llevó flores a un monumento improvisado cerca de la sala de conciertos incendiada.

PUBLICIDAD

El ataque, reivindicado por una rama del grupo Estado Islámico, es el más mortífero en suelo ruso en años.

Mientras los rescatistas continúan buscando en el edificio dañado, algunas personas aún no saben si sus familiares, que asistieron al evento atacado por hombres armados, están vivos.

Igor Pogadaev busca detalles desesperadamente sobre el paradero de su esposa después de que ella fue al concierto y dejó de responder a sus mensajes. Lo último que recibió de Yana Pogadaeva fueron dos fotos del local de música Crocus City Hall.

Personas dejan flores este domingo en frente a la sala de conciertos Crocus Citty Hall en Krasnogorsk, cerca de Moscú. Imagen OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images



Después de que Igor vio las noticias de hombres armados abriendo fuego contra los asistentes al concierto, corrió al lugar pero no pudo encontrarla entre las numerosas ambulancias y los cientos de personas que huían del recinto.

“Fui dando vueltas, busqué, pregunté a todos, mostré fotografías. Nadie la vio nada, nadie pudo decir nada”, dijo Pogadaev a The Associated Press en un mensaje de video. Observó las llamas saliendo del edificio mientras hacía llamadas frenéticas a una línea directa para familiares de las víctimas, pero no recibió información.

A medida que aumentaba el número de muertos el sábado, Igor recorrió los hospitales de la capital y de toda la región de Moscú en busca de información sobre los pacientes recién ingresados. Pero su esposa no estaba entre los 154 heridos reportados, ni en la lista de 50 víctimas que las autoridades ya han identificado.

Pogadaev se niega a creer que su esposa pueda ser una de las 133 personas que murieron en el ataque y aún no ha regresado a casa. “Ya no podía estar solo, es muy difícil, así que conduje hasta casa de mi amigo”, dijo. "Ahora al menos estaré con alguien".

PUBLICIDAD

El Ministerio de Situaciones de Emergencia de la Región de Moscú publicó un video este domingo que muestra el equipo desmantelando el local de música dañado para dar acceso a los rescatistas.

Cuatro presuntos atacantes detenidos; Putin busca una conexión (sin justificación) con Ucrania

Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin parece estar intentando vincular a Ucrania con el ataque, algo que ese país niega firmemente y de lo que no hay ninguna evidencia.

Las autoridades rusas arrestaron a cuatro presuntos atacantes el sábado, entre las 11 personas detenidas en relación con el ataque, dijo Putin en un discurso nocturno a la nación. Según Putin, fueron capturados mientras intentaban huir a Ucrania.

Aunque no se ha anunciado oficialmente ninguna audiencia judicial, este domingo hubo una fuerte presencia policial alrededor del Tribunal de Distrito de Basmanny en Moscú. La policía intentó expulsar a los periodistas de la corte.

Putin calificó el ataque como “un acto terrorista bárbaro y sangriento” y dijo que las autoridades rusas capturaron a los cuatro sospechosos cuando intentaban escapar a Ucrania a través de una “ventana” preparada para ellos en el lado ucraniano de la frontera.

Los medios rusos difundieron videos que aparentemente mostraban la detención y el interrogatorio de los sospechosos, incluido uno que dijo a las cámaras que un asistente no identificado de un predicador islámico se le acercó a través de una aplicación de mensajería y le pagó para participar en la redada.

El Estado Islámico de Khorazan reivindicó

el atentado

Kiev negó rotundamente cualquier participación y la filial afgana del grupo Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad.

PUBLICIDAD

El grupo Estado Islámico (EI) publicó imágenes muy gráficas del ataque del sábado, que parecen mostrar a uno de los hombres armados abriendo fuego contra personas que yacían en el suelo.

Putin no mencionó al EI en su discurso a la nación, y Kiev lo acusó a él y a otros políticos rusos de vincular falsamente a Ucrania con el ataque para avivar el fervor por la invasión rusa a Ucrania, que recientemente entró en su tercer año.

Los funcionarios de inteligencia estadounidenses dijeron que habían confirmado la afirmación del grupo yihadista afiliado a Estado Islámico (ISIS-K).

“ISIS es el único responsable de este ataque. No hubo participación alguna de Ucrania”, dijo la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson, en un comunicado.

EEUU alertó a Rusia sobre posible ataque terrorista

Estados Unidos compartió información con Rusia a principios de marzo sobre un ataque terrorista planeado en Moscú y emitió una advertencia pública a los estadounidenses en Rusia, dijo Watson.

El atentado es una gran vergüenza para el líder ruso y ocurrió pocos días después de que consolidó su control sobre el país por otros seis años en una votación que siguió a la represión más dura contra la disidencia desde la época soviética.

Algunos usuarios en las redes sociales rusas cuestionaron cómo las autoridades, que han reprimido implacablemente cualquier actividad de oposición y amordazado a los medios independientes, no lograron impedir el ataque a pesar de las advertencias de Estados Unidos.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo en un comunicado que Estados Unidos condenó el ataque y dijo que el grupo Estado Islámico es un “enemigo terrorista común que debe ser derrotado en todas partes”.

PUBLICIDAD

El EI, que luchó contra Rusia durante su intervención en la guerra civil siria, ha atacado a Rusia durante mucho tiempo. En una declaración publicada por la agencia de noticias del grupo, Aamaq, la filial del EI en Afganistán dijo que había atacado una gran reunión de "cristianos" en Krasnogorsk.

El grupo emitió un nuevo comunicado el sábado en Aamaq diciendo que el ataque fue llevado a cabo por cuatro hombres que utilizaron rifles automáticos, una pistola, cuchillos y bombas incendiarias. También dijo que los agresores dispararon contra la multitud y usaron cuchillos para matar a algunos asistentes al concierto, presentando el ataque como parte de la guerra en curso del EI con países que, según dice, luchan contra el Islam.

En octubre de 2015, una bomba colocada por el EI derribó un avión de pasajeros ruso sobre el Sinaí, matando a las 224 personas a bordo, la mayoría de ellos turistas rusos que regresaban de Egipto.

El grupo, que opera principalmente en Siria e Irak, pero también en Afganistán y África, se ha adjudicado varios ataques en el volátil Cáucaso ruso y otras regiones en los últimos años. Reclutó combatientes de Rusia y otras partes de la antigua Unión Soviética.