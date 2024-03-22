Asciende a más de 130 el número de muertos tras el atentado terrorista en Moscú

Video "No puedes querer a tu país solo cuando ganas": Biden critica a Trump sin nombrarlo

Más de 130 personas murieron en el atentado en la sala de conciertos de Moscú, informaron las autoridades rusas. Además, decenas de personas resultaron heridas tras el ataque con armas y explosivos en una sala este viernes en la noche, confirmó el gobierno ruso.

Horas después, el grupo terrorista Estado Islámico se atribuyó la autoría del ataque.

En una breve declaración publicada por la agencia de noticias Amaq, afiliada a ISIS, en Telegram el viernes dijo estar detrás del atentado, aunque no dio pruebas de que sus militantes hubieran participado.

Hombres armados vestidos con uniformes de combate irrumpieron este viernes en la Crocus City Hall, una gran sala de conciertos en las afueras de la capital rusa, donde comenzaron a disparar y detonar explosivos contra la multitud. El sangriento ataque tiene lugar días después de que el presidente Vladimir Putin consolidara su control sobre el país en una aplastante victoria electoral muy cuestionada.



El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, describió el suceso como una “enorme tragedia”.

Los reportes indican que los agresores arrojaron explosivos, lo que provocó un incendio masivo en el Ayuntamiento de Crocus en el extremo occidental de Moscú. Un video publicado en las redes sociales mostraba enormes columnas de humo negro elevándose sobre el edificio.

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo el viernes que aún no podía hablar de todos los detalles; pero que “las imágenes son simplemente horribles. Y es difícil de ver”.

“Nuestros pensamientos están con las víctimas de este terrible, terrible tiroteo”, dijo Kirby. “Hay algunas mamás, papás, hermanos, hermanas, hijos e hijas que aún no han recibido la noticia. Este será un día difícil”.

¿Qué pasó?

El ataque tuvo lugar mientras una multitud se reunía para un concierto de Picnic, una famosa banda de rock rusa, en una sala con capacidad para más de 6,000 personas.

De acuerdo con los reportes, los asistentes estaban siendo evacuados, pero algunos dijeron que un número no especificado de personas podrían haber quedado atrapadas por el incendio.

En varios videos publicados por los medios rusos y varios canales en Telegram, se mostraba el caos imperante mientras hombres con rifles se movían por el centro comercial. Otro mostraba a un hombre dentro del auditorio, diciendo que los agresores le prendieron fuego, mientras se escuchaban incesantemente disparos de fondo.

Andrei Vorobyov, gobernador de la región de Moscú, dijo que se dirigía a la zona y creó un grupo de trabajo para hacer frente a los daños. No ofreció de inmediato más detalles.

El ataque siguió a una declaración emitida a principios de este mes por la Embajada de Estados Unidos en Moscú, que instaba a los estadounidenses a evitar lugares concurridos en la capital rusa en vista de un ataque inminente, una advertencia que fue repetida por varias otras embajadas occidentales.

El presidente ruso Vladimir Putin, quien extendió su control sobre Rusia por otros seis años en las elecciones presidenciales celebradas del 15 al 17 de marzo después de una amplia represión contra la disidencia, a principios de esta semana denunció las advertencias occidentales como un intento de intimidar a los rusos.

El ataque más sangriento en suelo ruso en décadas

Se trata de uno de los ataques más sangrientos en décadas, desde que Rusia fue sacudida por una serie de ataques terroristas con consecuencias mortales a principios de la década de 2000, durante los combates con fuerzas separatistas en la provincia rusa de Chechenia.

En octubre de 2002, militantes chechenos tomaron como rehenes a unas 800 personas en un teatro de Moscú. Dos días después, las fuerzas especiales rusas irrumpieron en el edificio y 129 rehenes y 41 combatientes chechenos murieron ne la misión de rescate, la mayoría de ellos por los efectos del gas narcótico que las fuerzas rusas usaron para someter a los atacantes.

Y en septiembre de 2004, unos 30 militantes chechenos tomaron una escuela en Beslán, en el sur de Rusia, y tomaron cientos de rehenes. El asedio terminó en un baño de sangre dos días después y más de 330 personas, aproximadamente la mitad de ellas niños, murieron.

