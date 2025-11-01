Estos son los 9 países con armas nucleares (y los 4 que alguna vez tuvieron)

Esta semana, el presidente Donald Trump dijo que pidó reanudar “de inmediato” pruebas nucleares, generando una gran sorpresa en medios diplomáticos porque sería una ruptura con la moratoria de pruebas de estas masivamente destructivas armas vigente desde los 90.

Y aunque todavía no está claro a qué se refería Trump, ni la administración ha dado detalles, el solo anuncio eleva la tensión global, luego de que Rusia, en plena modernización de arsenal, probara nuevos armamentos esta semana (que el Kremlin dijo que no eran nucleares).

Las armas nucleares son especialmente delicadas y diferentes a cualquier otro tipo de armamento por el poder mortal y destructivo que concentran en un solo artefacto.

Según la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN), una coalición de ONGs que promueven el cumplimiento y la implementación de la prohibición de las mismas, la detonación de una explosión nuclear sobre una ciudad como Nueva York, causaría aproximadamente 583,160 muertes.

El 6 y el 9 de agosto de 1945, EEUU lanzó las dos únicas bombas atómicas usadas hasta ahora en un conflicto. Fueron lanzadas en Hiroshima y Nagasaki, Japón, causando más de 200,000 muertes y precipitando el fin de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, el mundo entró en la era nuclear: la bomba se convirtió en símbolo de disuasión y parte central de Guerra Fría.

En esta fotografía de archivo del 9 de agosto de 1945, una gigantesca columna se eleva tras la explosión de la bomba atómica lanzada sobre Nagasaki, Japón. Imagen AP



Pero pese a los tratados como el TNP (Tratado de No Proliferación Nuclear, vigente desde 1970) y las moratorias de ensayos, el número de países con armas nucleares ha crecido, y las potencias las modernizan en lugar de eliminarlas. Ocho décadas después de Hiroshima y Nagasaki: ¿qué países tienen armas nucleares?; ¿cuántas pruebas han realizado?; ¿existen arsenales nucleares 'fantasma'?

Países que tuvieron armas nucleares y ya no las tienen

Hay países que se deshicieron de sus arsenales. Sudáfrica construyó armas nucleares durante el apartheid y las desmanteló voluntariamente a inicios de los 90, en la misma medida que desmontaba su sistema de segregación racial controlado por la minoría blanca.

Tras la disolución del bloque de la Unión Soviética, a principios de los 90, países que formaron parte del bloque comunista como Ucrania, Bielorrusia y Kazajistán heredaron armas estratégicas soviéticas, pero las devolvieron a Rusia y se sumaron al TNP como estados no nucleares en 1994.

En 1996, Ucrania completó la transferencia de todas las ojivas a Rusia y desmanteló sus capacidades. Bielorrusia retiró 81 misiles y otras armas, sin embargo, en 2023, su gobierno dijo que estaba recibiendo armamento táctico ruso. Kazajistán hizo lo propio con su inventario.

¿Qué significa armas “desplegadas”, “no desplegadas” y “existencias militares”?

La Federación de Científicos Estadounidenses ( FAS), organización de investigación científica, distingue entre ojivas desplegadas estratégicas ojivas desplegadas no estratégicas y reservas/no desplegadas. La suma de todas ellas constituye las existencias militares, de cada país.

Las primeras, desplegadas estratégicas, son las que se considera que están montadas en bombarderos de largo alcance u otros sistemas, listas para uso inmediato. Las desplegadas no estratégicas, son las de menor alcance y de uso táctico. Y las no desplegadas son las que están listas para su uso, pero están en reserva o almacenadas.

Esta clasificación es importante porque la disuasión no depende solo del total de ojivas, sino de cuántas están listas para ser usadas y cómo pueden lanzarse. El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), organización que investiga armamentos y es una de las fuentes más reconocidas del mundo, estimó que unas 3,912 ojivas en el mundo están desplegadas y listas para usar.

* Nota: las cifras de ojivas reflejadas en este artículo son estimaciones que varían según diferentes fuentes. SIPRI, FAS y ACA actualizan periódicamente sus tablas y pueden presentar rangos o definiciones distintas (por ejemplo, incluir o no ojivas retiradas o modernizadas).

