Por qué Putin quiere culpar a Ucrania del ataque en Moscú pese a que ISIS se lo atribuyó

Video ISIS revela nuevos videos del ataque a una sala de conciertos rusa: “Mátalos y no tengas piedad”

Rusia sufrió uno de los ataques más mortíferos en los últimos años: un ataque terrorista el viernes dejó al menos 137 muertos y 180 heridos en la sala de conciertos Crocus City Hall, en Moscú. Pero también abrió una herida en la imagen del presidente Vladimir Putin.

El ataque se produjo menos de una semana después de que una victoria electoral orquestada por el Kremlin le diera a Putin seis años más en el poder, basando toda su campaña en la guerra en contra de Ucrania en la que el país lleva enfrascado más de dos años.

PUBLICIDAD

Putin trató rápidamente de utilizar el incidente para servir a sus objetivos políticos, alegando un vínculo entre los hombres armados y Ucrania, a pesar de que un grupo de Estado Islámico reivindicó la autoría del atentado y Kiev ha negado cualquier implicación.

Te explicamos por qué Putin insiste en culpar a Ucrania del ataque armado en la sala de conciertos, a pesar de que las evidencias muestran todo lo contrario.

¿Qué lleva a Putin a señalar a Ucrania por la masacre en Moscú?

Tras difundirse la noticia del ataque en la sala de conciertos, el presidente ruso no tardó en señalar a Ucrania como responsable del ataque y mencionó una aparente intención de intensificar la guerra y endurecer la represión política en el país.

En un mensaje televisado el sábado, Putin calificó el ataque como “un acto terrorista bárbaro y sangriento” y dijo que las autoridades rusas capturaron a cuatro sospechosos cuando intentaban escapar a Ucrania a través de una “ventana” preparada para ellos en el lado ucraniano de la frontera.

Con ese único dato, Putin busca implicar a las autoridades de Ucrania en el ataque, algo que el presidente Volodymyr Zelensky ha negado repetidamente. "Putin y el resto de la escoria solo intentan culpar a otro", afirmó en un discurso el sábado.

La vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, dijo este domingo que no había "ninguna" evidencia de que Ucrania estuviera involucrada en el ataque, aclaró una entrevista con el programa ‘This Week’, transmitido en la cadena televisiva ABC News.

"Estado Islámico es el único responsable de este ataque. No hubo implicación ucraniana alguna", declaró en un comunicado la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson.

PUBLICIDAD

¿Por qué Putin insiste en culpar a Ucrania de los muertos en Crocus City Hall?

Si Putin sigue su declaración culpando directamente a Ucrania de organizar el ataque, probablemente lo utilizará como justificación para ataques aún más feroces.

Tras las elecciones, Putin declaró que Moscú trataría de ampliar sus avances en Ucrania para crear una zona que proteja a Rusia de ataques de largo alcance e incursiones transfronterizas. También advirtió de que los recientes ataques ucranianos en las regiones fronterizas "no quedarán impunes".

Horas antes del atentado, los militares rusos desataron una andanada contra el sistema energético de Ucrania, paralizando su mayor central hidroeléctrica y dejando sin suministro a más de un millón de personas en lo que el Ministerio de Defensa ruso describió como "ataques de represalia".

Ataques más duros y mortíferos siguieron durante el fin de semana. Los halcones rusos respondieron a la incursión en la sala de conciertos con llamamientos a una acción aún más dura, pero contra Ucrania, no contra las amenazas extremistas militantes.

Putin no desea enfrascarse en una guerra con el Estado Islámico

Pese a que en su discurso el presidente ruso dijo que "todos los autores, organizadores y quienes ordenaron este crimen serán justa e inevitablemente castigados", no ha hecho hasta el momento ninguna mención al Estado Islámico y a la rama ISIS-K que se adjudicó el ataque en varias ocasiones.

Y es que puede ser que el presidente ruso no quiera reconocer un error de juicio que tuvo hace unos días.

PUBLICIDAD

A principios de este mes, EEUU, junto con otras cinco naciones, habían compartido información de inteligencia que tenían sobre planes del ISIS-K para atentar en Moscú. Sin embargo, Putin y el Kremlin rechazaron estas advertencias la semana pasada por considerarlas parte de un intento de desacreditar a Rusia.

Pero también puede ser que Rusia no quiera en otro conflicto armando mientras pelea contra Ucrania.

“Los atentados terroristas, incluidos los perpetrados en regímenes brutales como Irán o Rusia, son trágicas agresiones contra personas corrientes que no tienen la culpa de las políticas de los gobiernos bajo los que se ven obligados a vivir”, explica Greg Barton, catedrático de Política Islámica Global, en un artículo publicado en The Conversation.

“Cuando son atacados, los regímenes autoritarios tienden a responder con represalias brutales que probablemente conduzcan a ciclos de violencia, con menos moderación y responsabilidad que en el caso típico de las operaciones antiterroristas en sociedades abiertas”, agrega Barton.

Y es que, de acuerdo con el académico no se debe menospreciar el alcance de ISIS-K, que lleva años “reconstruyendo la capacidad y la determinación para reanudar una campaña terrorista internacional”.

Independientemente de la respuesta que decidan dar Putin y el Kremlin, el atentado del viernes refresca la amenaza “inmediata y sustancial” que representan grupos como el Estado Islámico y Al Qaeda.

Por lo que podría ser que Putin no busque desatar un conflicto armado en contra de ISIS-K, ya que “eliminar el terrorismo, es una tarea increíblemente difícil, si no imposible, como demuestra la experiencia estadounidense. Mientras que la guerra entre Rusia y Ucrania está proporcionando un escenario conveniente para que las autoridades rusas redirijan el dolor y la indignación tras el trágico ataque”, explica James Horncastle profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Simon Fraser.

PUBLICIDAD

Putin buscará limpiar su imagen tras el ataque

El atentado del viernes reavivó la sensación de vulnerabilidad rusa que Putin ha intentado sustituir por un fuerte control y estabilidad interna, a pesar de la guerra en Ucrania.

Los críticos del Kremlin reprochan a Putin que centre los enormes servicios policiales y de seguridad rusos en sofocar a los opositores políticos, los grupos de derechos humanos y los activistas LGBTQ+, mientras deja al país desprotegido frente a las amenazas de extremistas armados.

Maria Pevchikh, una de las principales colaboradoras del líder opositor Alexei Navalny, que murió en una colonia penal del Ártico el mes pasado, afirmó que los organismos de seguridad estaban "demasiado ocupados luchando contra políticos, activistas y periodistas, por lo que no les quedaba tiempo para ocuparse de los terroristas".

"Lo ocurrido es único en el sentido de que, por primera vez en Rusia, durante un atentado terrorista de esta magnitud, las fuerzas de seguridad fueron incapaces de impedir en modo alguno la acción de los terroristas: entraron libremente en el edificio, mataron e hirieron a decenas de personas y abandonaron tranquilamente el escenario de la masacre", escribió en un comentario el analista político Vladislav Inozemtsev.

"Años de reforzar la seguridad y miles de millones de rublos se gastaron en vano".

Mira también: