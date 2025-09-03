Quién es Kim Ju Ae, la hija y "heredera" del poder de Corea del Norte que Kim Jong Un presentó al mundo en su viaje a China

Video El misterioso tren verde en el que Kim Jong Un viajó a Beijing

La reunión entre los líderes de China, Rusia y Corea del Norte en Beijing para celebrar el 80 aniversario del fin de la II Guerra Mundial y la rendición de Japón, dejó un sorprendente y significativo detalle sobre el fuertemente hermético régimen de Kim Jong Un.

El líder de Corea del Norte llegó a la capital china en su histórico tren blindado verde —que usaron antes su padre y su abuelo— acompañado por su hija y quien se cree será su heredera en el poder: Kim Ju Ae, que hizo de esa manera su debut en eventos diplomáticos internacionales.

Pero el secretismo que rodea al régimen socialista se extiende a la familia gobernante, de la que incluso se duda sobre si Ju Ae es el verdadero nombre de la hija del líder norcoreano.

Los siguientes son algunos de los datos sobre la hija de Kim Jong Un.

Edad y nombre de Kim Ju Ae por confirmar

La nomenclatura gobernante norcoreana ha tenido descripciones grandilocuentes para sus líderes históricos y sus familiares, que gobiernan el país desde 1948 en una peculiar dinastía comunista.

Anteriormente, Kim Il Sung, líder del país durante casi cinco décadas hasta su muerte en 1944, fue denominado "Presidente Eterno"; su hijo Kim Jong-Il (1942-2011) —abuelo de Ju Ae— fue conocido como "Querido Líder" o "Amado Líder"; y el padre de Ju Ae, Kim Jong Un, es llamado "Líder Supremo".

Kim Ju Ae es descrita por los medios estatales norcoreanos como la "bienamada" y "respetada", pero nunca se refieren por su nombre. Estos mismos medios también la han mostrado en imágenes con adultos norcoreanos que se inclinan ante ella.

La suposición de que el nombre de la niña es Ju Ae se basa en un relato de Dennis Rodman, exjugador y excampeón de la NBA, quien recordó haber sostenido en brazos a la bebé de Kim Jong Un durante un viaje a Pyongyang en 2013.

La edad exacta de Ju Ae tampoco está confirmada, pero los funcionarios de inteligencia surcoreanos creen que nació en 2013, teniendo alrededor de 11 o 12 años de edad

Los mismos servicios de espionaje de Corea del Sur sospechan que Kim Jong Un y su esposa, Ri Sol Ju, también tienen un hijo mayor y un tercer hijo menor, cuyo sexo se desconoce.

Integración paulatina a eventos oficiales de Corea del Norte

La presentación pública de la poco conocida Kim Ju Ae fue hecha por su padre en noviembre de 2022, durante un importante evento militar consistente en el lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental.

En ese entonces, los medios estatales publicaron una serie de fotos de Kim y su hija en el evento. Vistió un abrigo blanco y zapatos rojos mientras observaba un misil en vuelo desde la distancia y caminaba de la mano de su padre.

La prueba del misil marcó la primera de una serie de importantes eventos militares en los que Kim Jong Un ha mostrado a su hija.

Sus apariciones, cuidadosamente planificadas, han incluido pruebas de misiles, desfiles militares y el lanzamiento de un destructor naval en abril, un evento aclamado como un paso relevante en la expansión del arsenal nuclear de Corea del Norte que terminó en un fracaso.

Ahora, en la cumbre en Beijing, Kim Ju Ae se mostró vestida con un traje de saco y pantalón azul marino y el cabello semirrecogido —un aspecto que recordaba a las apariciones públicas de su madre.

Sin embargo, no hizo ninguna aparición pública al día siguiente, cuando su padre compartió protagonismo con Xi Jinping y Vladimir Putin en un multitudinario desfile militar en la Plaza de Tiananmén. El desfile demostró una profunda alineación entre los adversarios de Washington y las potencias occidentales.

Kim Ju Ae también ha ganado presencia en eventos de corte económico y cultural, como la inauguración de un centro vacacional de playa en junio pasado.

El primer viaje internacional de Ju Ae y la posible sucesión

La aparición de Kim Ju Ae en Beijing significa su primera vez en un evento internacional, y según analistas, la presencia de la adolescente en este tipo de eventos oficiales es una señal de su importancia en la planificación de la sucesión del poder en Corea del Norte.

"Al acompañar ahora a Kim Jong Un a la celebración del Día de la Victoria de una 'nación hermana', está haciendo su debut formal en suelo extranjero", dijo Yang Moo-jin, ex presidente de la Universidad de Estudios Norcoreanos de Seúl, en declaraciones a la AFP.

Esta transición de apariciones en un escenario nacional a uno internacional, se podría interpretar como "puerta final hacia la sucesión", añadió Yang.

Los expertos consideran que se trata de un movimiento calculado por la familia Kim, principalmente para dar a Ju Ae una exposición internacional crucial.

"No se trata de un simple viaje familiar, sino de hecho de un 'debut como sucesora'", declaró a la AFP Lim Eul-chul, profesor del Instituto de Estudios de Extremo Oriente de la Universidad surcoreana de Kyungnam.

"Los precedentes muestran un patrón de herederos que consolidan su estatus a través de visitas a China o eventos internacionales para ganar legitimidad de las potencias socialistas", dijo Lim.

Por ejemplo, Kim Jong Il —el sucesor designado de su propio padre, Kim Il Sung— se reunió con Xi Zhongxun, el padre del líder chino Xi Jinping, en 1983 en Pekín. Y "el caso de Ju Ae encaja en esta trayectoria", dijo Lim.

¿Podría heredar Kim Ju Ae el poder en Corea del Norte?

El Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur emitió el año pasado una cuidadosa evaluación en la que considera a Ju Ae como la probable sucesora de su padre, y mencionó un análisis exhaustivo de sus actividades públicas y los protocolos estatales que se le proporcionaron a la menor.

"Basándonos en un análisis general de las apariciones públicas de Kim Ju Ae y el nivel de protocolo que se le ha concedido desde su aparición, actualmente parece ser la sucesora más probable", declaró Cho Tae-yong, entonces jefe de la agencia de espionaje de Seúl.

La confirmación fue un shock para algunos, ya que el gobierno surcoreano dijo durante mucho tiempo que, al ser Corea del Norte una sociedad dominada por los hombres, era "prematuro" considerar a Kim Ju Ae como la sucesora.

Pero sus apariciones cuentan otra historia, según Cheong Seong-chang, del Instituto Sejong de Seúl.

"En un desfile militar, el caballo blanco de Ju Ae apareció en segundo lugar tras el de Kim Jong Un, lo que puede considerarse una prueba de su papel como sucesora", dijo Cheong.

"Corea del Norte también ha emitido sellos en los que aparece la pareja, y los altos funcionarios arrodillados ante ella también son una prueba", añadió.

No obstante, la agencia de espionaje dijo que todavía existen diversas posibilidades en cuanto al proceso de sucesión de poder en Corea del Norte, ya que Kim Jong Un, de 41 años, es aún joven, no sufre problemas de salud importantes y tiene otros hijos.

Algunos funcionarios y expertos surcoreanos expresaron inicialmente dudas sobre Ju Ae como futura heredera al considerar la estructura de poder norcoreana —cuyos nombramientos recaen en los varones— y su influencia confuciana.

Los medios de comunicación estatales norcoreanos aún no han hecho ningún comentario directo sobre un plan de sucesión de poder después de Kim Jong Un. Tampoco han comentado respecto a si Ju Ae tiene hermanos.

