Por qué el conflicto Rusia-Ucrania entró en una “fase decisiva” y qué implican las duras amenazas de Putin a Occidente

Video 'Oreshnik', la nueva arma con la que Rusia atacó Ucrania en respuesta por los misiles de largo alcance

La OTAN y Ucrania anunciaron que sostendrán conversaciones de emergencia el próximo martes después de que Rusia atacara una ciudad central ucraniana con un misil balístico hipersónico experimental.

El conflicto está "entrando en una fase decisiva", dijo el viernes el primer ministro polaco, Donald Tusk, y "adquiriendo dimensiones muy dramáticas".

PUBLICIDAD

El parlamento de Ucrania canceló una sesión debido a que se reforzó la seguridad tras el ataque ruso del jueves a una instalación militar en la ciudad de Dnipro.

En una dura advertencia a Occidente, el presidente ruso Vladimir Putin dijo en un discurso televisado a nivel nacional que el ataque con el misil Oreshnik de alcance intermedio fue una represalia por el uso por parte de Kyiv de misiles estadounidenses y británicos de mayor alcance capaces de penetrar más profundamente en territorio ruso.

Putin dijo que los sistemas de defensa aérea occidentales no serían capaces para detener el nuevo misil.

Oficiales militares ucranianos dijeron que el misil que impactó en Dnipro había alcanzado una velocidad de Mach 11- unos 13,100 kilómetros por hora- y llevaba seis ojivas no nucleares, cada una de las cuales liberaba seis submuniciones.

En declaraciones el viernes a funcionarios de la industria militar y armamentista, Putin dijo que Rusia está iniciando la producción del Oreshnik.

"Nadie en el mundo tiene esas armas", dijo con una leve sonrisa. “Tarde o temprano, otros países líderes también las obtendrán. Somos conscientes de que están en desarrollo".

Pero añadió: "Ahora tenemos este sistema. Y esto es importante".

Las pruebas del misil continuarán, "incluso en combate, dependiendo de la situación y el carácter de las amenazas a la seguridad creadas para Rusia", dijo Putin, señalando que hay "un arsenal de tales sistemas listos para su uso".

Putin dijo que si bien no es un misil intercontinental, es tan poderoso que el uso de varios de ellos equipados con ojivas convencionales en un solo ataque podría ser tan devastador como un ataque con armas estratégicas (o nucleares).

PUBLICIDAD

Putin hiza esa declaraciones luego de que firmó la actualización de la llamada doctrina nuclear de la que había ya hecho mención en septiembre pasado.

Y aunque por lo general los analistas no dan mucho crédito a estos “ruidos de sables nucleares”, la coincidencia con la actual escalada no pasa desapercibida.

Es poco probable que Moscú lance armas nucleares contra Ucrania o contra socios de la OTAN, pese a las advertencias del líder ruso.

Sin embargo, algunos destacan la “imprevisibilidad” de Putin, un líder enigmático cuyas decisiones no son siempre anticipadas ni siquiera por quienes mejor lo conocen políticamente hablando.

En su nueva versión, la doctrina disminuye los límites para el uso de armas nucleares, incluso en caso de un ataque convencional respaldado por una potencia nuclear. Eso podría incluir el uso por parte de Ucrania de misiles suministrados por EEUU y Reino Unido.

Vocero ruso amenaza con represalias por apoyo de Occidente a Ucrania

El general Sergei Karakayev, jefe de las Fuerzas de Misiles Estratégicos de Rusia, dijo que el Oreshnik podría alcanzar objetivos en toda Europa y estar equipado con ojivas nucleares o convencionales, haciéndose eco de la afirmación de Putin de que incluso con ojivas convencionales, "el uso masivo del arma sería comparable en efecto" al uso de armas nucleares”.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, mantuvo el tono belicoso de Rusia el viernes, culpando a “las decisiones y acciones imprudentes de los países occidentales” al suministrar armas a Ucrania para atacar a Rusia.

PUBLICIDAD

"La parte rusa ha demostrado claramente sus capacidades y también se han delineado claramente los contornos de futuras acciones de represalia en caso de que nuestras preocupaciones no fueran tomadas en cuenta", dijo.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, a quien se considera ampliamente que tiene las relaciones más cercanas con el Kremlin en la Unión Europea, hizo eco de la retórica de Moscú, al sugerir que el uso de armas suministradas por Estados Unidos en Ucrania probablemente requiera la participación directa de Estados Unidos.

"Estos son cohetes que se disparan y luego se guían hacia un objetivo a través de un sistema electrónico, lo que requiere la tecnología y la capacidad de comunicaciones por satélite más avanzadas del mundo", dijo Orbán en la radio estatal.

"Existe una fuerte suposición... de que estos misiles no pueden ser guiados sin la ayuda del personal estadounidense".

Orbán advirtió contra la subestimación de las respuestas de Rusia y enfatizó que las recientes modificaciones del país a su doctrina de despliegue nuclear no deben descartarse como una “fanfarronería”. “No es un truco… habrá consecuencias”, dijo.

Ministro ucraniano dice que Rusia busca “asustar a la población de Ucrania y de Europa”

Por otra parte, en Kiev, el ministro checo de Asuntos Exteriores, Jan Lipavský, calificó el ataque con misiles del jueves como un “paso de escalada y un intento del dictador ruso de asustar a la población de Ucrania y de asustar a la población de Europa”.

En una conferencia de prensa con el Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, Lipavský también expresó su pleno apoyo a la entrega de los sistemas de defensa aérea adicionales necesarios para proteger a los civiles ucranianos de los “ataques atroces”.

PUBLICIDAD

Subrayó que la República Checa no impondrá límites al uso de sus armas y equipos entregados a Ucrania.

Tres legisladores del parlamento de Ucrania confirmaron que la sesión programada previamente para el viernes fue cancelada debido a la continua amenaza de misiles rusos contra edificios gubernamentales en el centro de Kiev.

Además, también se recomendó limitar el trabajo de todas las oficinas comerciales y organizaciones no gubernamentales "en ese perímetro, y los residentes locales fueron advertidos del aumento de la amenaza", dijo el legislador Mykyta Poturaiev, quien añadió que no es la primera vez que se ha recibido una amenaza así.

La oficina del presidente Volodymyr Zelensky continuó trabajando respetando las medidas de seguridad estándar, dijo un portavoz.

La Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania dijo que el misil Oreshnik, cuyo nombre en ruso significa “avellano”, fue disparado desde el 4º campo de pruebas de misiles Kapustin Yar en la región rusa de Astracán, y voló 15 minutos antes de impactar en Dnipro.

Los lanzamientos de prueba de un misil similar se realizaron en octubre de 2023 y junio de 2024, dijo la dirección.

El Pentágono confirmó que el misil era un nuevo tipo experimental de misil de alcance intermedio basado en su misil balístico intercontinental RS-26 Rubezh.

El ataque del jueves tuvo como objetivo la planta de Pivdenmash que fabricaba misiles balísticos intercontinentales cuando Ucrania era parte de la Unión Soviética.

La instalación militar está ubicada a unas 4 millas al suroeste del centro de Dnipro, una ciudad de alrededor de 1 millón de habitantes que es la cuarta más grande de Ucrania y un centro clave para suministros militares y ayuda humanitaria.

PUBLICIDAD

También alberga uno de los hospitales más grandes del país para tratar a los soldados heridos del frente antes de su traslado a Kiev o al extranjero.

La zona afectada fue acordonada para mantenerla fuera de la vista del público. Como no se reportaron víctimas mortales por el ataque, los residentes de Dnipro recurrieron al humor negro en las redes sociales, centrándose principalmente en el nombre del misil, Oreshnik.

En otra parte de Ucrania, Rusia atacó durante la noche un distrito residencial de Sumy con drones Shahed de diseño iraní, matando a dos personas e hiriendo a 13, dijo la administración regional.

El medio ucraniano Suspilne reportó, citando al jefe regional de Sumy, Volodymyr Artiukh, que los drones estaban llenos de elementos de metralla.

"Estas armas se utilizan para destruir personas, no para destruir objetos", afirmó Artiukh, según Suspilne.

En Europa, el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que sostuvo conversaciones con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, para refrendar la necesidad de intensificar el apoyo a la “defensa colectiva” de los países aliados.

Habló además de los planes de Reino Unido para incrementar el gasto en defensa en un 2.5% para el próximo año.

Al referirse al despliegue de tropas de Corea del Norte en Rusia, ambos funcionarios dijeron que ese hecho subraya “aún más la indivisibilidad de la seguridad euroatlántica e indopacífica".

Mira también: