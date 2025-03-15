El precio del oro se dispara a un récord en medio de la incertidumbre económica: ¿Qué significa?

En medio de una sensación de inestabilidad económica generalizada, azuzada por las guerras comerciales y las idas y venidas con los aranceles que amenaza imponer el presidente Donald Trump, el oro ha alcanzado niveles de precios nunca antes vistos.

Los futuros del oro superaron la marca de los $3,000 por onza troy por primera vez esta semana. El precio del oro al contado en el mercado de Nueva York sigue de cerca esta tendencia.

El interés en comprar oro suele dispararse en tiempos de incertidumbre, ya que los inversionistas preocupados buscan refugios seguros para su dinero. Ahora, los precios del oro están aumentando debido a las políticas arancelarias de Trump, que han desatado una guerra comercial internacional, sacudido los mercados financieros y amenazan con reactivar la inflación tanto para las familias como para las empresas.

Si la tendencia continúa, los analistas dicen que el precio del oro podría seguir subiendo en los próximos meses. Sin embargo, los metales preciosos son activos volátiles y su futuro es incierto.

¿Cuál es el precio del oro hoy?

El precio del oro al contado en Nueva York cerró el jueves en un récord de $2,988 por onza troy, la unidad estándar para medir metales preciosos, que equivale a 31 gramos, según FactSet. Eso representa un aumento de más de $825 en comparación con el precio del oro hace un año.

Los futuros del oro superaron la marca de los $3,000 el jueves. Sin embargo, para la tarde del viernes, cayeron ligeramente a poco más de $2,994.

Desde el inicio de 2025, el precio del oro al contado ha subido casi 14%, según FactSet. En contraste, el mercado de valores ha caído. El índice S&P 500 ha perdido más del 5% este año, y hasta las acciones más sólidas han bajado. Por ejemplo, Apple acaba de tener su peor semana en cinco años.

¿Por qué está subiendo el precio del oro? Incertidumbre económica

Gran parte del aumento se debe a la incertidumbre. El interés en comprar oro suele dispararse cuando los inversionistas están ansiosos, y ha habido mucha inestabilidad económica en los últimos meses.

Actualmente, la mayor fuente de incertidumbre es la escalada de la guerra comercial de Trump. Sus anuncios intermitentes de nuevos aranceles y las represalias de algunos de los aliados comerciales más cercanos de EEUU han generado un efecto de "latigazo" tanto para las empresas como para los consumidores, quienes, según los economistas, terminarán pagando el precio a través del aumento en los costos.

La caída de la confianza en la economía

Una encuesta de la Universidad de Michigan mostró que las expectativas de los consumidores sobre el futuro "se deterioraron", con "muchos consumidores" citando un "alto nivel de incertidumbre en torno a la política y otros factores económicos".

La confianza tanto de los hogares como de las empresas en de Estados Unidos comenzó a caer a inicios de año debido a los temores de inflación y aranceles. Esos temores parecen estar empeorando, según una encuesta preliminar publicada el viernes por la Universidad de Michigan, que muestra que el índice de confianza del consumidor ha caído por tercer mes consecutivo, en gran parte debido a la preocupación por el futuro.

"Todavía vemos que los patrones de precios del oro están vinculados a los aranceles", escribieron analistas de RBC Capital Markets en una nota de investigación el jueves, agregando que, aunque la inflación se ha enfriado recientemente, los aranceles podrían volver a impulsar los precios al alza. "La incertidumbre general y el caos también son factores muy favorables para el oro."

Por su parte, Joe Cavatoni, estratega jefe de mercado del Consejo Mundial del Oro, dijo el viernes que él y otros expertos han estado anticipando este nuevo hito del oro durante meses. En un correo electrónico, destacó que los "desafíos y riesgos globales que implica administrar dinero hoy" han generado preocupación y han hecho que cada vez más personas recurran al oro como un "refugio seguro".

En el último año, los analistas también han señalado una fuerte demanda de oro por parte de bancos centrales de todo el mundo, en respuesta a las crecientes tensiones geopolíticas, incluidas las guerras en Gaza y Ucrania.

En el último episodio de la disputa comercial, Trump amenazó con imponer aranceles del 200% a vinos, champán y otras bebidas alcohólicas provenientes de países de la Unión Europea. Wall Street ha sufrido fuertes caídas en las últimas sesiones debido a las tensiones comerciales, con el S&P 500 entrando en una corrección técnica el jueves, tras caer más del 10% desde su máximo histórico del mes pasado.

¿Vale la pena invertir en oro? Busca información

Los defensores de la inversión en oro lo consideran un "refugio seguro", argumentando que este metal puede servir para diversificar y equilibrar una cartera de inversiones, además de ayudar a mitigar posibles riesgos en el futuro. Algunos inversionistas también encuentran tranquilidad en comprar algo tangible que tiene el potencial de aumentar su valor con el tiempo.

Sin embargo, los expertos advierten sobre los riesgos de poner todos los huevos en la misma canasta. No todos están de acuerdo en que el oro sea una buena inversión. Los críticos argumentan que el oro no siempre es la cobertura contra la inflación que muchos afirman y que existen formas más eficientes de protegerse contra posibles pérdidas de capital, como las inversiones basadas en derivados.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) también ha advertido previamente sobre los riesgos de invertir en oro. Los metales preciosos pueden ser altamente volátiles, señala la comisión, y los precios suben a medida que aumenta la demanda. Esto significa que, "cuando la ansiedad económica o la inestabilidad son altas, los que generalmente se benefician de los metales preciosos son los vendedores."

Si decides invertir en oro, la comisión recomienda informarte bien sobre prácticas seguras de inversión y tener cuidado con posibles fraudes y falsificaciones en el mercado.