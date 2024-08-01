Llega a EEUU el grupo de prisioneros liberados por Rusia tras histórico canje con Putin: Biden y Kamala los reciben en Washington

Video El momento en que estadounidenses liberados por Rusia se reúnen con sus familias tras canje de prisioneros

El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris recibieron este jueves en la noche a un grupo de estadounidenses y disidentes rusos que habían sido apresados injustamente por Vladimir Putin en Rusia.

Biden y Harris acudieron a la Base Aérea Andrews cerca de Washington DC para recibir a los excarcelados, entre los que se encuentra el periodista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, condenado a prisión en julio, y el exmarine y ejecutivo de seguridad corporativa, Paul Whelan.

PUBLICIDAD

“Estoy en casa”, dijo Gershkovich a sus colegas después de bajar del avión. Alrededor de una docena de empleados del diario se reunieron en la pista en solidaridad con su colega que regresaba. Después de desembarcar, Gershkovich primero estrechó la mano del presidente Joe Biden antes de disfrutar de un alegre reencuentro con su familia, abrazando a su mamá y a su papá.

Whelan fue el primero en salir del avión, seguido por Gershkovich. La periodista ruso-estadounidense Alsu Kurmasheva corrió a los brazos de su marido y sus hijas después de saludar a Harris y Biden.

El reportero Evan Gershkovich recibe un abrazo de su padre tras su liberación como parte de un intercambio de prisioneros de 24 personas entre Rusia y Estados Unidos. Imagen Manuel Balce Ceneta/AP



“Estaba absolutamente convencido de que podríamos lograrlo”, dijo Biden a los periodistas después de ver las emotivas reuniones familiares. “Lo dije en serio cuando afirmé: ‘Las alianzas marcan la diferencia’. Dieron un paso adelante y se arriesgaron por nosotros, y eso fue muy importante”.

Hablando en la pista, la vicepresidenta Kamala Harris dijo que era “un día increíble”: "Estoy muy agradecida por nuestro presidente y lo que ha hecho aquí, pero en particular en lo que se refiere a estas familias, lo que ha podido hacer para unir a los aliados en muchos temas, pero en particular este“.

Este canje de prisioneros ha sido el más importante entre Moscú y los países occidentales desde la Guerra Fría.

Alsu Kurmasheva, en el centro, abraza a sus hijas Miriam Butorin, a la izquierda, y Bibi Butorin, a la derecha, mientras su esposo Pavel Butorin, al fondo, en la Base de la Fuerza Aérea Andrews, Maryland, tras su liberación como parte de un intercambio de prisioneros. Imagen Alex Brandon/AP

Biden ya había dado un mensaje anteriormente para hablar sobre la liberación, en la que explicó que la negociación con los rusos fue una verdadera "hazaña diplomática" que permitió la excarcelación de 16 personas retenidas por Moscú a cambio de criminales rusos encarcelados en varias naciones.

PUBLICIDAD

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el mandatario declaró que fueron liberados tres ciudadanos estadounidenses, un residente permanente, cinco ciudadanos alemanes y siete ciudadanos rusos considerados por el gobierno estadounidense como presos políticos.

Biden sostuvo que en todos los casos las personas liberadas fueron enviadas a prisión de forma injusta, sin justificación alguna.

"Ahora esta prueba brutal ha terminado, y son libres", expresó el presidente, quien estuvo acompañado por familiares de los beneficiados por las negociaciones.

El jet que trajo a EEUU al reportero Evan Gershkovich, Alsu Kurmasheva y Paul Whelan llega a la Base de la Fuerza Aérea Andrews, Maryland, luego de su liberación como parte de un intercambio de prisioneros de 24 personas entre Rusia y Estados Unidos. Imagen Manuel Balce Ceneta/AP

En unas horas llegarán al país, dijo el mandatario.

Dijo que los gobiernos de Alemania, Eslovenia, Polonia, Noruega y Turquía colaboraron en las negociaciones para lograr las liberaciones.

"Ellos se unieron a una negociación difícil a solicitud mía", dijo. "Personalmente les agradecí y les agradezco de nuevo".

Destacó el hecho de que Estados Unidos también negoció para liberar a los ocho ciudadanos rusos.

"También dice mucho de nosotros que este acuerdo incluye la liberación de prisioneros políticos rusos. Se manifestaron a favor de la democracia y de los derechos humanos y sus propios líderes los enviaron a prisión", declaró.

Durante la conferencia, el mandatario pidió a los presentes cantarle a una de las hijas de los liberados que estaba presente junto a él por su cumpleaños.

Diez rusos, incluidos dos menores, fueron entregados a cambio de 16 occidentales detenidos por Rusia, según un comunicado difundido por la presidencia turca.

PUBLICIDAD

Turquía coordinó "la mayor operación de intercambio de prisioneros de los últimos tiempos"

Turquía coordinó en la capital Ankara el canje de 26 prisioneros de siete países diferentes entre Rusia y los países occidentales, anunció este jueves la presidencia turca en un comunicado.

"La Agencia de Inteligencia Turca (MIT) llevó a cabo en Ankara la mayor operación de intercambio de prisioneros de los últimos tiempos, que implica el intercambio de 26 personas procedentes de cárceles de siete países diferentes (Estados Unidos, Alemania, Polonia, Eslovenia, Noruega, Rusia y Bielorrusia)", anunció la presidencia de Turquía.

"Diez prisioneros, incluyendo dos menores, fueron transferidos a Rusia, trece a Alemania y tres a Estados Unidos", precisó la presidencia turca.



El intercambio incluye a Vadim Krassikov, un presunto agente ruso encarcelado en Alemania por el asesinato de un excomandante separatista checheno en Berlín en 2019, indicó la presidencia turca.

Fueron transportados a Turquía en siete aviones, procedentes de Estados Unidos, Alemania, Polonia, Eslovenia, Noruega y Rusia, informó la agencia AFP. De cada uno de esos países despegó un avión, salvo de Estados Unidos, de donde partieron dos, "en el marco de la operación".

El caso de Whelan y Gershkovich

Esta combinación de fotografías muestra a algunos de los ciudadanos estadounidenses que se encuentran bajo custodia rusa. En el sentido de las agujas del reloj, de la parte superior izquierda, el periodista Evan Gershkovich, el ejecutivo de seguridad corporativa Paul Whelan, el sargento del ejército Gordon Black, Robert Woodland Romanov, de nacionalidad estadounidense y rusa, Alsu Kurmasheva, editora del servicio tártaro-baskir de Radio Free Europe/Radio Liberty, financiado por el gobierno estadounidense, y Ksenia Karelina, también conocida como Khavana, de nacionalidad estadounidense y rusa. Imagen AP



Paul Whelan es un exmarine estadounidense que cumplía varios años de una larga condena de prisión por supuesto espionaje, y se convirtió involuntariamente en un peón en un histórico enfrentamiento diplomático entre Moscú y Washington.

El hombre de 54 años fue detenido en Moscú en 2018, supuestamente con documentos clasificados, y luego condenado a 16 años en una remota colonia penal rusa por espionaje.

PUBLICIDAD

Antes de que el gobierno de Turquía anunciara su liberación este jueves como parte del intercambio, Whelan había perdido la esperanza de salir después de haber visto a otros estadounidenses de alto perfil, incluida la estrella del baloncesto Brittney Griner, ser enviados a casa mediante negociaciones.

"Los rusos han arruinado mi vida. Una vida que está destinada a terminar en un campo de trabajo esclavo, plagado de condiciones intolerables", les dijo a sus padres en diciembre de 2023, después de que el Kremlin anunciara que rechazaba una oferta para intercambiarlo.

El caso de Whelan quedó ensombrecido en marzo de 2023, cuando el Kremlin arrestó a Gershkovich, un periodista estadounidense que trabajaba en Rusia para The Wall Street Journal, también acusado de espionaje.

Fue detenido en la ciudad rusa de Ekaterimburgo en marzo de 2023, sin aportar pruebas, y las autoridades lo acusaron de “recopilar información secreta” a instancias de la CIA sobre una fábrica de equipamiento militar, una acusación que Gershkovich, su empleador y el gobierno estadounidense negaron vehementemente. Encarcelado desde entonces, un tribunal condenó a Gershkovich, de 32 años, por espionaje en julio tras un juicio a puertas cerradas y lo condenó a 16 años de prisión.

Gershkovich fue liberado en esta operación.

El periodista del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, escucha el veredicto en una sala de audiencias dentro del edificio Palacio de Justicia, en Ekaterimburgo, Rusia, el 19 de julio de 2024. Imagen Dmitri Lovetsky/AP



Además, el alemán Rico Krieger, que estaba preso en Bielorrusia, se encontraba entre los liberados. Krieger se enfrentaba a la pena de muerte por fotografiar instalaciones militares antes de que el presidente Alexander Lukashenko lo indultara el martes. El político opositor ruso Ilya Yashin, encarcelado por denunciar la ofensiva de Rusia en Ucrania, fue otro de los liberados por Moscú.

PUBLICIDAD

El presidente Joe Biden publicó un comunicado a los medios en el que dijo:

"Hoy, tres ciudadanos estadounidenses y un titular de una green card estadounidense que fueron injustamente encarcelados en Rusia finalmente regresan a casa: Paul Whelan, Evan Gershkovich, Alsu Kurmasheva y Vladimir Kara-Murza.

El acuerdo que aseguró su libertad fue una hazaña diplomática. En total, hemos negociado la liberación de 16 personas de Rusia, incluidos cinco alemanes y siete ciudadanos rusos que fueron presos políticos en su propio país. Algunas de estas mujeres y hombres han estado detenidos injustamente durante años. Todos han soportado un sufrimiento y una incertidumbre inimaginables. Hoy, su agonía ha terminado.

Estoy agradecido a nuestros aliados que nos acompañaron durante las difíciles y complejas negociaciones para lograr este resultado, incluidos Alemania, Polonia, Eslovenia, Noruega y Turquía. Este es un poderoso ejemplo de por qué es vital tener amigos en este mundo en quienes se puede confiar y de los que se puede depender. Nuestras alianzas hacen que los estadounidenses estén más seguros.

Y permítanme ser claro: no dejaré de trabajar hasta que todos los estadounidenses detenidos o tomados como rehenes injustamente en todo el mundo se reúnan con su familia. Mi administración ya ha devuelto a casa a más de 70 de esos estadounidenses, muchos de los cuales estaban en cautiverio desde antes de que yo asumiera el cargo. Aun así, demasiadas familias están sufriendo separadas de sus seres queridos, y no tengo mayor prioridad como presidente que traer a esos estadounidenses a casa".

PUBLICIDAD

Movimientos inusuales en Rusia en los últimos días

Tanto su detención como su liberación se produjeron en el contexto de una crisis en las relaciones entre Washington y Moscú, exacerbada por la intervención militar a gran escala del Kremlin en Ucrania.

Durante semanas se había especulado sobre la proximidad de un intercambio debido a una confluencia de acontecimientos inusuales, incluido un juicio y una condena sorprendentemente rápidos para Gershkovich, que Washington consideró una farsa. Fue condenado a 16 años en una prisión de máxima seguridad.

También en los últimos días, varias otras personalidades encarceladas en Rusia por hablar en contra de la guerra en Ucrania o por su trabajo con el fallecido líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, fueron trasladadas de prisión a lugares desconocidos.

Al menos cinco opositores rusos, así como un ciudadano ruso-alemán condenado por "traición" y un militante que "cooperó con Ucrania", todos detenidos en Rusia, fueron transferidos estos últimos días hacia destinos no informados, según sus familiares y varias organizaciones.

Esta situación inusual había alimentado los rumores sobre un posible intercambio de prisioneros inminente, que podría concernir al periodista estadounidense Gershkovich, condenado recientemente en Rusia por acusaciones de espionaje que él niega.