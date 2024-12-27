2024, el año del ascenso de líderes autoritarios en el mundo (y la democracia en jaque)

Video “Trump y MAGA representan extremismo”: Biden advierte que algunos republicanos son una amenaza para la democracia

En noviembre, la democracia más poderosa del mundo eligió como su próximo presidente a un hombre que conspiró para anular sus últimas elecciones presidenciales. Un mes después, los surcoreanos invadieron su legislatura para bloquear el intento de su presidente de imponer la ley marcial.

El contraste resume un año que puso a prueba la democracia por todos lados.

PUBLICIDAD

Los partidos y líderes en el poder fueron golpeados duramente en elecciones que abarcaron al 60% de la población mundial, una señal de descontento generalizado a raíz de la pandemia de coronavirus. También fue una señal de que la democracia funcionaba bien, ya que continuó su función principal de dar a los ciudadanos la oportunidad de reemplazar a las personas que los gobiernan.

Eso hizo que 2024 fuera un año en el que el estado de la democracia es a la vez un vaso medio lleno y medio vacío.

Desde Asia hasta África y las Américas, produjo ejemplos de democracia funcionando y ciudadanos que se opusieron a los intentos de golpe de Estado o a los autoritarismos. Al mismo tiempo, algunos de los nuevos gobiernos están adoptando un rumbo claramente autoritario. Y el año termina con nuevas turbulencias en tres democracias prominentes, Canadá, Francia y Alemania.

Encrucijada para la democracia en Estados Unidos

Donald Trump terminó su último mandato tratando de revertir su derrota ante el presidente Joe Biden y reuniendo a una multitud furiosa de partidarios, algunos de los cuales luego irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos en un intento violento de impedir que el Congreso certificara la victoria de Biden. Fue un final impactante para la larga tradición de Estados Unidos de transferir pacíficamente el poder de un presidente a otro.

Sin embargo, en noviembre los votantes acordaron darle a Trump otro mandato en la Casa Blanca, incluso cuando él abrazó cada vez más a los líderes autoritarios y prometió buscar represalias contra quienes defendieron la democracia en 2020.

PUBLICIDAD

Los votantes no prestaron atención a las advertencias sobre la amenaza de Trump a la democracia y se vieron impulsados más por la frustración por la inflación y un aumento en la migración durante el mandato de Biden.

Eso, por supuesto, es la democracia en acción: los votantes pueden elegir expulsar a un partido en el poder incluso si el establishment advierte que es peligroso. De hecho, la postura del vaso medio lleno sobre Trump es que su victoria fue completamente democrática.

La victoria de Trump en 2016 se debió a una peculiaridad de la Constitución del siglo XVIII del país que otorga la presidencia no en función de una mayoría del voto popular, sino a quien gane una mayoría de votos del Colegio Electoral basado en los estados.

Pero en 2024, Trump ganó tanto el voto popular como el del Colegio Electoral. También amplió sus márgenes entre los votantes latinos y negros. Ganó con una alta participación, desacreditando un mito de larga data de que los conservadores estadounidenses tienen dificultades cuando muchas personas votan. Esa creencia ha impulsado los intentos republicanos de hacer que sea más difícil emitir un voto.

Los autoritarios ganan terreno en todo el mundo

El período de calma después de la elección es en cierta medida una ilusión. Si Trump hubiera perdido, él y sus aliados estaban preparados para impugnar una victoria de su oponente demócrata, por lo que no es como si las tendencias antidemocráticas se hubieran borrado con su victoria.

La victoria de Trump contribuyó a desencadenar turbulencias en Canadá, donde el gobierno del primer ministro Justin Trudeau se vio sacudido esta semana por la renuncia de su destacado ministro de finanzas debido a desacuerdos sobre el manejo de los aranceles amenazados por Trump. Y el gobierno de Alemania colapsó antes de las elecciones del año próximo, lo que desató turbulencias en la mayor economía de Europa menos de dos semanas después de un colapso político similar en Francia.

PUBLICIDAD

El presidente estadounidense que regresa es parte de una ola de nuevos líderes que han ganado terreno en los países occidentales, algunos de los cuales, según advierten los analistas, son antidemocráticos, incluso si son elegidos popularmente, porque buscan desmantelar el sistema de controles y contrapesos que ha hecho posible que los votantes los reemplacen o detengan políticas potencialmente peligrosas.

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, un importante impulsor de Trump, es un ícono de este movimiento después de que renovó el poder judicial, los mapas legislativos y los medios de comunicación de su país para hacer casi imposible que la oposición gane. Hace dos años, los legisladores de la Unión Europea declararon que Orban había transformado su país de una democracia a “un régimen híbrido de autocracia electoral”.

Los analistas advierten que el primer ministro izquierdista y prorruso de Eslovaquia, Robert Fico, va en esa dirección. Los partidos populistas conservadores también ganaron terreno en las elecciones parlamentarias de la Unión Europea en junio.

Trump también destaca otra tendencia preocupante para la democracia: un aumento de la violencia en torno a las elecciones.

El candidato multimillonario, polémico por su propia retórica instando a la violencia contra los manifestantes o los inmigrantes, fue el blanco de dos intentos de asesinato.

Según Freedom House, con sede en Washington, D.C., 26 de las 62 elecciones del año en todo el mundo incluyeron violencia, incluidos ataques a candidatos locales en México y Sudáfrica y violencia en los centros de votación en Chad. Fico de Eslovaquia también fue el objetivo.

PUBLICIDAD

Esto ocurre en un momento en que se está produciendo una notable caída del entusiasmo por la democracia. Una encuesta de Pew realizada en 24 países a principios de este año reveló una insatisfacción generalizada con la democracia en todo el mundo, con una media del 59% de los votantes preocupados por cómo está funcionando en su país en medio de preocupaciones económicas y una sensación de alienación de las élites políticas.

Algunas victorias para la democracia en un año de reveses

Aun así, hay un claro resquicio de esperanza para la democracia.

La misma encuesta de Pew que reveló que su atractivo estaba disminuyendo también reveló que sigue siendo, con mucho, el sistema de gobierno preferido en todo el mundo. Y la gente salió a demostrarlo, durante las elecciones y en protesta por las medidas antidemocráticas.

Corea del Sur no fue el único intento frustrado de disolver la democracia. En Bolivia, en junio, los militares intentaron reemplazar al presidente Luis Arce, con vehículos blindados que irrumpieron en las puertas del palacio de gobierno. Pero las tropas se retiraron después de que Arce nombrara a un nuevo comandante que les ordenó que regresaran.

En Bangladesh, las protestas por los límites a los funcionarios públicos se extendieron a la frustración pública por el reinado de 15 años de la primera ministra Sheikh Hasina, que derrocó su régimen y la obligó a huir del país.

En Senegal, el presidente del país intentó retrasar las elecciones de marzo, pero el máximo tribunal del país desestimó su decisión y los votantes lo reemplazaron por un líder de la oposición en gran medida desconocido que acababa de salir de prisión. En Botsuana y Sudáfrica, los partidos que habían gobernado durante décadas se hicieron a un lado o compartieron el poder sin incidentes después de perder las elecciones.

PUBLICIDAD

La democracia no es estática. Su salud siempre depende de las próximas elecciones. La caída del gobierno de Alemania y el posible colapso del de Canadá podrían ser simplemente la democracia en acción, dando a los votantes la oportunidad de elegir nuevos líderes. O podrían dar paso a regímenes más autoritarios.

Se revelará más sobre cómo le fue a la democracia durante el último año a medida que se conozcan los resultados de las elecciones de 2025 y los años venideros.

Mira también: