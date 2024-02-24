Qué son los asentamientos israelíes, considerados ilegales y el 'mayor' obstáculo para la paz

Video ¿Por qué Sudáfrica ha denunciado a Israel ante la Corte Internacional de Justicia?

El gobierno de Joe Biden restableció la política de Estados Unidos que por casi cinco décadas había venido considerando ilegítimos los asentamientos que Israel construye en territorios palestinos ocupados.

Antony Blinken, secretario de Estado, dijo que Estados Unidos considera que los asentamientos son incompatibles con las obligaciones de Israel. De ese modo, el gobierno de Biden revirtió una más de las políticas enfocadas en favorecer a Israel adoptadas por el expresidente Donald Trump y su gobierno.

PUBLICIDAD

Blinken informó de modo muy casual este cambio cuando un reportero le preguntó por el anuncio del gobierno de Israel de que construirían más de 3,300 nuevas viviendas en asentamientos en territorios ocupados de Cisjordania tras un ataque palestino.

El anuncio se produjo en un momento de crecientes tensiones entre Estados Unidos e Israel por la guerra en Gaza. También se produjo en un momento en el que la Corte Internacional de Justicia está celebrando audiencias sobre la legalidad de la ocupación israelí.

Pero, ¿qué son los asentamientos israelíes?

Una bandera israelí pintada en un muro que rodea el asentamiento judío de Migdalim en Cisjordania, cerca de la ciudad palestina de Naplusa, en la Cisjordania ocupada. Los sistemas legales en Cisjordania son separados, donde casi 500,000 colonos judíos disfrutan de los beneficios de la ciudadanía israelí mientras que unos 3 millones de palestinos viven bajo un régimen militar que ya ha entrado en su sexta década. Imagen Ariel Schalit/AP



Los asentamientos israelíes son colonias que Israel comenzó a construir en territorios que ocupó después de la Guerra de los Seis Días en 1967. Los territorios ocupados se sitúan mayormente en Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán.

El derecho internacional, así como organismos globales tales como Naciones Unidas (ONU), consideran estos asentamientos ilegales, pero Israel ha continuado construyéndolos y expandiéndolos.

¿Por qué son considerados ilegales los asentamientos israelíes?

Video ¿Está cometiendo Israel un genocidio?



La comunidad internacional considera los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados como ilegales porque la Convención de Ginebra prohíbe a una fuerza de ocupación trasladar a su población civil al territorio ocupado.

Israel, sin embargo, no reconoce esta interpretación y ha continuado construyendo estos asentamientos.

PUBLICIDAD

El Consejo de Seguridad de la ONU reafirmó en 2016, en su resolución 2334, que el establecimiento por parte de Israel de asentamientos en territorio palestino ocupado desde 1967 no tenía validez jurídica, "lo que constituye una violación flagrante del derecho internacional y un obstáculo importante a la visión de dos Estados que vivan uno al lado del otro en paz y seguridad, dentro de fronteras internacionalmente reconocidas".

El Consejo de la ONU reiteró su exigencia de que Israel cese sus asentamientos en el territorio palestino ocupado, algo que los israelíes desoyen consistentemente.

¿Cómo impactan las colonias israelíes en la búsqueda de paz en Medio Oriente?

Estos asentamientos son considerados uno de los mayores obstáculos para el proceso de paz entre israelíes y palestinos.

No solo por las violaciones al derecho internacional, sino porque la construcción de estas colonias en territorios en los que los palestinos esperan formar su futuro estado mina los cimientos de la solución de dos Estados y atenta contra el 'sueño' de un Estado palestino.

Por otra parte, los colonos israelíes son muy frecuentemente perpetradores de violencia contra palestinos, o se convierten blanco de violencia.

¿Qué busca (y que provoca) Israel con estos asentamientos?

La expansión continua de estos asentamientos a menudo implica la confiscación de tierras palestinas, la destrucción de las casas de los habitantes palestinos y la construcción de infraestructuras que fragmentan aún más el territorio palestino.

Entre otras cosas Israel buscan asegurar control territorial y dominio geográfico sobre los territorios palestinos que ocupa.

PUBLICIDAD

La construcción de estos asentamientos "tiene como objetivo romper la contigüidad de los centros de población palestinos en Cisjordania, dificultando la creación de un Estado palestino viable", describe el Israel Policy Forum, un centro de estudios que apoya un 'resultado viable hacia los dos Estados'.

La aprobación israelí de la construcción de asentamientos y puestos de avanzada en territorios en disputa cuyo estatus debía determinarse mediante negociaciones de paz "erosionó la confianza de los palestinos en Israel como un negociador honesto".

El think tank judío indica que, además, estas colonias implican una carga para la seguridad de Israel porque deben estar protegidas por el Ejército: "Más de la mitad de las tropas activas de las Fuerzas de Defensa (FDI) están en Cisjordania, el 80% de las cuales defienden los asentamientos (...) y no luchan contra el terrorismo o para mantener seguro a Israel".

¿Qué cambió en la política de EEUU respecto a los asentamientos israelíes?

Si bien Estados Unidos apoya casi irrestrictamente a Israel, no importa si gobiernan demócratas o republicanos, son los primeros los que suelen dibujar límites más duros a los israelíes porque abogan por la solución original de la creación de dos Estados en la región.

Los funcionarios del gobierno de Biden no consideraron los comentarios de Blinken como una revocación de las políticas establecidas por el secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo, porque este nunca emitió formalmente un documento que deje de considerar ilegales los asentamientos israelíes. Sin embargo, el anuncio de Pompeo en 2019 fue ampliamente aceptado como política de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Hasta que Blinken en su visita a Buenos Aires, Argentina, retomó la postura histórica que Estados Unidos ha tenido respecto a las colonias israelíes.

También John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, indicó luego en referencia al gobierno de Trump: "Esto no se trata de la administración anterior. Simplemente, estamos reafirmando la conclusión fundamental de que estos asentamientos son incompatibles con el derecho internacional. Esa posición ha sido consistente en una variedad de administraciones republicanas y demócratas. Si hay una administración que ha sido inconsistente es la anterior".

Blinken dijo que Estados Unidos estaba “decepcionado” del nuevo plan de asentamientos anunciado por el gobierno ultraderechista de Israel, después de que tres individuos palestinos abrieran fuego contra automóviles cerca del asentamiento de Maale Adumim, donde mataron a un israelí e hirieron a cinco.

Mira también: