La guerra que Israel está perdiendo (y no es en Gaza)

Video Cómo Israel usó la IA para atacar de forma masiva en Gaza, también a civiles

Pocos conflictos han sido tan sostenidamente polarizantes como el que existe entre palestinos e israelíes y la actual guerra en Gaza ha acentuado eso.

La guerra va rumbo a los 8 meses y en este tiempo los grandes perdedores han sido los civiles palestinos en Gaza. Pero conforme el conflicto sigue avanzando, Israel también vive sus propias derrotas: el rechazo a la conducta israelí en la guerra y su aislamiento internacional no dejan de crecer.

Tras el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, Israel declaró la guerra al grupo militante islámico con base en Gaza. En un principio, el ataque que dejó cerca de 1,200 muertos -la mayoría civiles israelíes- y cientos de rehenes, provocó solidaridad a nivel mundial y unión entre israelíes por el luto de un ataque sin precedentes.

Pero con la destrucción y el número de muertos civiles en Gaza multiplicándose, Israel se encuentra en un lugar mucho más sombrío, en una guerra que parece no haber cumplido los dos objetivos que dijo buscar el primer ministro Benjamin Netanyahu: "detruir a Hamas" y de rescatar a los cautivos en manos del grupo extremista.

El país, además, está experimentando puertas adentro constantes protestas contra del gobierno por parte de quienes consideran que no ha priorizado la vida de los secuestrados sino que la guerra se ha enfocado en salvar políticamente a un Netanyahu asediado. Y el aislamiento internacional ha crecido a diferentes niveles, con protestas y boicots a Israel en múltiples frentes, y un creciente reconocimiento a Palestina como estado en foros internacionales.

Una guerra con demasiados muertos y sin objetivos cumplidos

El número total de personas muertas en Gaza desde el inicio de la guerra, dice la Oficina de Coordinación de ayuda Humanitaria de ONU (OCHA) citando información de autoridades en Gaza, ronda los 35,000 muertos, mayormente niños y mujeres. Este número puede, incluso, estar por debajo del real ya que algunas estimaciones indican que otras 10,000 personas pueden estar muertas bajo los escombros, que podrían llevar años remover.

Llevar la cuenta del número de muertos es difícil, por eso se habla de estimaciones. Cuando el conflicto comenzó, aún había conexiones, comunicaciones y un sistema de salud operativo que permitía contar el número de muertos y heridos con precisión. Pero como la ofensiva israelí ha ido destruyendo toda esa infraestructura, es muy complicado tener datos precisos.

La ofensiva ha empujado a Gaza a una crisis humanitaria, desplazando a más del 80% de la población y dejando a más de un millón de personas al borde de la hambruna.

Pero pese a la enorme destrucción del territorio causada por Israel y a la crisis humanitaria, Hamas sigue dando batalla, aunque debilitado, y sus fuerzas han logrado reagruparse en zonas de las que Israel se retiró. Los israelíes tampoco han tenido éxito en liberar a las más de 120 personas que siguen cautivas desde el 7 de octubre del año pasado. De ellos, se cree que más de 30 están muertos.

Y tras arrasar Gaza desde el norte hacia el sur, los militares israelíes se encuentran atascados en Rafah, el último punto en el sur de la Franja, en medio de una disyuntiva: entre la promesa de Netanyahu de invadir Rafah y la amplia oposición internacional, que incluye a su más fiel aliado Estados Unidos, porque en Rafah se refugian los cientos de miles de palestinos desplazados desde todas las áreas del norte.

El caso por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia

Video Tribunal de la ONU pide a Israel "medidas efectivas" en Gaza para evitar actos de genocidio: no pide alto al fuego



El máximo tribunal de las Naciones Unidas emitió un fallo esta misma semana ordenando a Israel frenar "inmediatamente" su ofensiva militar en Rafah, la ciudad al extremo sur de la Franja de Gaza, sitio en el que se refugian millones de palestinos que huyeron del norte del territorio luego de que fuera arrasado por los militares israelíes.

La decisión llega tras el pedido de Sudáfrica urgiendo a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que ordene a Israel detener la operación militar en Gaza. La CIJ no tiene cómo forzar la aplicación de sus fallos, pero se consideran jurídicamente vinculantes y hace que los países miembro de ONU deban velar por el cumplimiento. Es poco probable que Israel cumpla dicha orden.

"La situación humanitaria ahora debe calificarse de desastrosa", dijo el presidente del tribunal, Nawaf Salam, al leer el fallo.

Esta orden es otro golpe en la escena internacional a Israel, país al que la CIJ además le ordenó que permita a equipos enviados por Naciones Unidas investigar las acusaciones de genocidio. El país africano señala que las fuerzas israelíes no han actuado en dos órdenes provisionales anteriores emitidas por el tribunal este año destinadas a aliviar el sufrimiento y la crisis humanitaria en la Franja.

Israel niega las acusaciones de genocidio e insiste en que está haciendo todo lo posible para proteger a los civiles palestinos. Muy probablemente el caso tardará años en resolverse, pero Sudáfrica quiere órdenes provisionales para proteger a los palestinos mientras continúa la disputa legal.

Las órdenes de arresto internacional para Natanyahu

Días atrás se hizo oficial el anuncio del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, de la solicitud de órdenes de arresto contra el primer ministro Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, así como contra tres líderes de la milicia islamista Hamas, por lo ocurrido el 7 de octubre.

La Fiscalía acusa a Netanyahu y Gallant de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en la Franja de Gaza, entre los que se incluye usar el hambre como método de guerra, ataques intencionales contra la población civil y exterminio, entre otros.

Por su parte, los crímenes de los que acusa a los miembros de la cúpula de Hamas incluyen asesinato, toma de rehenes y agresiones sexuales. La emisión de una orden de arresto por parte de la CPI podrían dificultar su capacidad para viajar fuera de Israel, a países que reconocen la autoridad de la Corte, fundada por el Estatuto de Roma. Esto significa que si el primer ministro viajara a un país miembro de la CPI que decide cooperar con la corte, podría ser arrestado y extraditado a La Haya.

Si bien es poco probable que suceda una detención, una acusación de este calibre coloca a Israel en un lugar de victimario, y lo empuja hacia un lugar de 'paria' internacional.

Noruega, Irlanda y España reconocen al Estado Palestino (y la ONU vota otra vez a favor de Palestina)

Poco después del anuncio de la CPI, Noruega, Irlanda y España anunciaron el reconocimiento del Estado Palestino siendo una decisión histórica que aumenta el aislamiento de Israel. Los palestinos celebraron el reconocimiento, aunque es simbólico, de la lucha que llevan adelante por décadas para establecer un Estado en Jerusalén Oriental, Cisjordania y la Franja de Gaza, muchos de esos territorios ocupados por Israel.

Como respuesta, Israel retiró a sus embajadores en los tres países y Netanyahu dijo que esos estados estaban "premiando el terrorismo". Netanyahu se opone a un Estado palestino. El ministro israelí de Seguridad Nacional, el extremista Itamar Ben-Gvir, dijo: "No permitiremos ni siquiera una declaración sobre un Estado palestino”.

Oslo, Dublín y Madrid se unen a cerca de 140 países que han reconocido ya un Estado palestino. Estados Unidos y Reino Unido, aliados históricos de Israel, han respaldado la idea de los dos estados pero dicen que debe ser un acuerdo.

Es poco probable que los anuncios tengan impacto en los territorios ocupados: Israel se anexionó Jerusalén Oriental y ocupa buena parte de Cisjordania, en donde ha levantado decenas de asentamientos judíos considerados por gran parte de la comunidad internacional como ilegales. En Cisjordania, los colonos, que protagonizan con frecuencia violentas revueltas contra los palestinos, tienen ciudadanía israelí, mientras que los millones de palestinos que viven allí lo hacen bajo un régimen militar israelí.

Para sumar a la presión internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas respaldó a principios de mayo la candidatura de Palestina a ser miembro pleno de la ONU.

La opinión pública: protestas a nivel mundial contra Israel

La mayoría de los estadounidenses desaprueba las acciones militares de Israel en Gaza. En una encuesta realizada por Gallup entre el 1 y el 20 de marzo, el 55% de los estadounidenses dijeron que desaprobaban las acciones militares de Israel, mostrando un aumento de 10 puntos porcentuales respecto a cuatro meses antes.

Video Estas son las protestas contra la guerra en Gaza que se vivieron en las graduaciones universitarias



La encuesta encontró que si bien una mayoría de republicanos todavía dijo que aprobaba lo que estaba haciendo Israel, esa cifra cayó del 71% en noviembre al 64% en marzo. Entre los votantes independientes pasó del 47% al 29%, y entre los demócratas cayó del 36% al 18%.

Y más allá de la imagen negativa, muchos países le han dado la espalda a Israel llevando como consecuencia sacudones a nivel académico, económico y diplomático.

Las marchas en rechazo a Israel y en apoyo a la causa palestina se han extendido por universidades de todo Estados Unidos, y luego, a muchas academias del mundo. Las expresiones de repudio han ido desde fiestas de graduaciones truncas hasta estudiantes propalestinos vistiendo keffiyeh, el típico pañuelo usado en Medio Oriente, que se ha vuelto un símbolo de las protestas.

Turquía ha suspendido el comercio con Israel. España cerró sus puertos a barcos que lleven armamento a Israel. Incluso Estados Unidos, que además de aliado férreo es el mayor proveedor de armamento de Israel, ha advertido de la retención de ciertos envíos de armamentos.

Además, decenas de universidades han cortado relaciones académicas y económicas con instituciones israelíes y empresas que les proveen armas. Muchas otras están analizando esos lazos luego de las protestas de sus estudiantes. Y hasta el icónico concurso de canciones europeo Eurovision se vio acechado por protestas en las calles en la ciudad de Malmo, Suecia, donde se llevó a cabo la fiesta. Eurovision vivió también boicots en redes sociales en repudio a la participación de Israel, cuya cantante fue abucheada en una de las presentaciones.

Israel... ¿rumbo a ser un estado paria?

Ofer Shelah, un exlegislador e investigador del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel, dijo citado por AP que los éxitos en el campo de batalla "casi no tienen sentido" sin una visión diplomática.

Luego de que Israel matara en abril a siete trabajadores humanitarios de la organización del chef José Andrés, World Central Kitchen, el rechazo mundial a la conducta israelí no ha hecho más que crecer.

La empatía hacia Israel tras el cruento ataque de Hamas, ha sido reemplazada por indignación y repudio en diferentes formas. Mientras que Estados Unidos, el amigo de toda la vida de Israel, ha mostrado desaveniencias y desencuentros, el país está acechado por problemas legales mundiales.

"Israel está al borde de convertirse en un estado paria en la mayor parte del mundo fuera de EEUU", dijo un exdiplomático israelí, Alon Pinkas, citado por el diario israelí Haaretz.