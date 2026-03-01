Irán Manifestantes intentan asaltar consulado de EEUU en Pakistán; enfrentamientos dejan al menos 22 muertos Este domingo tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, manifestantes acudieron al Consulado de EEUU en Karachi, e intentaron ingresar a la fuerza; sin embargo, fueron repelidos con fuego, dejando al menos 22 muertos.

Video Nueva York en alerta máxima por posibles represalias tras ataques a Irán

Enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en el norte y sur de Pakistán han dejado al menos 22 personas muertas y 120 heridas, cuando manifestantes partidarios del régimen de Irán intentaron asaltar un consulado estadounidense en la ciudad portuaria de Karachi.

De acuerdo con la agencia AP, la policía y funcionarios de un hospital de Karachi informaron que al menos 50 personas resultaron heridas en los enfrentamientos, algunas de ellas en estado crítico.

En Karachi, capital de la provincia sureña de Sindh y la ciudad más grande de Pakistán, el alto funcionario policial Irfan Baloch informó que los manifestantes atacaron brevemente el perímetro del Consulado de Estados Unidos, pero luego fueron dispersados.

Desestimó los informes de que alguna parte del edificio del consulado fue incendiada. Sin embargo, afirmó que los manifestantes incendiaron un puesto de policía cercano y rompieron las ventanas del consulado antes de que llegaran las fuerzas de seguridad y recuperaran el control.

Las protestas en los alrededores del consulado continuaron durante horas, con decenas de jóvenes, algunos cubriéndose el rostro, arrojando piedras a los agentes del orden y prometiendo llegar al consulado donde se desplegaron cientos de policías y paramilitares.

Tras los enfrentamientos, el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, hizo un llamado a la calma.

“Tras el martirio del Ayatolá Jamenei, todos los ciudadanos de Pakistán comparten el dolor del pueblo iraní”, declaró Naqvi en un comunicado, pero instó a la población a no tomarse la justicia por su mano y a expresar sus protestas pacíficamente.

Mueren 12 personas en protestas contra Naciones Unidas

Además, 12 personas murieron y más de 80 resultaron heridas en enfrentamientos con la policía en la región norteña de Gilgit-Baltistán, cuando miles de manifestantes indignados por los ataques estadounidenses e israelíes atacaron las oficinas del Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Un portavoz del gobierno, Shabir Mir, afirmó que todo el personal de dichas organizaciones se encontraba a salvo. Añadió que los manifestantes se enfrentaron repetidamente con la policía en varios puntos de la región, dañaron las oficinas de una organización benéfica local e incendiaron dependencias policiales.

A través de X, la Embajada de Estados Unidos en Pakistán dijo que estaba monitoreando los informes de manifestaciones en curso en los Consulados Generales de Estados Unidos en Karachi y Lahore, así como los llamados a protestas adicionales en la Embajada de Estados Unidos en Islamabad y el consulado general en Peshawar.

