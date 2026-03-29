Noticias Prensa bajo fuego: Ataque israelí en el sur del Líbano deja tres periodistas muertos El presidente libanés, Joseph Aoun, calificó el ataque como un “crimen flagrante” que viola las normas internacionales que protegen a los periodistas en contextos de guerra

Video Medio Oriente: Misiles en Teherán dejan destrucción masiva a un mes de guerra en Irán

Un ataque atribuido a Ejército de Israel provocó la muerte de tres periodistas libaneses el sábado 28 de marzo de 2026 en el sur del Líbano, según confirmaron fuentes locales y medios de comunicación.

El hecho ha generado condenas oficiales y reaviva la preocupación por la seguridad de la prensa en zonas de conflicto.

PUBLICIDAD

¿Quiénes son las víctimas?

De acuerdo con información militar citada por la agencia de noticias Agence France-Presse (AFP), las víctimas fueron Fatima Ftuni, periodista de la cadena Al Mayadeen, y Ali Shoaib, corresponsal de Al Manar. Ambos murieron cuando su vehículo fue alcanzado en la región de Jezzine; y en el ataque también falleció el hermano de Ftuni, quien trabajaba como camarógrafo.

Mientras los medios confirmaron la muerte de sus colaboradores, el ejército israelí sostuvo que Shoaib formaba parte de una unidad de élite de Hezbolá. Según su versión, el periodista operaba como integrante de inteligencia bajo cobertura mediática, una acusación que intensifica la controversia sobre el incidente.

Condenan asesinato de periodistas

El presidente libanés, Joseph Aoun, calificó el ataque como un “ crimen flagrante” que viola las normas internacionales que protegen a los periodistas en contextos de guerra.

La declaración se suma a las crecientes denuncias sobre el riesgo que enfrentan los trabajadores de prensa en la región.

Antecedentes de ataques a la prensa

Este no es un caso aislado, ya que en octubre de 2024, otros tres reporteros murieron en un bombardeo en Hasbaya, mientras que en noviembre de 2023 dos periodistas más perdieron la vida en circunstancias similares. Ese mismo año, un ataque también causó la muerte de un videógrafo de Reuters y dejó varios heridos.

Según el Comité para la Protección de los Periodistas ( CPJ), en 2025 murieron 129 trabajadores de medios en el mundo, y dos tercios de esos casos fueron atribuidos a acciones de Israel.

PUBLICIDAD

La situación que se vive actualmente este 2026 sigue encendiendo alertas sobre la protección de la prensa en conflictos armados como la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

JICM