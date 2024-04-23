Por qué EEUU podría bloquear la ayuda militar a una unidad del ejército de Israel

Video Tensión en las universidades de Columbia y Yale por protestas contra la guerra en Gaza: más de 100 detenidos

Israel teme que su principal aliado, Estados Unidos, anuncie próximamente el bloqueo de la ayuda militar a una unidad de su ejército por graves abusos a los derechos humanos en la Cisjordania ocupada por Israel antes de que comenzara la guerra en Gaza hace seis meses.

Fue el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, anunció el viernes que había tomado “determinaciones” sobre posibles recortes a la ayuda militar a Israel por supuestas violaciones de derechos humanos, siguiendo una histórica ley.

Blinken hablaba en concreto de la ley Leahy, una norma de hace casi tres décadas que por primera vez podría invocarse contra una unidad militar israelí, en este caso, el batallón 'Netzah Yehuda', según un reporte de The Washington Post.

Esta unidad, el 97º Batallón de la Brigada de Infantería Kfir, está formado por soldados ultraortodoxos o haredíes, y opera sobre todo en Ramalá y Jenín, en la Cisjordania ocupada, aunque ahora también está participando en la guerra de Gaza.



En respuesta a las declaraciones de Blinken, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que la medida sería “el colmo del absurdo y una baja moral”, en momentos en que sus tropas están luchando contra Hamas en Gaza.

El bloqueo a la ayuda militar podría producirse en un momento en que la relación entre Estados Unidos e Israel está bajo una tensión creciente por las muertes de civiles y el sufrimiento al que han sometido a la población de Gaza.

Te explicamos de qué trata esta histórica ley y cómo podría invocarse:

¿Qué es la ley Leahy?

El exsenador de Vermont Patrick Leahy defendió la legislación que adoptaría su nombre allá por la década de 1990, diciendo que Estados Unidos necesitaba una herramienta para bloquear la ayuda y el entrenamiento militar a unidades extranjeras culpables de ejecuciones extrajudiciales, violaciones, torturas y otros abusos flagrantes de los derechos humanos.

Uno de los primeros objetivos de la ley de 1997 era típico del tipo de grupos renegados que el Congreso tenía en mente: una unidad del ejército colombiano acusada de matar conscientemente a miles de civiles, en parte para bonificaciones por las bajas infligidas a guerrilleros.

Se supone que otras normas estadounidenses abordan otras circunstancias en las que los abusos obligarían a bloquear el apoyo militar. Entre ellas se incluye una orden de febrero de 2023 del presidente Joe Biden que dicta que “no se autorizará ninguna transferencia de armas” cuando el país determine que lo más probable es que una potencia extranjera las utilizará para cometer violaciones graves de las leyes de la guerra o de los derechos humanos u otros delitos, incluidos “actos graves de violencia contra niños”.

¿Cómo funciona la ley Leahy?

La ley exige un corte automático de la ayuda a una unidad militar si el Departamento de Estado encuentra pruebas creíbles de que esta ha cometido graves abusos. Una segunda ley Leahy dice lo mismo para el entrenamiento de ejércitos extranjeros por parte del Departamento de Defensa.

Los grupos de derechos humanos han acusado durante mucho tiempo a las administraciones estadounidenses, incluida la de Biden, de eludir investigaciones rigurosas sobre acusaciones de asesinatos militares israelíes y otros abusos contra palestinos para evitar invocar ese tipo de leyes destinadas a condicionar la ayuda militar al comportamiento legal de fuerzas extranjeras.

Israel dice que sus fuerzas de seguridad investigan los abusos y sus tribunales exigen responsabilidades a los infractores.

¿Con qué frecuencia se invoca la ley Leahy?

Regularmente cuando se trata de asistencia de seguridad de Estados Unidos a países de la ex Unión Soviética y de América Central, del Sur y África. No es frecuente cuando se trata de aliados estratégicamente vitales de Estados Unidos.

En 2022, por ejemplo, Estados Unidos encontró pruebas suficientes de abusos como para aplicar la ley Leahy a la policía y otras fuerzas en Azerbaiyán, Kirguistán, México y la nación caribeña de Santa Lucía.

La administración también tiene la opción de notificar al Congreso sobre incidentes relacionados con la ley Leahy en entornos clasificados para evitar avergonzar a socios clave.

Los veteranos de la administración dan fe de que ningún gobierno estadounidense la ha invocado previamente contra Israel, dice Sarah Elaine Harrison, exabogada del Departamento de Defensa que trabajó en cuestiones legales de Leahy y ahora es analista senior del International Crisis Group.

¿Qué puede hacer Israel con el bloqueo de la ayuda para una unidad de su ejército?

Harrison señala un tratado de 2021 en el que Israel estipuló que no compartiría la ayuda militar estadounidense con ninguna unidad que Estados Unidos hubiera considerado creíblemente culpable de graves abusos contra los derechos humanos.

Pero la ley estadounidense señala una salida: un secretario de Estado puede renunciar a aplicarla si determina que el gobierno involucrado está tomando medidas efectivas para llevar ante la justicia a los infractores de dicha unidad.

Estados Unidos todavía envía miles de millones de dólares en financiación y armas a Israel, incluido un nuevo paquete de 26,000 millones de dólares para apoyar la guerra contra Hamas y proporcionar ayuda para la creciente catástrofe humanitaria en Gaza.

