Quién era Mohsen Fakhrizadeh, 'el cerebro detrás del proyecto nuclear iraní' asesinado en un atentado

Un periodista israelí especializado en temas de seguridad de nombre Ronen Bergman identificó en su libro Rise and Kill First: The Secret History of Israel’s Targeted Assassinations (Anda y mata primero: la historia secreta de los asesinatos selectivos de Israel) a Fakhrizadeh como uno de los siete agentes secretos de los ayatolas y mencionó que su oficina en el campus universitario donde trabajaba “está rodeada por cámaras y las visitas definitivamente prohibidas”.