Más de 130 muertos y los presuntos atacantes detenidos: lo último del sangriento atentado terrorista en Moscú

El número de muertos tras el sangriento atentado en una sala de conciertos en Moscú ascendió este sábado a al menos 130, mientras decenas continúan hospitalizadas. Las autoridades rusas detuvieron a 11 personas, informaron los medios estatales.

El Comité de Investigación de Rusia dijo que cuatro de los detenidos estaban directamente involucrados en el ataque que dejó el sitio en llamas y con el techo derrumbado. El grupo Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad en un comunicado.

Este sábado, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que los cuatro hombres armados que entraron a la sala habían sido detenidos, además de otros implicados. Prometió duras represalias para todos los involucrados en planear el ataque.

"Los cuatro perpetradores del acto terrorista que dispararon y mataron a personas han sido detenidos", dijo. Luego dijo, sin ofrecer detalles ni pruebas, que los terroristas intentaban salir hacia Ucrania, país en el que Rusia lleva adelante una guerra desde hace más de dos años. "Viajaban hacia Ucrania... Identificaremos y castigaremos a todos los que estuvieron detrás de los terroristas, que prepararon el ataque", dijo.

Un agente patrulla la escena del ataque con armas de fuego en la sala de conciertos Crocus City Hall en Krasnogorsk, en las afueras de Moscú, el 23 de marzo de 2024. Hombres armados que abrieron fuego y mataron a al menos 115 personas e hirieron a decenas. El grupo Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad. Imagen STRINGER/AFP via Getty Images



Los cuatro sospechosos fueron detenidos en la región de Bryansk, en el oeste de Rusia, "no lejos de la frontera con Ucrania", dijo el Comité de Investigación de Rusia.

El ataque se produjo pocos días después de que Putin consolidara su control del poder mediante una aplastante elección orquestada para la victoria. El ataque fue el más mortífero en Rusia en años y se produjo cuando la guerra en Ucrania avanza hacia el tercer año.

Ucrania niega cualquier implicación

Poco después del ataque, algunos legisladores rusos acusaron a Ucrania. Mykhailo Podolyak, asesor del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, negó cualquier implicación.

"Ucrania nunca ha recurrido al uso de métodos terroristas", publicó en X, antes Twitter. "Todo en esta guerra se decidirá solo en el campo de batalla".

Imágenes compartidas por los medios estatales rusos el sábado mostraron una flota de vehículos de emergencia todavía reunidos frente a las ruinas del sitio, que tenía una capacidad para más de 6,000 personas en Krasnogorsk, en el extremo occidental de Moscú.

Videos publicados en redes sociales mostraban a hombres armados en el lugar disparando a civiles a quemarropa.

El techo del teatro, donde la multitud se había reunido el viernes para una actuación de la banda de rock rusa Picnic, se derrumbó en las primeras horas de la mañana del sábado mientras los bomberos pasaban horas combatiendo un incendio que estalló durante el ataque.

En una declaración publicada por su agencia de noticias Aamaq, la filial del Estado Islámico en Afganistán dijo que había atacado una gran reunión de “cristianos” en Krasnogorsk. No fue posible verificar de inmediato la autenticidad del reclamo.

Se 'planeaba' un atentado

Funcionarios de inteligencia estadounidense informaron que habían recopilado información en las últimas semanas de que esa rama del EI estaba planeando un ataque en Moscú.

Los funcionarios estadounidenses habían compartido en privado la información de inteligencia a principios de este mes con funcionarios rusos.

El viernes, el Consejo de Seguridad de la ONU condenó “el atroz y cobarde ataque terrorista” y subrayó la necesidad de que los perpetradores rindan cuentas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también condenó el ataque terrorista "en los términos más enérgicos posibles", dijo su portavoz.

Mientras tanto, en el propio Moscú, cientos de personas hicieron fila el sábado por la mañana para donar sangre y plasma, dijo el Ministerio de Salud de Rusia.

Putin, que extendió su control sobre Rusia por otros seis años en la elección presidencial de esta semana después de una amplia represión contra la disidencia, había denunciado públicamente las advertencias occidentales de un posible ataque terrorista como un intento de intimidar a los rusos. "Todo eso se parece a un chantaje abierto y un intento de asustar y desestabilizar nuestra sociedad", dijo a principios de esta semana.

En octubre de 2015, una bomba colocada por el Estado Islámico derribó un avión de pasajeros ruso sobre el Sinaí, matando a las 224 personas a bordo, la mayoría de ellos turistas rusos que regresaban de Egipto.

El grupo, que opera principalmente en Siria e Irak, pero también en Afganistán y África, también se ha adjudicado varios ataques en el Cáucaso ruso y otras regiones en los últimos años.

