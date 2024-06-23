Al menos 19 muertos en ataques contra iglesias ortodoxas y al menos una sinagoga en Rusia

Video ISIS revela nuevos videos del ataque a una sala de conciertos rusa: “Mátalos y no tengas piedad”

Hombres armados atacaron el domingo iglesias ortodoxas y una sinagoga, dejando un saldo de al menos 19 muertos, incluidos 15 agentes policiales, y cuatro civiles, entre ellos un sacerdote, en la república rusa de Daguestán, informaron las autoridades regionales.

Los ataques, que fueron calificados como actos terroristas, tuvieron lugar e n Majachkalá, la capital de Daguestán, y en la ciudad costera de Derbent. En esa ciudad murió el sacerdote de 66 años, a quien la emisora regional de Dagestán RGVK identificó como Nikolai Kotelnikov, quien llevaba más de 40 años en Derbent.

El Comité de Investigación Antiterrorista Nacional (NAK) indicó en un comunicado a la agencia de noticias RIA Novosti que se registraron ataques en las ciudades de Derbent y Majachkalá contra dos iglesias ortodoxas, una sinagoga y un puesto de control policial.

El líder de Daguestán, Serguéi Malikov, declaró la noche del domingo que "personas desconocidas intentaron desestabilizar la sociedad". "Sabemos quién está detrás de estos atentados terroristas y qué objetivo persiguen", agregó Malikov, sin aclarar contra quién iban dirigidos.

"Más de 15 policías fueron víctimas del acto terrorista" en Daguestán, indicó Melikov. Los agentes "protegieron a los habitantes civiles (...) a costa de sus vidas", subrayó.

Terminó la operación antiterrorista

Horas más tarde, el NAK comunicó que la operación antiterrorista había terminado, dejando un saldo de al menos 16 muertos.

"Debido a la neutralización de las amenazas a la vida y la salud de los ciudadanos, se decidió poner fin a la operación antiterrorista" en Daguestán a partir de las 5:15 GMT, anunció el comité, citado por las agencias de prensa rusas.

El NAK declaró que abrió una causa penal por "actos terroristas", sin dar a conocer los motivos o identidades de los autores de los ataques.

"Debemos entender que la guerra llega también a nuestros hogares. Lo sentimos, pero hoy la enfrentamos", afirmó Melikov y agregó que al cierre de la operación "seis bandidos han sido liquidados". Según reportes, cuatro hombres armados fueron abatidos en Majachkalá y dos en Derbent.

Tiroteos e incendios en centros religiosos

El domingo es un día festivo religioso, el domingo de Pentecostés, en la Iglesia Ortodoxa Rusa.

El Ministerio del Interior de Daguestán dijo que 19 personas se refugiaron dentro de una iglesia en Majachkalá y luego fueron llevadas a un lugar seguro. Hombres armados también atacaron sinagogas en ambas ciudades.



"La sinagoga de Derbent está en llamas", escribió en Telegram el presidente del consejo público de la Federación Rusa de Comunidades Judías, Boruch Gorin. "La sinagoga de Majachkalá también fue incendiada y quemada", afirmó. El rabino de Majachkalá, Rami Davidov, declaró más tarde a RIA Novosti que allí no hubo muertos ni heridos.

El Congreso Judío Ruso dijo en su sitio web que la sinagoga de Derbent fue atacada unos 40 minutos antes de las oraciones de la tarde. Hombres armados dispararon contra policías y guardias de seguridad y lanzaron cócteles molotov, dijo, añadiendo que el ataque en Majachkalá fue similar.

La agencia estatal de noticias TASS citó a una fuente policial diciendo que "los hombres armados que llevaron a cabo ataques en Majachkalá y Derbent son partidarios de una organización terrorista internacional", sin nombrarla.

