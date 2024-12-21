Al menos 5 muertos y 200 heridos: qué se sabe del atropellamiento masivo en un mercado navideño en Alemania

Video Un vehículo atropella a una multitud de personas en un mercado navideño en Alemania: esto se sabe

Alemania amaneció de luto este sábado por las víctimas de un atropellamiento masivo en un concurrido mercado navideño en Magdeburgo. Eso, sumado a la sensación de inseguridad después de que un hombre acelerara su automóvil y arrollara a la gente que se encontraba en el paseo navideño, atestado de compradores.

El resultado fueron al menos a cinco personas muertas, incluido un niño pequeño, y unos 200 heridos, muchos de ellos de gravedad. El canciller alemán Olaf Scholz afirmó que casi 40 de ellos "están tan gravemente heridos que debemos estar muy preocupados por ellos".

Este sábado, decenas de personas encendieron velas y colocaron flores afuera de una iglesia cerca del mercado, en un día de mucho frío y consternación. Varias personas se detuvieron y lloraron, mientras que en una iglesia de Berlín, la capital del país, cuyos miembros presenciaron un ataque a un mercado navideño en 2016, cantó Amazing Grace, un himno sobre la misericordia de Dios, ofreciendo sus oraciones y solidaridad con las víctimas.

¿Qué se sabe del presunto atacante del mercado navideño en Alemania?

Un agente de policía se encuentra en un mercado navideño acordonado, donde un automóvil atropelló a una multitud el viernes por la noche, en Magdeburgo, Alemania, el sábado 21 de diciembre de 2024. Imagen Ebrahim Noroozi/AP



Tras el arrollamiento, las autoridades arrestaron a un hombre de 50 años en el lugar del ataque en Magdeburgo el viernes por la noche para interrogarlo.

Varios medios alemanes identificaron al sospechoso como Taleb A., ocultando su apellido en cumplimiento de las leyes de privacidad, e informaron que es un especialista en psiquiatría y psicoterapia.

Vive en Alemania desde 2006, y ejerce la medicina en Bernburg, a unos 40 kilómetros (25 millas) al sur de Magdeburgo, dijeron las autoridades.

Imágenes de video distribuidas por la agencia de noticias alemana DPA mostraron la detención del sospechoso en una parada de tranvía en medio de la calle. Un policía cercano que apuntaba con una pistola al hombre le gritó mientras yacía boca abajo, con la cabeza ligeramente arqueada. Otros agentes rodearon al sospechoso y lo detuvieron.

¿Qué motivó el ataque en Alemania?

La policía camina por el mercado navideño cerrado donde un hombre en un automóvil chocó contra una multitud la noche anterior, el 20 de diciembre de 2024 en la ciudad de Magdeburgo, en el este de Alemania. Al menos 5 personas murieron. Imagen JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images



El sábado todavía no se revelaron respuestas sobre qué motivó al hombre a conducir su BMW negro contra una multitud en la ciudad del este de Alemania.

El sospechoso se describe como exmusulmán, y ha compartido múltiples mensajes en redes sociales con temas antiislámicos, criticando el Islam y felicitando a los musulmanes que abandonaron la fe.

También acusaba a Alemania de no hacer lo suficiente para combatir lo que él llamó el "islamismo de Europa". También ha expresado su apoyo al partido de extrema derecha y antiinmigrante Alternativa para Alemania (AfD).

Haseloff dijo el viernes que las autoridades creían que el hombre actuó solo.

Los muertos, los heridos y e

l horror del ataque en Alemania

Ciudadanos rinden homenaje y lloran por las muertes en el exterior de la iglesia de San Juan, cerca de un mercado navideño, donde un automóvil atropelló a una multitud el viernes por la noche, en Magdeburgo, Alemania. Imagen Ebrahim Noorozi/AP



El gobernador del estado, Reiner Haseloff, dijo a los periodistas que la cifra de muertos aumentó a cinco y que más de 200 personas en total resultaron heridas. Entre los muertos se confirmó que hay un niño. La violencia conmocionó a Alemania y a la ciudad, llevando a su alcalde al borde de las lágrimas.

El evento festivo de los mercados navideños es parte de una tradición alemana de siglos de antigüedad. Pero este hecho de violencia impulsó a otras ciudades alemanas a cancelar sus mercados como medida de precaución y en solidaridad con Magdeburgo. Berlín mantuvo abiertos sus mercados, pero ha aumentado su presencia policial en ellos.

Thi Linh Chi Nguyen, una manicurista vietnamita de 34 años cuyo salón está situado en un centro comercial frente al mercado navideño, estaba hablando por teléfono durante un descanso cuando oyó fuertes explosiones y pensó que eran fuegos artificiales. Luego vio un coche que atravesaba el mercado a gran velocidad. La gente gritaba y un niño fue lanzado al aire por el coche.

Temblando mientras describía el horror de lo que había presenciado. En ese momento, recordó haber visto el coche salir a toda velocidad del mercado y girar a la derecha por la calle Ernst-Reuter-Allee, para luego detenerse en la parada del tranvía donde fue detenido el sospechoso.

La cantidad de heridos era abrumadora.

“Mi marido y yo les ayudamos durante dos horas. Él corrió a casa y agarró todas las mantas que pudo encontrar porque no tenían suficientes para cubrir a los heridos. Y hacía mucho frío”, dijo.

Los mercados navideños de Alemania: una tradición desde la Edad Media

La gente coloca flores en la entrada de una iglesia cerca del mercado navideño de Magdeburgo, Alemania, el sábado 21 de diciembre de 2024. Imagen Michael Probst/AP

El mercado seguía acordonado el sábado con cinta roja y blanca y furgones policiales. La policía con ametralladoras vigilaba cada entrada al mercado. Algunas mantas térmicas todavía estaban tiradas en la calle.

Los mercados navideños son una tradición navideña alemana apreciada desde la Edad Media, que ahora se ha exportado con éxito a gran parte del mundo occidental.

Alemania ha sufrido una serie de ataques extremistas en los últimos años, i ncluido un ataque con cuchillo que mató a tres personas e hirió a ocho en un festival en la ciudad occidental de Solingen en agosto.

Magdeburgo es una ciudad de unos 240,000 habitantes, al oeste de Berlín, que sirve como capital de Sajonia-Anhalt. El ataque del viernes se produjo ocho años después de que un extremista islámico condujera un camión en un mercado navideño abarrotado de gente en Berlín, matando a 13 personas e hiriendo a muchas otras. El atacante murió días después en un tiroteo en Italia.

El canciller Scholz y la ministra del Interior Nancy Faeser viajaron a Magdeburgo el sábado. Faeser ordenó que se bajaran las banderas a media asta en los edificios federales de todo el país.

